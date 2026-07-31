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BOJ, 오늘 금융정책결정회의...기준금리 1.0% 동결 전망

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AI 핵심 요약

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  • 일본은행이 31일 기준금리 1.0% 동결할 전망이다
  • 우에다 총재는 물가·엔화 약세 반영한 향후 금리 방향 설명할 예정이다
  • AI 반도체 호조로 성장률 상향, 물가 전망은 소폭 하향 조정될 가능성 크다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본은행(BOJ)이 31일 금융정책결정회의에서 기준금리를 현행 1.0%로 유지할 전망이다. 지난 6월 중동 정세 악화와 국제유가 상승에 따른 물가 압력을 반영해 금리를 인상한 만큼, 이번에는 그 효과와 경제·물가에 미치는 영향을 지켜보겠다는 판단이다.

BOJ는 정책금리인 무담보 콜금리(익일물) 유도 목표를 1.0%로 동결하는 방안을 정책위원들의 다수 찬성으로 결정할 것으로 예상된다. 회의 결과는 31일 오후 발표되며, 우에다 가즈오 총재가 기자회견을 통해 향후 통화정책 방향을 설명할 예정이다.

시장에서는 이번 회의보다 우에다 총재의 발언에 더 주목하고 있다. BOJ는 물가 안정을 위해 추가 금리 인상 가능성을 열어두고 있어 향후 인상 속도와 최종 금리 수준에 대한 언급이 나올지 관심이 집중된다.

이와 함께 BOJ는 분기별 경제·물가 전망 보고서도 발표한다. 2026회계연도 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치는 기존보다 상향 조정될 가능성이 크다. 인공지능(AI) 관련 반도체 산업의 호조와 공급망 차질 완화 등이 경기 회복을 뒷받침하고 있기 때문이다.

반면 소비자물가 상승률 전망은 전기·가스요금 지원 연장 등의 영향으로 기존 전망보다 소폭 낮아질 가능성이 제기된다. 다만 BOJ 내부에서는 원자재 가격 상승이 기업 가격에 반영되면서 근원적인 물가 상승 압력은 여전히 강하다는 인식이 우세한 것으로 알려졌다.

외환시장도 주요 변수다. 엔화는 30일(현지시간) 뉴욕 외환시장에서 달러당 157엔대까지 급등하며 큰 변동성을 보였다. 시장에서는 일본 정부와 BOJ가 엔화 매수·달러 매도 개입에 나섰다는 관측이 나오고 있다.

엔화 약세가 수입 물가를 끌어올려 인플레이션을 자극할 수 있는 만큼, 우에다 총재가 환율 움직임을 향후 금리 판단에 어떻게 반영할지에도 관심이 쏠린다.

아울러 최근 구마모토현에서 발생한 강진이 일본 경제에 미칠 영향도 회의에서 논의될 것으로 보인다. 현재까지는 경기 영향이 제한적이라는 평가가 우세하지만, BOJ는 향후 경기 하방 위험 요인으로 지속적으로 점검할 방침이다.

우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재 [사진=블룸버그]

goldendog@newspim.com

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李대통령 지지율 53% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 평가가 2주 연속 하락해 53%를 기록했다는 여론조사 결과가 30일 공개됐다.  엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 27~29일 동안 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 조사한 전국지표조사(NBS) 7월 5주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 평가는 긍정평가가 53%로 직전 조사인 7월 3주차보다 2%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율 하락세는 2주 연속 이어지고 있다. 반면 부정평가는 37%로 직전 조사보다 3%p 올랐다.  이재명 대통령 국정운영 평가 7월 5주차 [그래프=NBS]   정당지지도는 더불어민주당 40%, 국민의힘 21%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순으로 나타났으며, 태도유보는 33%였다.  민주당 차기 당대표 적합도 조사에서는 정청래 후보가 21%, 김민석 후보가 19%, 송영길 후보가 6%였고, 태도유보가 54%로 절반을 넘었다. 그러나 민주당 지지층에서는 김 후보가 34%, 정 후보가 29%, 송 후보가 9%로 다른 양상을 보였다.  정부의 부동산 정책에 대한 평가에서는 잘못하고 있다는 의견이 56%로 과반이고, 잘하고 있다는 의견은 33%였다.  부동산 가격 전망으로는 상승할 것이라는 의견이 31%, 보합이 52%, 하락이 10%였다. 주택담보대출 규제를 강화해야 한다는 의견은 15%, 유지해야 한다는 의견은 21%, 완화해야 한다는 의견은 55%로 확인됐다.  전세대출 규제 역시 강화해야 한다는 의견은 11%에 그친 반면, 유지해야 한다는 의견이 24%, 완화해야 한다는 의견이 55%를 보였다.  이재명 정부 부동산 정책 평가 [그래프=NBS] 여론조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사로 시행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-07-30 13:31

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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