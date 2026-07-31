폴라리스우노, 브레이드용 원사 美 안전성 검증 완료

AI 핵심 요약beta
- 폴라리스우노가 31일 브레이드용 합성 가발원사 미국 안전성 검증을 완료했다고 밝혔다.
- PVC계 가발원사가 캘리포니아 프로포지션 65 평가와 SGS 시험에서 모두 안전기준을 충족했다고 했다.
- 회사는 이를 바탕으로 북미 신규 고객 발굴과 장기 공급계약 확대, 추가 유해물질 시험으로 규제 대응을 강화할 계획이라고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 가발용 합성사 전문기업 폴라리스우노가 브레이드(땋은머리)용 합성 가발원사의 미국 안전성 검증을 완료했다.
31일 폴라리스우노는 자사 폴리염화비닐(PVC)계 브레이드용 합성 가발원사가 미국 캘리포니아 프로포지션 65 관련 안전성 평가에서 기준을 충족했다고 밝혔다.
회사에 따르면 캘리포니아 프로포지션 65는 발암성 또는 생식독성이 있는 화학물질에 대한 소비자 노출 시 경고 표시를 요구하는 제도다. 캘리포니아주 규제지만 북미 수입·유통업체와 글로벌 뷰티 기업들이 제품 안전성과 공급업체의 규제 대응 역량을 확인하는 주요 자료로 활용하고 있다.
또한 회사는 글로벌 시험·검사기관인 SGS의 평가 결과, 평가 대상 물질의 예상 노출량은 모두 세이프 하버(안전기준) 이하로 나타났다고 설명했다. 폴라리스우노는 이번 결과를 신규 거래선 확보와 기존 고객사 공급 확대에 활용할 계획이다.
회사는 검증된 품질과 안전성, 안정적인 공급 역량을 기반으로 북미 신규 고객사를 발굴하고 기존 거래처의 공급 품목을 확대할 방침이다. 특히 안전성 시험자료와 품질관리 이력을 중시하는 대형 유통업체와 프리미엄 고객사를 중심으로 영업을 강화해 일회성 공급을 장기 공급계약으로 전환한다는 전략이다.
폴라리스우노 관계자는 "이번 평가는 단순한 화학물질 함유 여부를 넘어 실제 사용 환경에서 소비자와 미용업 종사자의 노출 가능성까지 반영했다"며 "글로벌 고객사에 당사의 생산기술과 품질관리, 규제 대응 역량을 객관적으로 제시할 수 있는 자료를 확보했다"고 말했다.
회사는 향후 주요 제품을 대상으로 프탈레이트, 중금속, 휘발성유기화합물(VOC), 포름알데히드 및 난연제 관련 시험을 단계적으로 확대해 글로벌 규제 대응 역량을 강화할 예정이다.
nylee54@newspim.com