김혜경 여사, 칠레 영부인과 문화 친교…"칠레의 찬란한 역사 돌아봐"

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콜럼버스 이전 시대 예술 박물관 방문

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 칠레 공식방문에 동행한 김혜경 여사는 30일(현지 시간) 호세 안토니오 카스트 대통령의 부인 마리아 피아 아드리아솔라 여사와 문화 친교 시간을 가졌다.

안귀령 청와대 부대변인은 서면브리핑을 통해 김 여사가 이날 오전 아드리아솔라 여사 초청으로 산티아고에 위치한 '콜럼버스 이전 시대 예술 박물관'을 방문했다고 밝혔다.

김 여사가 방문한 박물관은 칠레 원주민 문화인 마푸체와 라파누이를 비롯해 잉카, 마야, 아즈텍 등 중남미 전역의 콜럼버스 이전 시대 유물 1만여 점을 소장하고 있는 칠레의 대표적인 문화 기관이다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령과 김혜경 여사가 29일(현지시간) 칠레 산티아고에서 열린 동포 만찬간담회가 열린 한 호텔에서 나란히 걷고 있다. [사진=KTV] 2026.07.31

김 여사는 아드리아솔라 여사와 함께 ▲세계에서 가장 오래된 인공 미라 '친초로' ▲마푸체의 목조 조각 ▲라파누이 목조 조각 ▲안데스 지역 전통 악기 및 공예품 ▲섬유예술 전시관 등을 관람했다.

김 여사는 "마치 3000년 전을 직접 다녀온 것 같은 특별한 시간이었다"며 "칠레의 깊은 역사와 찬란한 문화를 돌아볼 수 있는 소중한 기회였다"고 밝혔다.

이어 김 여사는 "오랜 역사와 문화를 소중히 보존하고 이를 미래 세대에 전승하기 위해 노력하고 있다는 점에서 한국과 칠레는 공통된 가치를 지니고 있는 것 같다"고 덧붙였다.

아드리아솔라 여사는 "콜럼버스 이전 시대의 문화와 예술을 함께 소개할 수 있어 매우 뜻깊은 시간이었다"며 "다음에 칠레를 다시 방문해 꼭 한 번 더 이곳을 찾기 바란다"고 부탁했다.

안 부대변인은 "이번 일정은 한국과 칠레가 서로의 역사와 전통을 이해하고 공감하는 계기가 됐다"며 "문화 분야의 교류와 협력을 더욱 확대해 나가겠다는 양국의 의지를 재확인하는 뜻깊은 시간이 됐다"고 밝혔다.

pcjay@newspim.com