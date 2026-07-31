5년 반 동안 철도사고로 100명 사망…운행장애 절반은 차량고장

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철도사고·준사고·운행장애 총 866건

KTX-1 차량고장 70건…차종별 최다

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 최근 5년 반 동안 철도사고로 100명이 숨지고 탈선사고는 60건 발생한 것으로 나타났다. 운행장애의 절반 이상은 차량고장이 원인이었던 만큼 차종과 부품별 고장 이력을 분석해 예방정비 체계를 강화해야 한다는 지적이 나온다.

KTX 산천 열차 모습 [사진=뉴스핌DB]

31일 국회 국토교통위원회 소속 황희 더불어민주당 의원이 한국철도공사(코레일)로부터 제출받은 자료를 분석한 결과 2021년부터 올해 6월까지 철도사고와 철도준사고(대형 사고로 이어질 뻔한 사고), 운행장애는 총 866건으로 집계됐다.

유형별로는 운행장애가 64.5%(559건)으로 가장 많았고 이어 철도사고(241건)와 철도준사고(66건)가 뒤를 이었다. 철도사고로 인한 인명피해는 사망자 100명과 부상자 75명 등 총 175명이다. 2022년 인명피해가 59명으로 가장 많았다.

물적피해액은 총 109억5000만원으로 집계됐다. 연도별로는 2023년이 35억9000만원으로 가장 컸다. 운임 반환료와 인건비 등이 제외되고 사고조사가 끝난 사례만 반영돼 실제 피해 규모는 더 클 수 있다.

철도사고 유형별로는 공중교통사고가 89건으로 1위였다. ▲탈선사고 60건 ▲건널목사고 38건 ▲직원안전사고 13건 ▲직원교통사고 10건 ▲충돌사고 9건이 후순위를 차지했다.

노선별 사고와 운행장애는 경부선이 232건으로 가장 많았다. 이어 ▲경부고속선 110건 ▲호남선 62건 ▲중앙선 52건 ▲경원선 44건 순이다. 경부선과 경부고속선을 합친 발생 건수는 342건으로 전체의 39.5%에 달했다.

운행장애는 차량고장에 집중됐다. 최근 5년 반 동안 발생한 운행장애 559건 가운데 차량고장이 300건으로 53.7%를 기록했다. 이어 ▲신호장애는 64건 ▲급전장애 25건 ▲무정차 통과 19건이었다.

차량고장은 ▲2021년 62건 ▲2022년 56건 ▲2023년 57건 ▲2024년 50건 ▲2025년 52건으로 매년 50건 이상 발생했다. 운행 중 열차 정차와 후속열차 지연, 승객 환승 등 이용객이 직접 겪는 불편으로 이어졌지만 뚜렷한 감소세는 나타나지 않았다.

차종별로는 2004년 고속철도 개통 당시 도입된 KTX-1의 차량고장이 70건으로 가장 많았다. ▲디젤기관차 55건 ▲전기기관차 41건 ▲전기동차 39건 ▲KTX-산천 24건 ▲ITX-마음 18건 ▲KTX-원강 13건 ▲KTX-이음 12건 순이었다.

KTX 계열 고속열차의 차량고장은 총 120건으로 전체의 40%를 차지했다. 올해도 보조전원장치 이상과 열차방호장치 연결부품 손상, 동력차 하부 커버 탈락, 전력변환장치 내부 발열 등으로 KTX-1이 잇따라 운행 중 멈췄다. 지난 28일에는 KTX-산천이 전력을 공급받는 과정에서 이상이 발생해 정차와 지연으로 이어진 것으로 파악됐다.

철도준사고 가운데서는 정지신호 위반운전이 35건으로 가장 많았다. 올해 상반기에만 9건이 발생해 지난해 연간 발생 건수인 8건을 넘어섰다.

황 의원은 "철도는 빠른 속도와 큰 차체라는 특성상 작은 결함도 대형 인명사고로 이어질 수 있다"며 "국민이 안심하고 철도를 이용할 수 있는 근본적인 안전 대책 마련이 시급하다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com