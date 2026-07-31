뉴온, '시서스필 다이어트' 누적 판매 7000만정 돌파

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 라이프케어 기업 뉴온의 체중 관리 건강기능식품 '시서스 필 다이어트'가 누적 판매 7천만정을 돌파했다고 31일 밝혔다.

시서스 필 다이어트는 지난 2019년부터 지난 6월까지 누적 판매량 7000만정을 기록했다. 주원료인 '시서스추출물'은 원료 기준 누적 매출액도 1053억원을 돌파했다. 회사는 지속적인 수요를 바탕으로 안정적인 판매 흐름을 이어가며 체중 관리 시장에서 입지를 확대했다고 설명했다.

회사에 따르면 시서스추출물은 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 분비 증가와 관련된 인체적용시험 결과를 보유하고 있다. 해당 연구는 스위스 과학 학술 출판사 엠디피아이(MDPI)의 국제학술지 '메디치나'에 게재됐다.

과체중 및 비만 성인 248명을 대상으로 16주간 진행한 무작위·이중눈가림·위약대조 인체적용시험에서 시서스추출물 섭취군의 GLP-1 분비 증가와 인슐린 분비 호르몬 분해효소(DPP-4) 활성 억제 경향이 확인됐다. 중대한 이상반응은 없었으며 위장관 불편감도 3% 미만으로 나타났다.

뉴온 시서스 필 다이어트 누적 판매 7천만정 돌파. [사진= 뉴온]

GLP-1은 음식 섭취 후 장에서 분비돼 포만감을 높이고 식욕을 조절하는 호르몬이다. 최근 체중 관리 분야에서 GLP-1에 대한 관심이 높아지면서 시서스추출물 같은 식물 유래 원료의 생리적 작용에 대한 연구도 활발히 진행 중이다.

뉴온 관계자는 "시서스 필 다이어트는 장기간 축적된 판매 데이터와 원료 기반 연구 결과를 바탕으로 시장에서 안정적인 성과를 이어가고 있다"며 "과학적 근거를 기반으로 제품 경쟁력을 지속 강화할 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com