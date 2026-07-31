동아제약, 에너지샷 '박카스 O' 출시…브랜드 확장

AI 핵심 요약beta
- 동아제약은 31일 에너지샷 신제품 '박카스 O'를 출시했다고 밝혔다.
- 박카스 O는 타우린·비타민B군 등 성분을 담아 피로가 예상될 때 미리 에너지를 보충하는 스마트 에너지샷 콘셉트로 개발됐다.
- 이 제품은 전국 약국과 올리브영에서 판매를 시작하고 향후 온라인 스토어로 유통을 확대할 계획이다.
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약국·올리브영서 순차 판매 예정
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 에너지샷 신제품 '박카스 O'를 출시했다고 31일 밝혔다.
박카스 O는 기존 박카스의 브랜드 정체성을 유지하면서 에너지샷 시장을 겨냥해 선보인 제품이다. 30mL 용량으로 출근이나 운동, 장거리 운전 등 다양한 상황에서 간편하게 섭취할 수 있도록 개발됐다.
제품에는 타우린 1000mg을 비롯해 비타민B군 4종(B1·B2·B3·B6), 이노시톨, DL-카르니틴염산염, 테아닌, 글리신 등을 함유했다.
동아제약은 피로가 예상되는 상황에서 미리 에너지를 보충하는 '스마트 에너지샷' 콘셉트를 적용했다고 설명했다. 디자인에는 박카스를 상징하는 블루 컬러와 브랜드 요소를 반영했다.
박카스 O는 전국 약국과 올리브영에서 순차적으로 판매되며, 향후 온라인 스토어에서도 구매할 수 있다.
동아제약 관계자는 "변화하는 소비자 라이프스타일에 맞춰 언제 어디서나 간편하게 섭취할 수 있는 제품으로 기획했다"며 "앞으로도 다양한 소비자 수요를 반영한 제품을 선보일 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com