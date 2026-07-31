"불닭 타고 한국으로"...삼양식품, 문체부와 손잡고 K푸드 알린다

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 삼양식품이 문화체육관광부와 손잡고 K-푸드를 앞세운 방한 관광객 유치에 나선다.

삼양식품은 명동사옥 1층에 불닭 캐릭터 '페포'(PEPPO)를 활용한 상설 체험공간 '페포 라운지'를 조성했다. [사진= 삼양식품]

삼양식품과 문체부는 31일 오후 국립현대미술관 서울관에서 해외 방한객 유치 확대와 한국 관광 해외 홍보 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결한다고 밝혔다.

이번 협약은 전 세계적으로 인기를 끌고 있는 K-푸드의 파급력을 실제 한국 방문 수요로 연결하기 위해 마련됐다. 양 기관은 민간의 해외 마케팅 역량과 정부의 관광 콘텐츠를 결합해 일상 밀착형 관광 홍보 모델을 공동 구축한다.

협약은 특히 전 세계 마니아층을 보유한 삼양식품의 불닭볶음면을 주요 매개체로 활용한다는 점에서 의미가 크다. 불닭볶음면은 특유의 매운맛으로 열정적이고 도전적인 한국의 국가 이미지를 각인시키며 국가 브랜드 매력도 제고에 기여하고 있다는 평가다.

양 측은 해외 소비자가 대형마트나 온라인 쇼핑몰 등 현지 유통 채널에서 삼양식품 제품을 접할 때 한국 관광의 매력을 자연스럽게 인지하도록 한국 관광 해외 광고·정보와 삼양식품 제품 콘텐츠를 연계한 대규모 온오프라인 프로모션을 진행한다.

QR코드가 부착된 불닭볶음면 및 소스 제품을 활용한 소비자 행사를 진행하며, 오는 8월 21일부터 23일까지 태국 방콕에서 열리는 '2026 한국 문화관광 페스티벌 러브코리아'에서는 삼양식품 시식 체험과 함께 한국 문화·놀이를 즐길 수 있는 공간을 마련한다.

김정수 삼양식품 회장은 "K-푸드에 대한 세계적인 관심이 나날이 높아지는 만큼 이번 협약을 계기로 대한민국을 찾는 더 많은 분들께 우리의 문화와 관광의 매력을 전하는데 최선을 다하겠다"고 말했다.

fineview@newspim.com