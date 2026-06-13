합수본, 신천지 전직 간부 3명 구속영장…집단 입당 의혹 첫 신병 확보 시도

고동안 전 총무 등 3명 정당법 위반 혐의…출범 157일 만 첫 신병 확보 시도

2021년 대선 경선·2024년 총선 앞두고 신도 입당 관여 의혹

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 정교유착 의혹을 수사 중인 검·경 합동수사본부가 신천지예수교증거장막성전 전직 간부들에 대한 신병 확보에 나섰다.

13일 합수본은 신천지 신도들의 국민의힘 집단 입당 의혹과 관련해 고동안 전 총회 총무와 전 요한지파 총무 A씨, 전 시몬지파 총무 B씨 등 3명에 대해 정당법 위반 등 혐의로 구속영장을 청구했다고 밝혔다. 이번 구속영장 청구는 지난 1월 6일 합수본 출범 이후 첫 신병 확보 시도다.

'집단 입당' 의혹을 받고 있는 이만희 신천지 총회장이 검·경 합동수사본부(합수본)의 수사를 받기 위해 지난 4일 오후 서울 서초구 고등검찰청에 출석 하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

고 전 총무 등은 2021년 국민의힘 대선 후보 경선 과정에서 윤석열 전 대통령을 지원할 목적으로 신도들을 국민의힘 책임당원으로 가입시킨 혐의를 받는다. 이들은 또 2024년 제22대 총선을 앞두고 선거에 영향을 미치기 위해 이른바 '필라테스 작전' 등을 통해 신도들의 집단 입당을 추진한 혐의도 받고 있다.

합수본은 신천지 측의 조직적인 당원 가입 움직임이 국민의힘 선거 업무에 영향을 줬다고 보고, 업무방해 혐의도 영장에 포함한 것으로 알려졌다.

수사팀은 신천지 지도부가 이만희 총회장의 지시에 따라 5만 명 이상의 신도를 국민의힘에 입당시킨 것으로 의심하고 있다. 이 과정에서 2021년 국민의힘 대선 경선에 출마했던 윤 전 대통령에게 "은혜를 갚아야 한다"는 취지의 발언이 있었다는 관련자 진술도 확보한 것으로 전해졌다.

합수본은 지난 1월부터 경기 과천시 신천지 총회 본부와 평화의궁전 연수원, 국민의힘 당사 등을 압수수색해 교인 명단과 당원 명부 등을 확보했다. 이후 압수물 분석과 관련자 조사를 이어가며 고 전 총무를 세 차례 피의자 신분으로 불러 집단 입당 과정에 윗선 지시가 있었는지 추궁했다.

고 전 총무 등에 대한 구속영장이 발부될 경우 수사는 이 총회장 등 신천지 최고위층으로 확대될 가능성이 있다. 합수본은 지난 4일 이 총회장을 피의자 신분으로 소환해 약 7시간 동안 조사했다. 이 총회장은 당시 진술거부권을 행사하지는 않았지만, 관련 혐의는 부인한 것으로 알려졌다.

한편 고 전 총무는 정당법 위반 혐의와 별도로 교단 자금 유용 의혹도 받고 있다. 그는 2017년부터 교단 재정을 관리하면서 이 총회장의 법무 비용과 홍보비 명목으로 신도들에게서 100억 원이 넘는 자금을 모은 뒤, 이 가운데 일부를 사적으로 사용하거나 목적과 다르게 집행한 혐의를 받고 있다.

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