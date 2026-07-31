삼성전자, 가정용 'EHS 히트펌프 보일러' 공급

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 30일 제주 단독주택에 EHS 히트펌프 보일러를 설치했다
- EHS 보일러는 공기열과 전기를 활용해 난방과 온수를 고효율로 공급한다
- 동파 방지 설계와 스마트싱스를 통한 원격 제어로 안정성과 편의성을 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기존 화석연료 보일러 대체 겨냥…스마트싱스로 원격 제어
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 제주 지역에 가정용 'EHS 히트펌프 보일러'를 처음 설치하고 고효율 난방시장 공략을 본격화했다. 난방 전기화 흐름에 맞춰 에너지 사용량과 난방비를 줄이려는 주택 수요를 선점한다는 전략이다.
31일 삼성전자는 지난 6월 25일 제주 애월의 한 단독주택에 제품을 설치한 데 이어 30일 현판식을 열었다고 밝혔다. EHS 히트펌프 보일러는 자연 상태의 공기열과 전기를 이용해 실내 난방과 온수를 동시에 공급하는 제품이다.
바닥 난방에 사용되는 35도 출수 조건에서 계절성능계수(SCOP) 4.9를 기록해 소비 전력 대비 약 5배에 가까운 난방 에너지를 생산한다. 55도 출수 조건에서도 SCOP 3.78을 확보했으며 영하 15도 환경에서 최대 70도의 온수를 공급할 수 있다.
겨울철 동파와 배관 결빙을 막기 위해 실외기 내부에 전기 히터와 동파 방지 밸브를 적용했다. 이용자는 터치 디스플레이와 스마트싱스 앱을 통해 실내·출수 온도를 확인하고 제품을 원격 제어할 수 있다.
김용훈 삼성전자 한국총괄 상무는 "높은 난방 효율과 안정적인 고온수 공급 성능을 갖춘 솔루션"이라며 "실제 주거 환경에서 검증된 기술력을 바탕으로 고효율 난방시장 확대에 기여할 계획"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com