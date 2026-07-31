KB국민카드, 에어캐나다 항공권 결제 고객 대상 단계별 혜택 제공

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드가 31일 에어캐나다와 제휴 이벤트를 진행한다고 밝혔다
- 인천발 캐나다·미국 왕복 항공권 구매 고객에게 e-기프트카드·식사권·eSIM 등 최대 120캐나다달러 혜택을 준다
- 올해 말까지 항공권·현지 결제 이용 시 KB Pay 외화머니를 추가 지급하는 등 단계별 보상을 제공한다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민카드가 에어캐나다와 함께 캐나다 및 미국 노선 이용 고객을 위한 제휴 이벤트를 진행한다고 31일 밝혔다.
이번 행사는 항공권 예매부터 ▲공항 이용 ▲현지 결제 ▲귀국 후 혜택으로 이어지는 고객 이동 경로에 맞춰 단계별 보상을 제공하는 것이 특징이다.
오는 8월 5일까지 이벤트에 응모한 뒤 전용 링크를 거쳐 에어캐나다 공식 홈페이지에서 인천발 캐나다·미국 왕복 항공권을 구매하고 12월 31일까지 현지에서 카드를 이용하면 최대 120캐나다달러(CAD)와 공항 식사권, eSIM을 제공한다.
행사 대상은 KB국민 개인 신용 및 체크카드(기업, 비씨, 마에스트로 제외) 이용 고객이며, 탑승 기간은 올해 말까지 적용된다.
우선 이벤트에 응모하고 에어캐나다 항공권을 구매한 고객에게는 에어캐나다 e-기프트카드 50캐나다달러(CAD)를 증정한다. 또한 행사 기간 중 에어캐나다 항공권을 미화 환산 기준 1000달러(USD) 이상 결제한 고객에게는 KB Pay 외화머니 50캐나다달러(CAD)와 인천공항 식사권 1매, eSIM 1GB 이용권을 추가 지급한다.
현지 결제 건에 대한 사후 혜택도 마련됐다. 행사 기간 항공권을 구매하고 탑승 기간 내 미국이나 캐나다 현지에서 미화 환산 기준 500달러(USD) 이상 이용한 고객에게는 KB Pay 외화머니 20캐나다달러(CAD)를 2027년 1월 중 지급할 예정이다.
KB국민카드 관계자는 "캐나다와 미국으로 떠나는 고객들이 출국 전부터 현지 이용, 귀국 이후까지 혜택을 받을 수 있도록 이동 동선에 맞춰 이번 행사를 기획했다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com