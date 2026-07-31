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11번가, 8월 '월간 십일절' 개최…계절가전·여행상품 특가

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  • 11번가가 31일 월간 십일절을 다음달 1일부터 11일까지 개최한다고 밝혔다
  • 행사 기간 계절가전·여름용품·국내외 여행상품을 타임딜과 라이브 방송으로 특가 판매한다
  • 코카콜라 등 브랜드 베스트셀러를 십일절가에 판매하고 릴레이 할인쿠폰·루이비통 경품 이벤트를 진행한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

인기 브랜드별 계절가전 '타임딜'로 한정 특가

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 11번가가 다음달 1일부터 11일까지 정기 프로모션 '월간 십일절'을 개최한다고 31일 밝혔다.

이번 행사에서는 삼성전자, LG전자, 캐리어 등 주요 브랜드의 계절가전을 시간대별 한정 수량으로 판매하는 '타임딜' 방식으로 선보인다. 삼성 비스포크 인공지능(AI) 무풍 클래식, LG 휘센 오브제컬렉션 제습기 21L, 캐리어 1등급 창문형 에어컨, LG 휘센 AI 오브제컬렉션 뷰 II 에어컨 2in1 등이 할인가에 판매된다.

[사진=11번가]

여름철 수요가 높은 상품들도 다양하게 준비됐다. 선케어·수딩젤·마스크팩 등 뷰티용품, 냉감이불·냉감패드 등 냉감용품, 래시가드·아쿠아슈즈·튜브 등 물놀이용품, 골드키위·복숭아·아오리 사과 등 제철과일, 물냉면·비빔막국수 등 간편식이 타임딜을 통해 특가로 제공된다.

여름휴가 시즌을 겨냥한 여행 상품도 라이브 방송으로 진행된다. 세부의 제이파크 아일랜드 리조트 & 워터파크, 천연 온천수 워터파크인 아산스파비스·화순아쿠아나, 소노벨 변산 등 국내외 여행 상품을 다양한 구매 특전과 함께 선보인다.

행사 기간 코카-콜라, 스킨푸드, 청정원, 마인드브릿지, 캐치웰, 캐리어, 롯데웰푸드, 슈펜, 유한킴벌리, 브라운, 쿠쿠, 해피콜, 이니스프리, 크로커다일이너웨어 등 카테고리별 브랜드들의 베스트셀러가 일자별로 십일절 할인가에 판매된다.

11번가는 행사 기간 릴레이 할인쿠폰을 발급한다. 4만 원 이상 구매 시 3,000원·4,000원·5,000원 할인쿠폰을 순차 제공하며, 먼저 받은 쿠폰을 사용하면 다음날 더 큰 혜택의 다음 쿠폰을 받을 수 있다. 별도 구매 조건 없이 응모만 해도 360만 원 상당의 루이비통 네오노에 MM을 받을 수 있는 경품 이벤트도 진행한다. ID당 하루 1회씩 최대 11회까지 응모 가능하며 응모 횟수가 많을수록 당첨 확률이 높아진다.

kji01@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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