LG CNS 상반기 영업익 1.1% 증가 …하반기 피지컬 AI 승부

AI 핵심 요약beta
- LG CNS가 31일 상반기 매출·영업이익 증가를 발표했다.
- AI·클라우드·스마트팩토리·금융 DX가 외형 성장을 이끌었다.
- 하반기엔 피지컬 AI·글로벌 사업을 새 성장축으로 확대한다.
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LG전자와 1900억원 계약…휴머노이드·해외 데이터센터 공략
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG CNS가 AI데이터센터와 스마트팩토리, 금융 디지털전환 사업 성장에 힘입어 올해 상반기 외형 성장을 이어갔다. 하반기에는 휴머노이드 로봇을 중심으로 한 피지컬 AI와 해외 사업을 새로운 성장축으로 육성한다.
31일 LG CNS는 상반기 매출은 2조8358억원, 영업이익은 2221억원으로 집계됐다고 밝혔다. 전년 동기보다 매출은 6.1%, 영업이익은 1.1% 증가했다. 계열사 사업뿐 아니라 전 사업 분야에서 외부 고객 매출 비중이 확대된 점이 실적 성장을 이끌었다.
핵심 성장 동력인 AI·클라우드 사업 매출은 1조6714억원으로 5.1% 증가해 전체 매출의 약 59%를 차지했다. 삼송·죽전 등 하이퍼스케일 AI데이터센터 사업이 매출에 반영됐으며, 상반기에만 데이터센터 설계·구축·운영(DBO) 분야에서 1조원 이상의 사업을 수주했다. GPU와 NPU 등 AI 인프라를 구독하는 플랫폼 'XPUWorks'도 출시했다.
스마트엔지니어링 매출은 6.2% 증가한 5024억원을 기록했다. 방산·조선·반도체·제약 분야 스마트팩토리 수주가 매출로 전환됐고, 뷰티·푸드·패션 업체를 대상으로 한 물류 자동화 사업도 성장했다. 금융권 사업을 포함한 디지털 비즈니스 서비스 매출은 8.8% 늘어난 6621억원으로 집계됐다.
LG CNS는 하반기 로봇 학습·운영 플랫폼 '피지컬웍스'를 중심으로 피지컬 AI 사업을 확대한다. 최근 LG전자와 약 1900억원 규모의 계약을 체결하고 휴머노이드 로봇 학습 실증과 GPU 기반 AI 인프라 구축을 맡았다. 로봇 파운데이션 모델과 정교한 작업을 수행하는 '로봇 손' 기술도 산업 현장에 적용할 계획이다.
글로벌 사업도 강화한다. 국내 기업 최초로 수주한 인도네시아 AI데이터센터를 하반기 완공하고, 미국 시카고에서 열리는 공작기계 전시회 'IMTS 2026'에 참가해 북미 제조 AX 시장을 공략한다. 아시아·태평양과 일본 지역에서는 금융 디지털전환 사업을 확대할 방침이다.
mkyo@newspim.com