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[글로벌 마켓 리포트 7월 31일]

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AI 핵심 요약

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  • 미국 증시는 30일 뉴욕에서 MS 호재에 힘입어 급등 마감했다.
  • MS·반도체 급등으로 6거래일 내림세 끝내고 AI 관련주 동반 반등했다.
  • 국제유가는 사우디 해양 방위 구상에 하락, 금값·엔화는 달러 약세에 상승했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 30일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수가 일제히 큰 폭으로 상승 마감했다. 

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 613.92포인트(1.19%) 오른 5만2208.06을 기록했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 121.48포인트(1.66%) 상승한 7437.63, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 679.24포인트(2.78%) 뛴 2만5122.18로 집계돼 6거래일간 내림세를 마무리하고 상승 전환했다.

마이크로소프트(MS)가 시장 예상을 웃도는 전망을 내놓으면서 인공지능(AI) 인프라에 대한 막대한 지출을 둘러싼 불안이 진정된 영향이다. MS는 이번 분기 매출과 클라우드 성장률 전망을 시장 예상보다 높게 제시했고, 자본 지출은 추정치를 밑도는 수준으로 발표했다. 이제 막 시작된 2027 회계연도에도 현금을 계속 창출할 것으로 예상한다고 밝혔다. MS는 15.51% 상승 마감했다.

반도체주는 급반등했다. 필라델피아 반도체지수(SOX)는 8.19% 치솟았다. 마이크론이 18.36%, 샌디스크가 25.99%, 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)가 13.00% 뛰었다. 다만 이날 반등에도 반도체주의 7월 낙폭은 21%에 달해, 2008년 이후 최대 월간 하락 폭을 기록할 전망이다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 

이날 발표된 지표는 엇갈렸다. 2분기 국내총생산(GDP)은 무역적자 확대 속에 전기 대비 연율 1.5% 증가해 예상치(2.1%)를 밑돌았다. 반면 6월 물가 상승세는 둔화한 것으로 나타났다. 소비 지출은 늘었고 기업 투자도 견조했다.

특징주를 보면 오라클이 구글 제미나이와의 AI 협력을 확대하면서 8.31% 상승했다. 블룸에너지와 코어위브는 이달 초 급락한 뒤 이날 각각 26.54%, 21.51% 뛰었다. 스타벅스는 연간 매출·이익 전망을 상향하며 1.64% 올랐다. 

반면 퀄컴은 4분기 이익 전망을 시장 예상보다 낮게 제시하고 애플 제품에서 나오는 매출이 예상보다 빠르게 줄어들 것이라고 밝히면서 2.62% 내렸다.

◆ 국제유가 하락, 금값은 상승

국제유가는 큰 변동성을 보인 끝에 하락 마감했다. 

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 9월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전날보다 배럴당 87센트(1.03%) 하락한 83.59달러에 마감했다. 브렌트유 선물 9월물은 전장보다 배럴당 1.71달러(1.88%) 내린 89.03달러를 기록했다. 

거래는 등락을 거듭했다. 미국과 이란이 서로의 군사 표적을 다시 타격하면서 브렌트유는 장중 한때 93.31달러까지 올랐고, WTI도 85.94달러를 찍었다.

유가를 끌어내린 것은 사우디의 다국적 해양 방위 연합 구상이다. 사우디는 바브엘만데브 해협과 홍해, 아덴만 일대에서 방위 협력을 강화하는 연합을 이끌겠다는 뜻을 밝혔다. 사우디 국방부에 따르면 튀르키예와 파키스탄, 이집트, 수단, 지부티 등 14개국이 이 구상을 지지하는 공동성명을 냈다.

금값은 달러 약세에 상승했다. 현물 금은 미 동부시간 오후 1시 40분 기준 1% 오른 온스당 4104.59달러를 기록했다. 8월 인도분 금 선물은 1.6% 상승한 4160.60달러에 마감했다.

미국 달러화와 일본 엔화 [사진=블룸버그]

◆ 미 30년물 금리 2007년 이후 최고

미국 장기 국채 수익률은 19년래 최고치 부근에서 등락했다.

이날 미국 동부시간 오후 3시 27분 30년 만기 미 국채 수익률은 6.5bp(1bp=0.01%포인트) 뛴 5.208%를 기록했다. 장중에는 5.244%까지 올라 2007년 7월 13일 이후 최고 수준을 찍었다. 벤치마크인 10년물 수익률은 4.5bp 오른 4.667%를 가리켰다. 반면 정책금리 기대에 민감한 2년물 수익률은 0.2bp 오른 4.238%에 머물렀다. 채권 수익률은 가격과 반대로 움직인다.

경기 전망 지표로 여겨지는 2년물과 10년물 수익률 격차는 장중 44.4bp까지 벌어져 지난 5월 29일 이후 가장 컸다.

전날 미 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 동결했지만 3명의 위원이 인상을 주장하며 반대표를 던졌다. 케빈 워시 의장은 물가를 끌어내리겠다고 재차 다짐했을 뿐 정책 경로에 대한 안내는 내놓지 않았다. 9월 인상 기대는 눈에 띄게 후퇴했다. CME 페드워치에 따르면 9월 회의에서 금리를 인상할 확률은 59.2%로, 일주일 전(82.3%)보다 크게 낮아졌다.

외환시장에서는 엔화가 달러화 대비 큰 폭의 강세를 보였다. 달러/엔 환율은 전장보다 2.51% 내린 159.31엔을 가리켰다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스(달러화 지수)는 0.97% 밀린 99.91을 가리켰다.

시장에서는 엔화 가치가 급등하자 좀처럼 약세를 벗어나지 못하는 엔화를 떠받치기 위해 일본 당국이 개입에 나섰을 수 있다는 관측이 확산했다.

달러는 다른 통화에도 전방위로 약세를 보였다. 유로/달러 환율은 0.57% 오른 1.1533달러, 파운드/달러 환율은 0.78% 오른 1.3472달러를 각각 나타냈다. 이날 영란은행(BOE)은 이란 전쟁이 물가에 미칠 영향을 지켜보겠다며 금리를 동결한 가운데, 미국-이란 적대 행위 재개로 정책위원 3명이 인상에 표를 던졌다.

독일 프랑크푸르트 증권거래소. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 유럽증시는 대부분 상승 

영국을 제외한 유럽 주요국의 증시는 대체로 올랐다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 4.94포인트(0.77%) 오른 649.95로 장을 마쳤다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 151.55포인트(0.60%) 뛴 2만5612.03으로, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 77.37포인트(0.92%) 상승한 8485.64에 마감했다.

영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 11.14포인트(0.10%) 내린 1만897.27에 장을 마쳤다.

이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 661.27포인트(1.29%) 오른 5만2104.38에, 스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 345.00포인트(1.78%) 상승한 1만9757.70으로 마감했다.

유로존(유로화 사용 21개국)의 2분기 경제성장률이 예상을 훌쩍 웃도는 것으로 나타나면서 투자심리가 어깨를 펴는 모습이었다. 유럽연합(EU)의 공식 통계기관인 유로스타트(Eurostat)는 이날 유로존의 2분기 국내총생산(GDP) 성장률이 0.4%를 기록했다고 발표했다. 지난 1분기(0.0%)에 비해 괄목할 만한 성장세를 보였다. 로이터가 집계한 이코노미스트들의 전망치 0.2%를 크게 상회했다. 

주요 유럽 기업들의 실적은 작년보다 양호할 것이라는 분석이 제기됐다. 런던증권거래소그룹(LSEG)이 집계한 시장 컨센서스(I/B/E/S)에 따르면 STOXX 600 지수에 편입된 기업들의 2분기 순이익은 전년 동기 대비 20.8% 증가할 것으로 예상됐다. 매출은 작년보다 11.7% 증가할 것으로 관측됐다. 특히 에너지 기업들의 이익은 작년의 2배 이상이 될 것으로 전망됐다.

이날 주요 섹터 중에서 은행 업종이 2.57% 오르면서 전체 상승을 주도했다. 스페인 은행 BBVA가 2분기 순이익이 전년 동기 대비 11% 이상 증가한 데 힘입어 5% 뛰었다. 건축업도 2.23% 올랐다. 프랑스 건설·통신·미디어 기업 부이그(Bouygues)는 상반기 핵심이익이 시장 예상치를 크게 웃돌면서 주가가 7.13% 급등했다. 

wonjc6@newspim.com

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외국인 한 시간 만에 5조 '사자' [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 외국인 투자자가 31일 코스피 시장에서 5조원이 넘는 주식을 순매수하며 국내 증시를 끌어올리고 있다. 최근 대규모 매도세를 이어갔던 외국인이 공격적인 매수로 돌아서면서 투자심리가 빠르게 회복되는 모습이다. 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 기준 외국인은 유가증권시장에서 5조2218억1300만원을 순매수하고 있다. 반면 기관은 2255억9300만원, 개인은 4조9235억7700만원을 각각 순매도 중이다. 외국인 투자자의 '사자'에 힘입어 지수는 현재 불기둥을 쏘아 올리고 있다. 같은 시각 코스피는 전 거래일보다 902.68포인트(16.13%) 오른 6496.24를 기록하고 있다. 반면 개인은 이날까지 사흘째 '팔자'를 이어가며 외국인의 매수 물량을 받아내는 모습이다. [서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 코스피가 전장 종가보다 16% 이상 상승하며 6500선에 거래가 진행되고 있는 31일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.07.31 yeawon2@newspim.com 외국인은 전날 코스피 시장에서도 1조3280억원을 순매수한 데 이어 이날도 대규모 매수세를 이어가고 있다. 최근 4거래일 연속 순매도로 국내 증시 하락을 주도했던 흐름에서 벗어나 반도체 대형주를 중심으로 공격적인 매수에 나선 모습이다. 전문가들은 미국 빅테크의 호실적과 필라델피아 반도체지수 급등, 반도체 업황 개선 기대가 맞물리면서 외국인 자금이 국내 증시로 빠르게 유입되고 있는 것으로 분석하고 있다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 대형 반도체주에 매수세가 집중되며 지수 상승을 견인하고 있다. 삼성전기는 29.92%, SK스퀘어는 29.91% 급등하며 상한가에 근접했고, SK하이닉스(27.61%)와 삼성전자(24.64%)도 20% 넘게 치솟고 있다. 삼성전자우(24.04%), 삼성물산(20.58%), 삼성생명(17.99%) 등 시가총액 상위 종목으로도 매수세가 확산되면서 코스피는 단숨에 6500선을 회복했다. plum@newspim.com 2026-07-31 10:15
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[히든스테이지] 즌·오아 첫 도전 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지'에 즌(zn)과 오아(OHAH)가 본선 무대를 펼친다. '히든 스테이지' 운영사무국은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 총 20팀의 영상을 순차적으로 공개한다. 31일 뉴스핌의 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 통해 즌은 '꼭 작별 인사인 것처럼'을, 오아는 '빛날 테니까'를 선보인다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '히든 스테이지' 본선 진출자 즌(zn, 위)과 오아(OHAH, 아래). 2026.07.30 alice09@newspim.com 먼저 오아는 '히든 스테이지' 지원 동기에 대해 "어릴 때부터 음악을 통해 많은 용기와 긍정 에너지를 선물 받아왔다. 이제는 저 역시 누군가에게 그런 마음을 전하는 아티스트가 되고 싶다는 꿈을 가지고 음악을 하고 있다"라고 말했다. 이어 "'히든 스테이지'는 제 음악과 이야기를 더 많은 사람들에게 들려줄 수 있는 기회라고 느껴 지원하게 됐다"라고 밝혔다. 오아가 선보인 '빛날 테니까'는 현실의 차가움과 불확실성 속에서도 스스로를 믿고 나아가자는 메시지를 담고 있다. 그는 "빛을 잃은 것 같은 순간조차 결국 더 강하게 반짝이기 위한 과정임을 노래하며, 청춘의 불안과 희망을 동시에 담아낸 곡"이라고 설명했다. 또한 "이 곡은 제가 세상에 보내는 응원이자, 지금을 견디고 있는 모든 이들에게 건네는 약속"이라고 소개했다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '히든 스테이지' 본선 진출자 오아. 2026.07.30 alice09@newspim.com 오아는 '히든 스테이지'를 통해 강렬한 포부를 던졌다. 그는 "열정과 꿈, 그리고 자유의 상징인 록페스티벌 무대에 섭외 0순위가 되는 것이 꿈"이라고 밝혔다. 또 "그리고 삶을 마무리하는 날까지 힘이 닿는 한 계속 무대에 서서 노래하고 싶다"라며 "제가 가진 긍정적인 에너지를 음악에 담아 더 많은 사람들에게 전하고, 제 노래를 듣는 순간만큼은 마음껏 웃고 행복할 수 있었으면 좋겠다"고 전했다. 즌은 이번 오디션을 통해 첫 도전에 나섰다. 즈은은 "대학 재학 내내 졸업 후 취업하는 것이 목표라고 말했다. 막상 졸업하고 나니, 앞으로 제 음악을 할 기회가 없을 수도 있단 생각에 슬퍼졌다"고 운을 뗐다. 이어 "그간 입밖으로 말해왔던 내 목표는 어쩌면 실패를 두려워하는 방어적인 마음에 말했던 진짜 제 목표가 아니라는 생각이 들었다"라며 "더 늦기 전에 도전해보고 싶어졌고, '히든 스테이지'는 제 첫 도전"이라고 강조했다. 즌은 본선에서 자작곡 '꼭 작별 인사인 것처럼'을 선곡했으며, 이 곡은 그의 첫 자작곡이기도 하다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '히든 스테이지' 본선 진출자 즌. 2026.07.30 alice09@newspim.com 즌은 "이 곡을 쓸 당시 유독 사람이 어려웠던 20대 초반이었다. '사랑해'라는 말이 꼭 작별 인사라도 되는 듯 내가 사랑하는 사람들은 다 나를 떠나는 것 같았다. 이 곡은 혼자 남겨진 채 중얼거리는 혼잣말 같은 노래"라고 설명했다. 다채로운 장르를 선보이고 있는 '히든 스테이지'의 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리, 김나라, 박희수, 혼즈, 변미리, 오아, 신직선, 도이주, 마린, 채수빈, 박지은 등 11명이 이름을 올렸다. 남성 개인 부문에서는 정상호(활동명 정점)·최혁준(심각한 개구리), 윤준, 윤태경, 정다운이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구, 블낫블과 혼성 팀 김은찬밴드와 채비가 참가한다. 이 중 신직선은 제2회 본선 경험을 가진 재도전자이며, 혼성팀 채비 역시 제3회 본선 출신으로 주목받고 있다. '히든 스테이지'의 마지막 영상은 오는 8월 28일 업로드된다. 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. alice09@newspim.com 2026-07-31 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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