李대통령, 22년 만의 아르헨 공식 방문…'남미 공동시장' 협상 재개 논의

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30일 밤 늦게 부에노스아이레스 도착

리튬 비롯 핵심광물 공급망 구축

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 칠레 순방을 마치고 30일(현지 시간) 밤 늦게 부에노스아이레스에 도착해 2박 3일간의 아르헨티나 공식방문 일정을 시작한다.

강유정 청와대 수석대변인은 서면브리핑을 통해 "이 대통령은 오는 31일 오전에는 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령과 정상회담을 갖는다"며 "오후에는 마크리 부에노스아이레스 시장을 접견한 이후 아르헨티나 동포들과의 만찬간담회를 가질 예정"이라고 알렸다.

이 대통령의 이번 순방 일정은 대한민국 대통령으로서는 22년 만에 이루어지는 이번 아르헨티나 공식 방문이기도 하다.

30일(현지시간) 칠레 산티아고 대통령궁에서 이재명 대통령과 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령이 임석한 가운데 김정관 산업통상부 장관과 다니엘 마스 발데스 칠레 광업부 장관이 '광물자원 파트너십 MOU'에 서명하고 있다. [사진=KTV]

강 수석대변인은 "이번 정상회담을 통해 핵심광물, 에너지, 식량 등 경제안보의 주요 요소를 모두 보유한 아르헨티나와의 협력을 새로운 단계로 발전시킬 것으로 기대한다"고 밝혔다.

특히 아르헨티나가 세계 4위의 리튬 매장국인 만큼, 이 대통령은 이번 정상 방문을 계기로 리튬을 비롯한 핵심광물 공급망 협력체계를 구축할 것으로 보인다.

강 수석대변인은 "또한 아르헨티나는 브라질과 함께 메르코수르(남미 공동시장)의 핵심 회원국으로 '한-메르코수르 무역협정 협상'의 조속한 재개를 위한 협조를 확보하는데 중요한 국가"라며 "이번 정상회담에서는 한-메르코수르 무역협정 협상 재개에 대해서도 논의한다"고 강조했다.

그러면서 강 수석대변인은 "방산, 과학기술, 남극, 문화, 교육 등 양국 국민과 기업이 체감할 수 있는 실질 분야의 협력을 강화하고, 이를 뒷받침하기 위한 고위급 교류와 정부 간 협의체도 본격적으로 재가동할 예정"이라고 덧붙였다.

이어 31일 오후에 예정된 부에노스아이레스 시장과의 면담에서 이 대통령은 남미에서 두 번째로 큰 규모인(2만 3000명)인 아르헨티나 한인 사회에 대한 시 차원의 관심과 지원을 당부할 예정이다.

pcjay@newspim.com