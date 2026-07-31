'부동산토론회.kr' 오늘 자정 운영 종료…국민 의견 7476건 접수

AI 핵심 요약beta
- 재정경제부는 31일 부동산토론회.kr 운영을 종료했다.
- 온라인 창구에는 총 7476건 의견이 접수됐고 주택금융 관련이 39%로 최다였다.
- 정부는 국민참여입법센터·국민신문고 등으로 의견수렴을 계속해 정책에 반영할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 재정경제부는 부동산 정책에 대한 국민 의견을 수렴하기 위해 운영해 온 온라인 창구 '부동산토론회.kr'의 운영을 종료한다고 31일 밝혔다.
지난 30일 자정 기준 총 7476건의 의견이 접수됐으며, 누적 방문자 수는 약 4만3000명으로 집계됐다. 분야별로는 주택금융 관련 의견이 2943건(39%)으로 가장 많았고, 주택공급 2381건(32%), 부동산 세제 2152건(29%) 순이었다.
홈페이지 운영이 종료된 이후에도 국민 의견수렴 창구는 계속 운영된다. 부동산 세제 개편과 관련한 의견은 입법예고 절차가 시작되면 국민참여입법센터를 통해 제출할 수 있다. 재정경제부는 이용자 편의를 위해 부처 홈페이지에서 국민참여입법센터로 바로 이동할 수 있도록 연결할 계획이다.
입법예고 기간에 제출된 의견은 법령안이 확정되기 전 검토 대상에 포함된다. 주택공급과 주택금융 등에 관한 의견은 국민신문고를 통해 상시 제출할 수 있다.
정부 관계자는 "접수된 의견은 소관 부처가 면밀히 검토해 향후 부동산 정책을 수립하는 과정에서 지속적으로 활용할 예정"이라고 말했다.
wideopen@newspim.com