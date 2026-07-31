오리온 감자스낵, 연매출 1조 눈앞…지난해 8740억 '현지화 전략 효과'

AI 핵심 요약beta
- 오리온이 지난해 감자스낵 매출 8740억 원을 기록했다.
- 중국 오!감자는 2600억 원으로 성장세를 이끌었다.
- 오리온은 하반기 증설로 공급 확대에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 오리온 감자스낵이 연매출 1조 원 달성을 눈앞에 두고 있다.
오리온 측은 "지난해 오리온의 감자스낵 매출은 8740억 원을 기록했으며, 이 가운데 해외 매출 비중은 73%에 달했다. 제품 현지화와 생산 경쟁력을 바탕으로 최근 3년간 연평균 9% 성장을 이어가고 있다"며 "연 매출 1조원 달성을 눈앞에 두고 있다"고 밝혔다. 연매출 1000억 원이 넘는 글로벌 메가브랜드 9개 가운데 포카칩, 오!감자, 스윙칩, 예감 등 4개가 감자스낵이다.
현재 한국, 중국, 베트남 시장에서 선보이고 있는 감자스낵은 6개 브랜드로, 맛에 따른 전체 제품 수는 70여 종에 이른다. 감자스낵은 일반 스낵과 달리 원재료 중 감자 원물의 비중이 높고 가공을 최소화해 건강한 스낵을 찾는 수요 증가세와 함께 글로벌 시장에서 빠르게 성장하고 있다.
특히 중국에서는 '오!감자'가 지난해 단일 브랜드 매출 2600억 원을 기록했으며, 스윙칩은 올해 1분기에 초코파이 매출을 넘어서며 2위 브랜드에 올랐다. 오!감자, 스윙칩, 예감 등 감자스낵은 지난해 중국 법인 전체 매출의 41%를 차지하며 법인 전체 성장을 견인했다. 올해 1분기 중국 감자스낵 매출은 전년 동기 대비 21% 증가했다.
베트남에서는 포카칩(현지명 오스타)이 전 세계 1위 감자스낵 브랜드인 레이즈를 제치고 2017년 이후 현재까지 베트남 감자스낵 시장 점유율 1위를 굳건히 지키고 있다.
오리온은 여름 성수기를 맞아 국내에서 햇감자로 만든 포카칩과 스윙칩을 선보이며 제철 과자 트렌드를 선도하는 한편, 중국과 베트남에서는 현지 소비자 입맛을 반영한 신제품을 잇달아 출시하며 시장 확대에 나서고 있다. 하반기 청주공장 생산라인 증설이 완료되면 생산능력은 기존 대비 50% 확대되며, 중국 스윙칩 생산라인 증설이 완료되면 공급량도 25% 늘어난다.
오리온 관계자는 "글로벌 시장에서 감자스낵은 성장성이 가장 높은 핵심 카테고리 중 하나로, 감자 연구개발 역량과 현지 생산 인프라를 기반으로 경쟁력을 높여 차별화된 제품으로 글로벌 브랜드들과 경쟁할 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com