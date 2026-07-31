엠비디, 코스닥 상장예비심사 승인

AI 핵심 요약beta
- 엠비디가 31일 코스닥 상장예비심사 승인을 받았다.
- 환자 암검체로 3차원 튜머로이드를 제작해 치료효과를 예측한다.
- 공모자금은 R&D, AI 분석, 해외확장에 투입한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 환자 암검체 기반 3차원 튜머로이드로 항암 치료 효과를 예측하는 정밀의료 기업 엠비디가 코스닥 상장예비심사 승인을 받았다고 31일 밝혔다.
회사에 따르면 2015년 1월 설립된 엠비디는 환자 암검체로 3차원 튜머로이드를 제작하고 항암제 및 방사선 치료 반응성을 분석해 환자 맞춤형 치료 의사결정을 지원한다.
회사는 핵심 기술인 코디알피(CODRP, Cancer Organoid-based Diagnosis Reactivity Prediction) 플랫폼은 암검체 전처리부터 고속 미세분주, 튜머로이드 배양, 이미지 획득·정량분석, 치료 효과 예측 알고리즘까지 전 과정을 자체 기술로 통합했다. 약물반응도, 세포 성장률, 암 병기 등 다중인자를 종합해 항암 치료 반응성을 예측하는 것이 특징이다.
핵심 서비스인 온코센시(OncoSensi)는 코디알피 기반 항암제 감수성 검사 서비스다. 환자의 암 조직과 체액에서 확보한 암세포로 튜머로이드를 배양한 뒤 다양한 항암제의 반응성을 분석한다. 엠비디는 국내 의료기관 네트워크를 통해 서비스를 확대하고 있으며, 축적되는 임상·약물반응 데이터를 바탕으로 암종별 예측 모델을 고도화하고 있다.
사업 포트폴리오는 온코센시, 고속 미세분주 장비 ASFA Spotter와 이미지 분석 장비 ASFA Scanner, 3차원 세포배양 플랫폼 Cellvitro, 환자 유래 튜머로이드 기반 신약개발 위탁개발생산(CRO) 서비스로 구성된다. 장비·소모품·데이터·분석 서비스를 결합해 병원 정밀의료 시장과 제약·바이오 신약개발 시장을 동시에 공략할 수 있는 구조다.
엠비디는 코스닥 기술특례상장 절차를 추진한다. 공모자금은 코디알피와 온코센시의 연구개발 및 서비스 고도화, 인공지능(AI) 기반 분석 기술 개발, 자동화 장비·배양 플랫폼 사업 확대, 해외 기술이전과 글로벌 파트너십 구축 등에 활용할 계획이다.
엠비디 구보성 대표이사는 "엠비디는 환자 암검체 전처리부터 3차원 튜머로이드 제작, 치료 반응 분석과 예측까지 전 과정을 자체 기술로 구현한 기업"이라며 "상장추진을 계기로 온코센시의 임상 활용과 신약개발 CRO, 자동화 장비 사업을 확대해 글로벌 정밀의료 플랫폼 기업으로 도약하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com