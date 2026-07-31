아모레퍼시픽, 인도서 첫 글로벌 '밋유어뷰티 아카데미' 출범…청년 뷰티 양성

AI 핵심 요약beta
- 아모레퍼시픽이 31일 인도 청년 지원 뷰티 아카데미를 운영했다
- K-뷰티 전문성과 인도 뷰티 산업 이해를 결합한 진로 설계 교육과정을 진행했다
- 참가자들은 디지털·콘텐츠 역량을 키워 리테일·브랜딩 등 다양한 분야 진출을 모색했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 아모레퍼시픽이 인도 청년들의 진로 설계를 지원하는 '밋유어뷰티 아카데미' 프로그램을 운영한다.
밋유어뷰티 아카데미는 청년들이 뷰티 교육을 통해 자신의 가능성을 발견하고 미래 진로를 설계할 수 있도록 지원하는 프로그램이다. 인도에서는 델리 NCR 지역을 중심으로 K-뷰티 전문성과 현지 뷰티 산업에 대한 이해를 결합한 교육 과정을 운영한다.
참가자들은 콘텐츠 기획·촬영·편집, 온라인 커뮤니케이션, 개인 포트폴리오 구축 등 실제 진로 탐색에 필요한 역량을 학습하며, 오프라인 세션과 과제 수행, 전문가 멘토링 등의 과정에 참여한다. 아모레퍼시픽 CSR팀은 최근 인도 뷰티 산업이 빠르게 성장하며 관련 인재 수요도 증가하고 있다는 점에 주목해 청년들이 뷰티와 디지털 역량을 개발하고, 리테일과 브랜드 마케팅, 콘텐츠 크리에이션 등 다양한 분야로 진출할 수 있도록 프로그램을 기획했다.
송호준 아모레퍼시픽 CSR팀장은 "인도는 열정적이고 빠르게 성장하는 뷰티 커뮤니티를 보유한 시장"이라며 "청년들이 자신의 가능성을 발견하고 뷰티 산업에서 의미 있는 커리어를 설계하는 출발점이 되기를 기대한다"고 말했다.
fineview@newspim.com