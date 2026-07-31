삼성 폴더블에 꽂힌 1030…'갤럭시 Z 폴드8' 예약 몰렸다

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 28일부터 진행한 갤럭시 Z 폴더블 사전판매에 1030세대가 몰렸다.
- 사전예약 고객의 절반 이상이 1030세대로, 폴드8과 크림·피스타치오 색상이 특히 인기를 끌었다.
- 용량 무상 업그레이드와 AI 이용권 등 혜택이 제공되며 사전판매는 다음 달 3일 종료된다.
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저장용량 업그레이드·AI 구독 혜택 앞세워 막판 수요 공략
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자의 새 폴더블 스마트폰 사전 판매에 1030세대가 몰리고 있다. 휴대성과 대화면을 동시에 갖춘 '갤럭시 Z 폴드8'이 젊은 소비자의 관심을 끌면서 다음 달 3일 종료되는 사전 예약 수요도 막바지에 집중될 전망이다.
31일 삼성전자는 지난 28일부터 삼성닷컴에서 진행한 '갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8' 사전 예약 고객 가운데 1030세대 비중이 50%를 넘었다고 밝혔다. 이들이 가장 많이 선택한 제품은 폴드8로, 색상은 크림과 삼성닷컴 전용 피스타치오, 라벤더 순으로 선호도가 높았다.
폴드8은 접었을 때 여권 크기에 가까운 휴대성을 갖추고, 펼치면 태블릿과 비슷한 대화면을 제공한다. 숏폼과 웹툰, 게임 등 콘텐츠를 큰 화면으로 즐기려는 젊은 층의 수요를 끌어낸 것으로 분석된다. 폴드8 울트라는 그라파이트와 그린 쉐도우, 플립8은 민트와 크림, 핑크 색상이 인기를 얻었다.
사전 구매 혜택도 젊은 고객 유입을 뒷받침했다. 256GB 모델 구매 고객에게 512GB 업그레이드를 무상 지원하고, 폴드8 울트라와 폴드8 512GB 구매자는 31만700원을 추가하면 1TB 모델을 받을 수 있다. 구글 AI 프로 6개월 이용권과 갤럭시 워치 할인 쿠폰, 액세서리 할인 등도 제공한다.
삼성전자 관계자는 "사전 판매 초반부터 1030세대가 빠르게 반응하며 새로운 폼팩터에 대한 기대를 확인했다"며 "더블 스토리지를 포함한 혜택이 다음 달 3일 종료되는 만큼 구매를 고려하는 고객은 사전 판매 기간을 활용하길 바란다"고 말했다.
mkyo@newspim.com