새마을금고 MG따숨봉사단, 취약 어르신 주거 환경 개선 봉사

AI 핵심 요약beta
- 새마을금고중앙회가 28일 독거어르신 가구 방문해 주거환경 개선 봉사활동을 진행했다고 31일 밝혔다.
- MG따숨봉사단과 제물포구 자원봉사자 40여명은 생활쓰레기·폐기물 수거와 청소·방역 작업을 했다.
- 새마을금고중앙회는 지역사회 상생 금융기관으로서 취약계층 지원 나눔 활동을 지속 실천하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 새마을금고중앙회는 지난 28일 MG따숨봉사단이 독거 어르신 가구를 방문해 주거 환경 개선 봉사활동을 진행했다고 31일 밝혔다.
이번 봉사활동은 취약계층의 주거 환경 개선을 지원하고자 추진됐다. 새마을금고중앙회는 지난 6월 'MG희망나눔 사회연대경제조직 육성사업'에 선정된 '화수정원마을관리사회적협동조합'과 함께 독거 어르신 주거 환경 정화 활동을 실시한 데 이어 두 번째 연계 봉사를 진행했다.
이날 현장에는 MG따숨봉사단과 제물포구 자원봉사자 등 40여 명이 참여했다. 봉사자들은 가구 내에 방치된 생활쓰레기와 폐기물을 수거하고, 악취 제거와 해충 방지를 위한 청소 및 방역 작업을 펼쳤다.
새마을금고중앙회 관계자는 "지역사회와 상생하는 금융기관으로서 도움이 필요한 이웃을 위한 나눔 활동을 지속하겠다"며 "앞으로도 MG따숨봉사단과 함께 지역 내 어려운 이웃을 살피고 지속적인 나눔을 실천할 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com