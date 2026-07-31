KOTRA, 한-칠레 비즈니스 협력 증진...500만달러 수출 계약 '성과'

AI 핵심 요약beta
- 코트라가 30일 칠레에서 한-칠레 비즈니스 파트너십을 열어 495만달러 수출계약을 성사했다
- 행사에는 한류소비재·바이오헬스 기업 32곳과 줌보·팔라벨라 등 칠레 대형 유통바이어가 참여해 B2B 상담을 진행했다
- 식품·뷰티 등 한류 제품 쇼케이스와 역직구 플랫폼 전시가 열렸고 코트라는 후속 지원으로 양국 기업 협력을 강화하겠다고 밝혔다
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K-컬처 인기 '열풍', 한국 상품·문화 소비 인기
한류소비재·바이오·헬스케어 분야 집중 공략
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 대한무역투자진흥공사(KOTRA, 사장 강경성)가 칠레에서 비즈니스 협력 증진을 통해 500만달러 상당의 수출계약 등 성과를 냈다.
코트라는 30일(현지시간) 칠레 산티아고에서 '한-칠레 비즈니스 파트너십'을 개최했다고 밝혔다.
이번 전시상담회는 대통령 순방으로 고조된 남미에서의 한국과 경협에 대한 관심을 활용하기 위해 32개 우리 기업이 참가했다.
코트라는 한-칠레 양국 경제협력 수요가 높은 한류소비재 및 바이오·헬스케어 분야에 집중해 비즈니스 파트너십을 마련했다.
이를 반영하듯 이날 오전부터 종일 진행된 B2B 수출상담회에는 칠레의 대표 슈퍼마켓 체인인 줌보(Jumbo), 종합 유통그룹인 팔라벨라(Falabella) 등 대형 바이어들이 다수 참가한 가운데 오후 늦게까지 1:1 상담이 이어졌다.
상담장 입구에는 식품·뷰티·바이오헬스 분야 한류소비재 기업 제품 100여 종을 전시하는 체험형 쇼케이스도 진행됐다. 칠레 소비자와 한국 유통망을 직접 연결하는 '역직구 플랫폼' 전용관에는 K-팝 굿즈 등이 전시돼 참관객들의 발길이 이어졌다.
총 13건의 수출계약이 체결되는 등 현장에서만 495만 달러의 수출 성과도 도출됐다. 한국 화장품을 전문적으로 유통하는 A사는 칠레 바이어 B사와 스킨케어 화장품 공급 계약을 맺었다.
최근에는 K-팝·드라마․뷰티·식품 등 K-컬처 인기가 동시에 확산되며 칠레 젊은이들에게는 한국 상품과 문화 소비가 인기 트렌드로 인식되고 있을 정도다.
강경성 KOTRA 사장은 "칠레는 산업 경쟁력 강화를 위해 제조 인프라 개선, 방산 현대화, 에너지 전환에도 적극적이다"며 "이번 순방을 계기로 양국 기업 간 협력이 더욱 활발해질 수 있도록 후속 지원에도 최선을 다하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com