교보증권, 'PREMIER GOLD 대치센터' 고객 초청 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 교보증권은 31일 PREMIER GOLD 대치센터에서 VIP 고객 초청 세미나를 개최했다
- 세미나에서는 하반기 증시 전망과 투자전략, 가족의 품격과 비재무적 유산의 의미를 다뤘다
- 교보증권은 문화 콘텐츠 결합 프리미엄 자산관리 서비스를 확대해 맞춤형 고객 경험을 제공할 계획이다
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가족 소통 주제 교양 강연 진행
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 교보증권은 VIP 특화 점포인 'PREMIER GOLD 대치센터'에서 고객 초청 세미나를 개최했다고 31일 밝혔다.
이번 행사는 고객 접점을 확대하고 차별화된 자산관리 서비스를 제공하기 위해 마련됐다. 투자정보와 문화·교양 콘텐츠를 함께 제공하는 방식으로 진행됐다.
세미나에 앞서 박병창 MP파트너스 대표가 최근 시장 흐름을 토대로 하반기 증시 전망과 투자 전략을 소개했다.
이어 심리 전문가 이호선 교수는 '돈보다 귀한 유산, 무너지지 않는 가족의 품격'을 주제로 강연했다. 세대 간 신뢰와 건강한 소통, 재산 외에 후대에 남길 수 있는 비재무적 유산의 의미를 다양한 사례를 들어 설명했다.
교보증권은 고령화와 고액자산가 증가 등으로 고객의 자산관리 수요가 다양해짐에 따라 전통적인 금융 서비스뿐 아니라 문화 콘텐츠를 결합한 프리미엄 서비스를 확대할 계획이다.
박지영 PREMIER GOLD 대치센터장은 "고객의 관심이 자산 증식을 넘어 가족과 삶의 가치 등 비금융 영역으로 넓어지고 있다"며 "앞으로도 고객 경험을 확장할 수 있는 맞춤형 콘텐츠를 선보이겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com