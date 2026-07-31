李대통령 "핵심광물 풍부한 칠레…첨단 제조업 강국 韓 최적의 파트너"

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"칠레는 세계적 리튬·구리 생산국"

"한국, 첨단 제조 분야 세계적 경쟁력"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 30일(현지 시간) 한국과 칠레 기업인들이 모인 자리에서 핵심광물이 풍부한 칠레와 첨단 제조 기술이 발달한 한국의 공동 성장과 파트너십을 강조했다.

이 대통령은 이날 오후 칠레 산티아고의 한 호텔에서 열린 한-칠레 비즈니스 라운드테이블에 참석해 "칠레는 세계적인 리튬과 구리 생산국으로 글로벌 친환경 산업의 핵심 공급 기지"라며 "그리고 한국은 배터리와 첨단 소재, 자동차, 반도체, 인공지능 등 첨단 제조 분야에서 세계적인 경쟁력을 갖추고 있다"고 소개했다.

이 대통령은 "핵심광물이 풍부한 칠레와 첨단 제조업 강국인 한국은 최적의 협력 파트너라고 확신한다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 30일(현지 시간) 칠레 산티아고 대통령궁 앞 헌법광장에서 열린 공식 환영식에 참석해 호세 안토니오 카스트 대통령과 함께 의장대 사열을 받고 있다. [사진=KTV] 2026.07.31

이 대통령은 "핵심 광물 고부가가치화 관련해서 양국은 이미 성공적인 협력 사례를 갖추고 있다"며 "대한민국 기업 LS와 칠레 국영 기업 코델코 간의 합작 사업 같은 모델이 앞으로 더욱 확장될 수 있기를 기대한다"고 강조했다.

이 대통령은 "이처럼 양국이 힘을 합친다면 핵심 광물의 고부가치화와 공급망 뿐만 아니라 그리고 나아가서 첨단 제조업과 방산까지 다양한 부문에서 놀라운 협력의 시너지를 만들어낼 수 있을 것"이라며 "한국과 칠레가 글로벌 경제 질서의 격변기라는 위기 상황을 공동 번영이라는 새로운 기회로 전환해 낼 수 있기를 바란다"고 했다.

그러면서 이 대통령은 "지금은 세계 경제의 대전환기로, 가치와 신뢰를 공유하는 국가 간 협력이 그 어느 때보다 중요한 시기"라며 "대한민국과 칠레는 오랜 기간 자유무역과 시장경제라는 공통의 가치를 토대로 긴밀하게 협력해 온 신뢰의 파트너"라고 강조했다.

이 대통령은 "2004년 체결한 한-칠레 자유무역협정은 대한민국 최초의 FTA이고 20년 만에 양국 교역은 4배 이상으로 성장했다"며 "자유무역협정 체결 당시 주요 관심사는 농산물과 공산품 교역 확대였으나, 20여 년이 지난 지금에는 협력 범위가 매우 다방면으로 확대되고 있고 양국이 미래를 함께 준비하는 전략적 파트너로 전환되고 있다"고 설명했다.

이 대통령은 "오늘 이 자리를 통해서 새로운 경제 협력의 아이디어를 허심탄회하게 논의해 주시면 좋겠다"며 "우리 정부도 양국 기업들이 함께, 글로벌 시장을 선도해 나갈 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 약속했다.

이날 행사에는 ▲장인화 포스코 회장 ▲구자은 LS 회장 ▲최윤범 고려아연 회장 ▲류재철 LG전자 사장 ▲정인섭 한화오션 사장 ▲최수연 네이버 대표 ▲장재훈 현대자동차 부회장 ▲이동훈 SK바이오팜 대표 ▲이필성 호산물산(주) 대표 ▲한성구 주식회사 씨아이씨디 대표 ▲이우현 OCI 홀딩스 회장(대한상의 한-칠레 민간경협위원장) 등 한국 기업안 11명이 참석했다.

칠레에서도 로사리오 나바로 칠레산업협회 회장 등 11명이 자리했다.

pcjay@newspim.com