폴라리스그룹, 기업용 AI 운영 플랫폼 공개

AI 핵심 요약beta
- 폴라리스클라우드는 31일 서울서 기업 AX 전략 세미나를 열고 엔터프라이즈 AI 워크플로우 구축 사례를 소개했다.
- 세미나에선 바이브 코딩 기술의 엔터프라이즈 안착 한계를 짚고, VibeCodingOps·HiPaaS 기반 중앙 관리·보안 인프라를 제시했다.
- 폴라리스그룹은 계열사 기술을 연계한 Polaris Portal로 AI 자산을 통합 관리하며 엔터프라이즈 AX 전 과정을 선도할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 폴라리스그룹의 클라우드 및 AX(AI 전환) 전문기업인 폴라리스클라우드(폴라리스AI핸디 자회사)는 서울 종로에서 '기업 AX 전략 세미나'를 개최하고, 기업 업무 환경에 적용 가능한 엔터프라이즈 AI 워크플로우 구축 사례를 소개했다고 31일 밝혔다.
이번 세미나는 '운영 가능한 AI—Vibe Coding을 Enterprise AI 환경으로'를 주제로 진행됐다. 세미나에서는 문장이나 음성 명령만으로 애플리케이션을 개발하는 '바이브 코딩(Vibe Coding)' 기술이 대기업과 엔터프라이즈 환경에 안착하지 못하는 원인을 분석하고, 이를 해결하기 위한 엔터프라이즈 AI 인프라를 제시했다.
회사에 따르면 현재 많은 기업 구성원들이 AI 도구를 활용해 자동화 앱을 만들고 있으나, 사내 보안 가이드라인과 복잡한 결재 승인 절차, 기존 핵심 레거시 시스템과의 연동성 부재 등으로 인해 실제 업무 활용으로 이어지지 못하고 있다. 특히 음성이나 문장으로 애플리케이션을 생성하는 기술이 엔터프라이즈 환경에서 정착하지 못하는 상황이 지속되고 있었다.
VibeCodingOps는 직원이 음성으로 생성한 AI 앱을 기업이 안전하게 통제하고 자산화할 수 있도록 지원하는 중앙 관리 플랫폼이다. AI 앱이 사내망에 직접 접속할 때 발생할 수 있는 데이터 유출 등 보안 취약점을 방지하기 위해 폴라리스AI핸디의 iPaaS 기반 API 게이트웨이 방식인 'HiPaaS'를 도입했다. 또한 협업 솔루션 'JIRA'와 실시간으로 연동해 코딩 과정의 모든 설계 의도와 요구사항을 기업의 지식 자산으로 영구 보존하는 구조를 구현했다.
이 솔루션의 경쟁력은 폴라리스그룹 계열사 간의 기술 시너지에서 나온다. 폴라리스오피스의 협업 플랫폼 데이터와 AI 문서 플랫폼 기술력에 폴라리스AI핸디의 그룹웨어·BPM(업무프로세스관리) 기술, 폴라리스클라우드의 마이크로소프트 인프라 및 아틀라시안 기반 클라우드 구축 노하우가 결합됐다. 기업들은 'Polaris Portal'을 통해 사내 도입된 전체 AI 자산의 활성 사용자 수와 토큰 비용, 예산 대비 사용량을 실시간 모니터링할 수 있다.
이해석 폴라리스그룹 AI총괄(CAIO)은 "현재의 AX 시장은 고성능 AI 모델 도입을 넘어 AI가 기업의 실제 매출 및 업무 흐름 속에서 비용을 통제하며 지속 가능한 성과를 내는지가 본질"이라며 "글로벌 표준인 마이크로소프트 AI 플랫폼 및 아틀라시안 솔루션을 기존 사내 시스템과 융합해 B2B 시장이 요구하는 실효성 있는 AI 생태계를 공급하겠다"고 말했다.
한편 폴라리스그룹 계열사들은 검증된 VibeCodingOps 체계를 바탕으로 기업용 AI 사업 확장에 나설 방침이다. 폴라리스오피스, 폴라리스AI핸디, 폴라리스클라우드 등 그룹사 핵심 솔루션 간의 연계를 고도화해 문서 작성, 결재, 계약, 협업, 데이터 분석까지 유기적으로 연결되는 엔터프라이즈 AX 전 과정을 선도할 계획이다.
nylee54@newspim.com