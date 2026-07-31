전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.07.31 (금) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
산업 철강

속보

더보기

리튬 흑자 첫발…포스코홀딩스 하반기 승부는 투자·주주환원

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 포스코홀딩스가 30일 2분기 실적을 발표해 리튬·LNG 신사업이 흑자를 내기 시작했다.
  • 리튬·이차전지소재 수익성 개선과 29조원 투자, 3조5000억원 구조개편·자회사 지분 유동화 계획이 기업가치 변수로 떠올랐다.
  • 2026~2028년 이익연동형 배당·자사주 매입 소각으로 주주환원을 강화하는 가운데, 리튬 수익 지속성과 투자 재원 확보가 향후 주가를 좌우할 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2분기 영업익 8190억원…철강·이차전지소재·인프라 전 사업 개선
구조개편 현금 규모 7000억 늘고, 시점은 1년 뒤로

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 포스코홀딩스가 철강 중심의 실적 구조에서 리튬과 액화천연가스(LNG) 등 신사업이 실제 이익을 내기 시작했다. 시장은 2분기 실적보다 리튬 흑자가 일회성인지, 투자와 주주환원이 기업가치로 이어질지를 더 주목하고 있다.

포스코홀딩스는 30일 2분기 연결 기준 매출 19조2590억원, 영업이익 8190억원, 순이익 7610억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 9.7%, 영업이익은 34.9% 증가했다. 순이익은 지난해 2분기 840억원에서 약 806% 늘었다. 영업이익은 시장 컨센서스 7299억원을 12.2% 웃돌았다.

철강 부문은 원료 가격과 유가 상승에도 제품 판매가격 인상과 판매량 증가가 실적 개선을 이끌었다. 인프라 부문에서는 포스코인터내셔널이 미얀마·호주 가스전과 인도네시아 팜 사업의 이익 증가에 힘입어 역대 최대 분기 영업이익을 기록했다.

포스코센터 전경. [사진=포스코]

◆ 리튬, 흑자보다 중요한 것은 '지속성'

눈에 띄는 것은 이차전지소재와 리튬 사업의 수익성 개선이다. 포스코아르헨티나는 염수리튬 1공장의 조업 안정화와 설비 개선으로 분기 기준 첫 흑자를 기록했고, 포스코필바라리튬솔루션도 판매 확대와 리튬 가격 상승으로 손익이 개선됐다. 포스코HY클린메탈은 지난해 12월부터 매월 흑자를 이어가고 있다.

그동안 포스코홀딩스의 리튬·이차전지소재 사업은 미래 성장동력인 동시에 대규모 투자에 따른 부담 요인으로 평가됐다. 이날 실적에서 리튬 관련 사업의 흑자 전환이 확인된 만큼, 성장사업이 실제 이익 창출 단계로 진입할 수 있다는 기대가 커지고 있다.

다만, 한 분기 흑자만으로 사업 경쟁력이 입증됐다고 보기는 이르다. 하반기 리튬 가격과 생산량, 가동률 개선이 이어질지가 핵심으로 분석된다. 때문에 리튬이 포스코 주가를 결정할 첫 변수로 꼽힌다.

포스코아르헨티나 1공장의 가동 안정화가 얼마나 빠르게 수익성 개선으로 연결되는지도 중요하다. 포스코홀딩스는 2033년 연간 17만3000톤의 리튬 생산체제를 구축하고, 2035년 리튬 사업에서 영업이익 1조8000억원을 달성한다는 중장기 목표를 제시하고 있다.

◆ 구조개편 현금 규모 7000억 늘고, 시점은 1년 밀려

두 번째 변수는 투자다. 포스코홀딩스는 철강·리튬·LNG를 중심으로 한 '트리플 코어' 전략에 따라 2026~2028년 3년간 총 29조1000억원을 투자할 계획이다. 이 가운데 성장투자는 16조7000억원이다.

대규모 투자를 뒷받침하기 위한 사업 구조개편도 진행 중이다. 구조개편을 통해 확보하려는 현금 규모 목표액은 2조6000억원에서 2조8000억원, 다시 3조5000억원으로 늘었지만 완료 시점도 2026년에서 2027년, 2028년으로 순차적으로 밀렸다. 올해 상반기에는 12건의 구조개편을 통해 약 4800억원을 확보했다. 시장이 보는 지점은 규모와 함께 시차일 수 있다. 

여기에 포스코퓨처엠·포스코인터내셔널·포스코DX 등 상장 자회사 지분을 경영권 유지에 필요한 수준까지 유동화해 약 3조6000억원을 확보하는 방안도 추진하고 있다. 해당 재원의 90%는 전략자원 투자에, 10%는 자사주 매입·소각에 활용할 계획이다.

특히 상장 자회사 지분 유동화는 전략자원 투자 재원을 확보한다는 점에서 긍정적이지만, 실제 매각 과정에서 자회사 주가에 부담을 줄 가능성도 나온다. 포스코홀딩스가 시장 영향을 고려해 지분 유동화를 추진하겠다고 밝힌 만큼, 향후 구체적인 매각 방식과 속도가 관심사다.

철강 업계 관계자는 "2분기에는 철강이 실적을 받치는 가운데 리튬과 이차전지소재의 수익성이 개선됐고, LNG 등 인프라 사업도 힘을 보탰다"며 "시장의 기대를 웃도는 실적을 내 회복 가능성을 확인했다"고 설명했다.

[AI 일러스트=챗GPT] 2026.07.30

◆ 주주환원, 실적 개선을 주가로 연결할 '열쇠'

세 번째 변수는 주주환원이다. 포스코홀딩스는 2026~2028년 조정 지배지분순이익의 35~40%를 주주환원에 활용하는 새로운 정책을 적용한다. 기존 주당 1만원 기본배당은 폐지하고, 현금배당과 신규 자사주 매입·소각을 실적에 연동해 운영하기로 했다.

실적이 좋아질수록 주주환원 규모가 커질 수 있는 구조인 만큼, 올해 하반기 이익 개선 여부가 주목된다.

자사주 측면에서는 2024~2026년 3년에 걸쳐 보유 자사주 6%를 소각하는 기존 계획이 지난 3월 완료됐다. 이에 따라 향후 주주환원은 기존 자사주 소각 계획의 연장이 아니라 새로운 실적연동형 환원정책에 따른 신규 매입·소각과 현금배당에 초점이 맞춰진다.

또 상장 자회사 지분 유동화 대금의 10%를 자사주 매입·소각에 활용하겠다는 계획도 있어, 사업 재편과 주주환원이 어떤 방식으로 맞물릴지 주목된다.

포스코홀딩스가 예상한 상장 자회사 지분 매각대금은 약 3조5000억원이다. 이 가운데 10%인 약 3500억원을 주주환원에 활용한다. 회사 측은 지분 매각으로 지배주주 순이익이 연간 약 2000억원 감소할 것으로 추산했다. 현재 주주환원율 35~40%를 적용하면 연간 배당 감소액은 약 800억원으로, 3500억원은 약 4년간의 배당 감소분을 한꺼번에 보전하는 규모다.

포스코홀딩스는 리튬 3·4단계 공장에 투자할 경우 건설과 가동 안정화 기간을 포함해 약 4년 뒤부터 본격적인 이익창출이 가능할 것으로 기대하고 있다.

포스코홀딩스 관계자는 이날 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 "리튬 가격이 톤당 2만달러 수준이면 리튬 사업에서 40% 중반의 영업이익률을 달성할 수 있다고 판단한다"며 "4년 이후에는 신규 투자 사업의 이익으로 더 높은 배당이 가능할 것"이라고 말했다.

결국 하반기 포스코홀딩스의 기업가치는 ▲리튬 사업이 일회성 흑자에 그칠지 ▲대규모 투자 재원을 계획대로 확보할 수 있을지 ▲실적 개선이 주주환원으로 이어질지에 달려 있다는 평가다.

peoplekim@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
KT 과징금 539억, SKT의 40% [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 소형 기지국(펨토셀) 해킹 사고와 관련해 개인정보보호위원회로부터 539억원의 과징금을 부과받았다. 앞서 유심 정보 유출 사고로 1347억원의 과징금을 받은 SK텔레콤의 40% 수준이다. 개인정보보호위원회는 유출 규모와 정보의 민감성, 피해 대응 수준 등이 SK텔레콤과 달랐다고 설명했다.   [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 송경희 개인정보보호위원장이 29일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 개인정보보호위원회 전체회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.07.29 gdlee@newspim.com 개보위는 29일 KT가 불법 펨토셀을 통해 고객 개인정보를 유출하게 한 책임에 대해 과징금 539억7900만원을 부과하기로 의결했다고 30일 밝혔다. 개인정보보호 위반 행위에 대해 과징금음 매출액의 최대 3%까지 부과할 수 있다. 이에 KT의 최근 3년간 연평균 무선서비스 매출인 6조6689억원을 기준으로 최대 1900억원에서 2000억원 수준이 부과될 수 있을 것으로 추정됐다. 앞서 SK텔레콤이 네트워크와 시스템의 보안 관리를 소홀히 해 2324만여 명의 유심 정보 등이 유출한 건에 대해서 개보위가 과징금 1347억9100만 원과 과태료 960만원을 부과한 바 있기 때문이다. 하지만 개보위는 KT에 부과한 과징금의 기준을 5G와 LTE의 서비스 매출로 판단했다. 이번 해킹 피해 대상이었던 소형 기지국 펨토셀이 LTE 통신에서 사용되는 장비이며 5G 통신 설비가 확정되지 않은 곳에서는 LTE망을 이용하기 때문에 5G와 LTE 서비스 매출을 산정 기준으로 정했다는 설명이다. 양청삼 개보위 사무처장은 "KT의 경우 앞선 사례(SK텔레콤)와 비교해 확인된 유출 규모가 상대적으로 적었고 유출된 정보도 임시값, 기기의 단말기 정보를 포함한 3종으로 달랐다. 피해 관련해 보상이라든지 시정조치 등이 신속하게 협조됐다는 점이 감안됐다"고 설명했다. 양 사무처장은 "앞선 유출 사고는 2300만명의 유심 정보가 유출됐던 건인데 비해 KT는 확정된 유출 규모가 1만6647명이라는 점이 고려됐다"라고 전했다. 악성 코드 감염 사고 건에 관련해서는 KT가 개인정보 유출 분석을 소홀히 하고 정부에 미신고했으며 사고 서버의 로그 일부를 삭제하고 조사 과정에서 거짓 자료제출 및 번복으로 위원회 조사를 방해했다고 판단해 고발하기로 했다. 이번 과징금 부과 및 과태료 등 개보위 처분에 대해 KT는 "개보위의 처분 결과를 무겁게 받아들이며 지난 사고로 고객과 국민 여러분께 큰 심려와 불안을 끼쳐드린 점에 대해 다시 한 번 고개 숙여 깊이 사과드린다"라고 밝혔다. KT 관계자는 "개인정보보호 보호 체계 전반을 원점에서 재정비하고 있으며 보안 투자를 확대하고 전사적 개인정보보호 역량을 강화하는 등 사태 재발 방지와 고객 신뢰 회복에 모든 역량을 다하겠다"라고 덧붙였다.  origin@newspim.com 2026-07-30 13:40
사진
李대통령 지지율 53% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 평가가 2주 연속 하락해 53%를 기록했다는 여론조사 결과가 30일 공개됐다.  엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 27~29일 동안 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 조사한 전국지표조사(NBS) 7월 5주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 평가는 긍정평가가 53%로 직전 조사인 7월 3주차보다 2%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율 하락세는 2주 연속 이어지고 있다. 반면 부정평가는 37%로 직전 조사보다 3%p 올랐다.  이재명 대통령 국정운영 평가 7월 5주차 [그래프=NBS]   정당지지도는 더불어민주당 40%, 국민의힘 21%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순으로 나타났으며, 태도유보는 33%였다.  민주당 차기 당대표 적합도 조사에서는 정청래 후보가 21%, 김민석 후보가 19%, 송영길 후보가 6%였고, 태도유보가 54%로 절반을 넘었다. 그러나 민주당 지지층에서는 김 후보가 34%, 정 후보가 29%, 송 후보가 9%로 다른 양상을 보였다.  정부의 부동산 정책에 대한 평가에서는 잘못하고 있다는 의견이 56%로 과반이고, 잘하고 있다는 의견은 33%였다.  부동산 가격 전망으로는 상승할 것이라는 의견이 31%, 보합이 52%, 하락이 10%였다. 주택담보대출 규제를 강화해야 한다는 의견은 15%, 유지해야 한다는 의견은 21%, 완화해야 한다는 의견은 55%로 확인됐다.  전세대출 규제 역시 강화해야 한다는 의견은 11%에 그친 반면, 유지해야 한다는 의견이 24%, 완화해야 한다는 의견이 55%를 보였다.  이재명 정부 부동산 정책 평가 [그래프=NBS] 여론조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사로 시행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-07-30 13:31

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동