신라스테이, '2027 서울 세계청년대회' 숙박 지원한다

AI 핵심 요약beta
- 신라스테이와 조직위원회는 30일 세계청년대회 참가자 지원 위한 업무협약을 체결했다
- 신라스테이는 2027년 세계청년대회 기간 국내외 주요 인사 숙박과 운영을 담당한다
- 신라스테이는 대규모 투숙객 맞춤 서비스로 성공적인 대회 개최를 지원하겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신라스테이와 '2027 서울 세계청년대회' 조직위원회는 지난 30일 서울시 중구 소재 천주교 서울대교구청에서 세계청년대회 관련 국내외 참가자 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
'세계청년대회'는 가톨릭교회가 전 세계 청년들의 교류를 위해 개최하는 국제 행사로, 교황이 주관하는 세계 최대 규모의 가톨릭 청년 축제다. 수십만 명에서 최대 100만 명 이상이 개최지를 방문하는 등 올림픽과 월드컵에 버금가는 국제 행사로 평가받고 있다. 2027년 8월 한국에서 제41차 대회가 개최될 예정이다.
이번 협약을 통해 신라스테이는 세계청년대회 기간 중 방한하는 주요 참가자들의 숙박과 운영을 지원할 예정이다. 세계 각국의 주교단 등 국내외 주요 인사가 신라스테이에 투숙할 것으로 예상된다.
신라스테이는 대규모 인원의 원활한 투숙을 위해 객실 지원과 함께 전용 체크인·안내데스크 운영 등 맞춤형 서비스를 제공할 계획이다.
신라스테이 관계자는 "2027 서울 세계청년대회는 대한민국의 문화와 관광, 서비스 역량을 전 세계에 알릴 수 있는 뜻깊은 국제 행사"라며 "최상의 숙박 서비스와 차별화된 고객 경험을 제공해 성공적인 대회 개최를 지원하겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com