李대통령, 이탈리아 순방 시작…정상회담부터 국빈 만찬까지

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 11일 이탈리아를 국빈 방문해 마타렐라 대통령과 첫 정상회담을 했다
- 양국은 2026~2030 전략적 행동계획을 채택해 AI·첨단제조·에너지·공급망·아프리카 개발 협력을 제도화한다
- 이 대통령은 상·하원 의장 면담, 무명용사 묘 참배, 마타렐라 대통령 주최 국빈 만찬 일정도 소화한다
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 11일(현지시간) 이탈리아 순방 일정에 본격 돌입했다. 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령과의 정상회담을 시작으로 이탈리아 상·하원 의장 면담, 국빈 만찬 등 일정이 이어진다.
이 대통령은 이날 오후 이탈리아 로마 대통령궁에서 마타렐라 대통령과 정상회담을 시작했다. 마타렐라 대통령 초청으로 이뤄진 이번 정상회담은, 이재명 정부 출범 후 첫 유럽 국빈 방문이다. 또 한국 정상이 이탈리에 국빈으로 방문한 것은 26년만이기도 하다.
이탈리아 측은 회담 전 대통령궁에서 이 대통령을 위한 공식 환영식을 가졌다. 이 대통령은 이탈리아 의장대의 사열을 받으며 회담 장소로 이동했다.
이 대통령은 이날 회담에서 '2026~2030 전략적 행동계획'을 채택한다. 인공지능(AI), 첨단 제조, 에너지 전환, 공급망 등 핵심 분야의 협력을 제도화하는 내용이 담길 전망이다. 양국이 공감대를 세운 아프리카 개발 필요성을 바탕으로, 시너지를 낼 수 있는 협력 사업 추진 방안도 논의한다.
정상회담 이후에는 이탈리아 상·하원 의장을 각각 만난다. 이어 무명용사의 묘를 참배하며 헌화한다. 저녁에는 마타렐라 대통령이 주최하는 국빈 만찬에 참석하는 것으로 이날 일정을 마무리한다.
pcjay@newspim.com