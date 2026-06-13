이번주 국내 주요 금융일정(6.15~6.19)

AI 핵심 요약beta
- 금융위·금감원·한은이 15일~19일 금융정책·통계 일정을 진행했다.
- 15일 청년미래적금·가상자산 DEX 유의사항·국제금융동향 등 각종 안내와 통계가 발표된다.
- 16~19일 금융교육·포용금융 토론회·AI간담회·샌드박스 개선 발표와 각종 지표·공모전 등이 잇따라 열린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
6월 15일(월요일)
금융위원회, 26.2분기 혁신금융서비스 지정 정기신청 개시(6시)
금융위원회, 청년미래적금 가입절차 사전 안내(12시)
금융감독원, 탈중앙화거래소(DEX)에서의 가상자산 매매 시 이용자 유의사항 안내(12시)
한국은행, 2026년 5월 이후 국제금융·외환시장 동향(12시)
한국은행, BoK 경제연구: 큰 한계기업, 작은 피해기업: 행정전수자료를 활용한 혼잡효과 분석(12시)
6월 16일(화요일)
이억원 금융위원장, 국무회의(10시)
권대영 금융위 부위원장, 신정법 동의개선 킥오프 회의(10시)
권대영 금융위 부위원장, 제1차 금융교육협의회(15시)
이찬진 금융감독원장, 주례 임원회의(10시)
금융위원회, 26년 제1차 금융교육협의회 개최(15시)
금융위원회, 신정법 동의제도 개편 법률자문단 킥오프 회의 개최(12시)
금융감독원, 중고차 대출 피해 예방을 위해 5가지 유의사항을 기억하세요!(12시)
금융감독원, '25 회계연도 상장법인 재무제표와 내부회계관리제도 감사의견 분석 및 유의사항 안내(12시)
한국은행, 2026년 5월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)(6시)
한국은행, 2026년 4월 통화 및 유동성(12시)
한국은행, 2026년 화폐사랑 콘텐츠 공모전 개최(12시)
한국은행, 2026년 제10차(5.28일 개최, 통방) 금통위 의사록 공개(16시)
6월 17일(수요일)
이억원 금융위원장, 포용금융 현장 대토론회(14시)
권대영 금융위 부위원장, 금융위 정례회의(14시)
이찬진 금융감독원장, 금융위 정례회의(14시)
신현송 한국은행 총재, 물가안정목표 운영상황 점검 기자설명회(14시)
금융위원회, 포용금융 현장 대토론회 개최(14시)
금융위원회, '상호금융업감독규정' 개정안 금융위 의결(배포시)
금융위원회, '마이데이터 활용 금리인하요구서비스' 등 혁신금융 서비스 3건 신규 지정 의결(배포시)
금융위원회, '채권 추심·매각 가이드라인' 개정안 사전예고(12시)
금융감독원, 전 국민 대상 '제21회 금융공모전' 개최(6시)
금융감독원, 2025년 기관전용 사모펀드 운용 현황 및 시사점(12시)
한국은행, 물가안정목표 운영상황 점검(14시)
6월 18일(목요일)
이억원 금융위원장, 금융위원회-국민경제자문회의 합동 간담회(10시)
권대영 금융위 부위원장, 금융권 AI 현장 간담회(15시)
이찬진 금융감독원장, 상속 금융재산 통합지급 서비스 추진 등을 위한 권익위-금감원 업무협약체결식(16시)
금융위원회, 금융권 AI 현장 간담회(15시)
금융위원회, 2025년 개인연금저축 투자 현황 관련 주요 통계(12시)
금융위원회, 금융위원회-국민경제자문회의 합동회의 개최(12시)
금융감독원, 26.4월말 국내은행의 원화대출 연체율 현황(잠정)(6시)
금융감독원, "상속 금융재산 통합지급" 서비스 추진을 위한 권익위-금감원 업무협약 체결(16시)
한국은행, BoK 이슈노트: 해외투자와 투자소득이 환율에 미치는 영향(12시)
한국은행, 주화소각설비를 이용한 자체 주화소각 개시(12시)
6월 19일(금요일)
이억원 금융위원장, 샌드박스 제도개선 발표행사(9시)
권대영 금융위 부위원장, 주간업무회의(10시)
이찬진 금융감독원장, 불법금융정보 근절 및 안전한 디지털 금융환경 조성을 위한 업무협약식(11시)
금융감독원, 26.3월말 기준 보험회사 지급여력비율 현황(6시)
금융감독원, "불법금융정보 근절 및 안전한 디지털 금융환경 조성"을 위한 방미통위-방미심위-금감원 업무협약식(11시)
한국은행, 2026년 5월 생산자물가지수(잠정)(6시)
한국은행, 2025년 지역별 국제수지(잠정)(12시)
eoyn2@newspim.com