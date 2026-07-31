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[개장시황] 코스피 단숨에 '6300선' 탈환…'삼전닉스' 20%대 급등

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AI 핵심 요약

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  • 국내 증시는 31일 반도체 대형주 급등으로 코스피가 6300선을 회복했다.
  • 외국인과 개인의 대규모 매수세로 코스피·코스닥이 급등해 양 시장에 매수 사이드카가 동시 발동됐다.
  • 뉴욕증시 기술주 호실적과 AI·반도체 투자심리 개선이 삼성전자·SK하이닉스 급반등과 지수 상승을 이끌었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼성전자 18.36%↑·SK하이닉스 21.10%↑
외국인 3조3282억 순매수…코스피 13%↑

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 31일 미국 빅테크 기업들의 호실적과 반도체 투자심리 회복에 힘입어 국내 증시가 장 초반 급등하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 반도체 대형주가 20% 안팎 급등하며 코스피는 6300선을 회복했다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 3분 기준 코스피는 전 거래일보다 778.08포인트(13.91%) 오른 6371.64를 기록하고 있다.

코스피 지수는 전장 보다 64.23포인트(1.15%) 오른 5657.79에 개장했고, 코스닥 지수도 전장 대비 21.69포인트(3.36%) 상승한 666.47에 출발했다.

코스피와 코스닥에 급등세에 한국거래소는 양 시장에 매수 사이드카를 동시에 발동했다. 코스피 매수 사이드카는 코스피200 선물가격이 전일 종가 대비 5% 이상 상승한 상태가 1분 이상 지속될 경우 발동되는 시장 안정 장치다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 코스피가 전장 종가보다 18.53포인트(0.32%) 상승한 5681.7로 거래가 시작된 가운데 31일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에 SK하이닉스 주가 지수가 표시되고 있다. 2026.07.31 yeawon2@newspim.com

코스피 매수 사이드카는 9시 6분 2초에 발동됐는데, 이 당시 코스피200선물지수는 전일 종가 보다 129.90포인트(14.97%) 폭등한 997.50이었다.

코스피 시장에 매수 사이드카가 발동되고 1초 후인 9시 6분 3초에는 코스닥 시장에 매수 사이드카가 연이어 발동됐다.

코스닥150선물격은 전일 종가 대비 99.40포인트(9.33%) 폭드한 1163.80을 기록했다.

외국인 수급이 지수 반등을 이끌고 있다. 이날 오전 9시 8분 기준 유가증권시장에서 외국인은 3조3282억원을 순매수했고 개인도 3조7668억원어치를 사들이고 있다. 반면 기관은 3463억원을 순매도했다.

코스닥시장에서는 외국인과 기관이 각각 428억원, 395억원을 순매도했고 개인은 4억원을 순매수했다.

시장 전반으로 상승세가 확산했다. 유가증권시장에서는 상승 종목이 632개로 하락 종목(241개)을 크게 웃돌았고 보합은 27개였다. 코스닥시장도 상승 종목이 1414개에 달했고 하락 종목은 204개, 보합은 73개를 기록했다.

코스피 시가총액 상위 종목은 반도체를 중심으로 일제히 급등했다. 삼성전자는 18.36% 오른 24만5000원, SK하이닉스는 21.10% 상승한 160만1000원에 거래됐다. 삼성전자우(19.01%), 삼성전기(23.78%), SK스퀘어(29.04%), 삼성물산(14.29%), 삼성생명(11.55%)도 두 자릿수 상승률을 기록했다. 반면 LG에너지솔루션(-3.28%), 삼성바이오로직스(-3.47%), KB금융(-2.09%), 신한지주(-2.08%) 등은 약세를 보였다.

코스닥 시가총액 상위 종목도 강세가 두드러졌다. 피에스케이(19.72%), 원익IPS(16.64%), 주성엔지니어링(16.17%), 이오테크닉스(11.88%), 리노공업(9.42%), 레인보우로보틱스(7.10%), 에코프로비엠(3.83%), 에코프로(3.82%) 등이 상승했다. 파마리서치(-7.18%)는 하락세를 나타냈다.

간밤 뉴욕증시는 마이크로소프트와 메타의 호실적에 힘입어 기술주를 중심으로 강세를 보였다. AI 투자 확대 기대가 다시 살아나면서 반도체 업종 투자심리도 개선됐고, 국내 증시에서도 반도체 대형주를 중심으로 저가 매수세가 강하게 유입되는 모습이다. 특히 전날 급락했던 삼성전자와 SK하이닉스가 반등을 주도하면서 코스피 상승폭을 키우고 있다.

한지영 키움증권 연구원은 "오늘 국내 증시는 분기 호실적에도 제품 공급 우려에 따른 애플의 시간외 6%대 주가 약세에도, 반도체에 대한 디레버리징 해소 기대감, 어닝 서프라이즈를 기록한 아마존의 시간외 주가 9%대 급등, 코스피200 야간선물 상한가 등에 힘입어 반등에 나설 전망"이라고 내다봤다.

한편 이날 오전 9시 기준 서울 외환시장에서 달러/원 환율은1425.1원을 기록하고 있다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 코스피가 전장 종가보다 64.23포인트(1.15%) 상승한 5657.79로, 코스닥은 전장 종가보다 21.69포인트(3.36%) 오른 666.47로 거래가 시작된 가운데 31일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 오전 9시 기준 1425.1원에 주간거래를 기록중이다. 2026.07.31 yeawon2@newspim.com

plum@newspim.com

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외국인 한 시간 만에 5조 '사자' [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 외국인 투자자가 31일 코스피 시장에서 5조원이 넘는 주식을 순매수하며 국내 증시를 끌어올리고 있다. 최근 대규모 매도세를 이어갔던 외국인이 공격적인 매수로 돌아서면서 투자심리가 빠르게 회복되는 모습이다. 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 기준 외국인은 유가증권시장에서 5조2218억1300만원을 순매수하고 있다. 반면 기관은 2255억9300만원, 개인은 4조9235억7700만원을 각각 순매도 중이다. 외국인 투자자의 '사자'에 힘입어 지수는 현재 불기둥을 쏘아 올리고 있다. 같은 시각 코스피는 전 거래일보다 902.68포인트(16.13%) 오른 6496.24를 기록하고 있다. 반면 개인은 이날까지 사흘째 '팔자'를 이어가며 외국인의 매수 물량을 받아내는 모습이다. [서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 코스피가 전장 종가보다 16% 이상 상승하며 6500선에 거래가 진행되고 있는 31일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.07.31 yeawon2@newspim.com 외국인은 전날 코스피 시장에서도 1조3280억원을 순매수한 데 이어 이날도 대규모 매수세를 이어가고 있다. 최근 4거래일 연속 순매도로 국내 증시 하락을 주도했던 흐름에서 벗어나 반도체 대형주를 중심으로 공격적인 매수에 나선 모습이다. 전문가들은 미국 빅테크의 호실적과 필라델피아 반도체지수 급등, 반도체 업황 개선 기대가 맞물리면서 외국인 자금이 국내 증시로 빠르게 유입되고 있는 것으로 분석하고 있다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 대형 반도체주에 매수세가 집중되며 지수 상승을 견인하고 있다. 삼성전기는 29.92%, SK스퀘어는 29.91% 급등하며 상한가에 근접했고, SK하이닉스(27.61%)와 삼성전자(24.64%)도 20% 넘게 치솟고 있다. 삼성전자우(24.04%), 삼성물산(20.58%), 삼성생명(17.99%) 등 시가총액 상위 종목으로도 매수세가 확산되면서 코스피는 단숨에 6500선을 회복했다. plum@newspim.com 2026-07-31 10:15
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[히든스테이지] 즌·오아 첫 도전 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지'에 즌(zn)과 오아(OHAH)가 본선 무대를 펼친다. '히든 스테이지' 운영사무국은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 총 20팀의 영상을 순차적으로 공개한다. 31일 뉴스핌의 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 통해 즌은 '꼭 작별 인사인 것처럼'을, 오아는 '빛날 테니까'를 선보인다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '히든 스테이지' 본선 진출자 즌(zn, 위)과 오아(OHAH, 아래). 2026.07.30 alice09@newspim.com 먼저 오아는 '히든 스테이지' 지원 동기에 대해 "어릴 때부터 음악을 통해 많은 용기와 긍정 에너지를 선물 받아왔다. 이제는 저 역시 누군가에게 그런 마음을 전하는 아티스트가 되고 싶다는 꿈을 가지고 음악을 하고 있다"라고 말했다. 이어 "'히든 스테이지'는 제 음악과 이야기를 더 많은 사람들에게 들려줄 수 있는 기회라고 느껴 지원하게 됐다"라고 밝혔다. 오아가 선보인 '빛날 테니까'는 현실의 차가움과 불확실성 속에서도 스스로를 믿고 나아가자는 메시지를 담고 있다. 그는 "빛을 잃은 것 같은 순간조차 결국 더 강하게 반짝이기 위한 과정임을 노래하며, 청춘의 불안과 희망을 동시에 담아낸 곡"이라고 설명했다. 또한 "이 곡은 제가 세상에 보내는 응원이자, 지금을 견디고 있는 모든 이들에게 건네는 약속"이라고 소개했다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '히든 스테이지' 본선 진출자 오아. 2026.07.30 alice09@newspim.com 오아는 '히든 스테이지'를 통해 강렬한 포부를 던졌다. 그는 "열정과 꿈, 그리고 자유의 상징인 록페스티벌 무대에 섭외 0순위가 되는 것이 꿈"이라고 밝혔다. 또 "그리고 삶을 마무리하는 날까지 힘이 닿는 한 계속 무대에 서서 노래하고 싶다"라며 "제가 가진 긍정적인 에너지를 음악에 담아 더 많은 사람들에게 전하고, 제 노래를 듣는 순간만큼은 마음껏 웃고 행복할 수 있었으면 좋겠다"고 전했다. 즌은 이번 오디션을 통해 첫 도전에 나섰다. 즈은은 "대학 재학 내내 졸업 후 취업하는 것이 목표라고 말했다. 막상 졸업하고 나니, 앞으로 제 음악을 할 기회가 없을 수도 있단 생각에 슬퍼졌다"고 운을 뗐다. 이어 "그간 입밖으로 말해왔던 내 목표는 어쩌면 실패를 두려워하는 방어적인 마음에 말했던 진짜 제 목표가 아니라는 생각이 들었다"라며 "더 늦기 전에 도전해보고 싶어졌고, '히든 스테이지'는 제 첫 도전"이라고 강조했다. 즌은 본선에서 자작곡 '꼭 작별 인사인 것처럼'을 선곡했으며, 이 곡은 그의 첫 자작곡이기도 하다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '히든 스테이지' 본선 진출자 즌. 2026.07.30 alice09@newspim.com 즌은 "이 곡을 쓸 당시 유독 사람이 어려웠던 20대 초반이었다. '사랑해'라는 말이 꼭 작별 인사라도 되는 듯 내가 사랑하는 사람들은 다 나를 떠나는 것 같았다. 이 곡은 혼자 남겨진 채 중얼거리는 혼잣말 같은 노래"라고 설명했다. 다채로운 장르를 선보이고 있는 '히든 스테이지'의 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리, 김나라, 박희수, 혼즈, 변미리, 오아, 신직선, 도이주, 마린, 채수빈, 박지은 등 11명이 이름을 올렸다. 남성 개인 부문에서는 정상호(활동명 정점)·최혁준(심각한 개구리), 윤준, 윤태경, 정다운이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구, 블낫블과 혼성 팀 김은찬밴드와 채비가 참가한다. 이 중 신직선은 제2회 본선 경험을 가진 재도전자이며, 혼성팀 채비 역시 제3회 본선 출신으로 주목받고 있다. '히든 스테이지'의 마지막 영상은 오는 8월 28일 업로드된다. 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. alice09@newspim.com 2026-07-31 06:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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