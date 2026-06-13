[2026WC] 이재 이어 리사, 미국 개막식 공연...대미는 BTS가 장식

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 북중미 월드컵은 마치 K-팝스타의 릴레이 공연무대를 방불케 한다. 가상 걸그룹 '헌트릭스'의 메인보컬 루미로 활약한 이재(EJAE)는 지난 11일(현지 시각) 멕시코시티 스타디움에서 열린 개막식에 등장했다. 이재는 세계적인 성악가 안드레아 보첼리와 함께 공식 주제가 'DNA'를 열창했다. 특히 자신이 직접 작사한 "또 넘어져도 난, 또다시 일어나"라는 한국어 가사를 전 세계에 울려 퍼뜨리며 깊은 감동을 안겼다.

[멕시코시티 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이재가 12일(한국시간) 북중미 월드컵 A조 조별리그 1차전에 앞서 개막식 공연을 하고 있다. 2026.6.13 psoq1337@newspim.com

바통은 블랙핑크의 리사가 이어받았다. 리사는 12일 미국 로스앤젤레스 소파이 스타디움에서 열린 미국 개막식 무대에 올랐다. 브라질 가수 아니타, 나이지리아 아티스트 레마와 함께 월드컵 공식 앨범 수록곡 '골스(Goals)'를 선보였다. 화이트 의상을 입고 등장한 리사는 압도적인 라이브와 퍼포먼스로 그라운드를 장악했다. K-팝 걸그룹 멤버가 월드컵 개막식에서 라이브 공연을 펼친 것은 리사가 최초다.

[인글우드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=리사가 13일(한국시간) 북중미 월드컵 D조 조별리그 1차전에 앞서 개막식 공연을 하고 있다. 2026.6.13 psoq1337@newspim.com

대회의 피날레는 K-팝 간판스타 방탄소년단(BTS)이 장식한다. 방탄소년단은 다음 달 19일 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열리는 결승전 무대에 오른다. 월드컵 역사상 처음으로 도입되는 '결승전 하프타임 쇼'의 메인 공연자(헤드라이너)로 낙점됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 그룹 방탄소년단. [사진=빅히트뮤직] 2026.06.13 psoq1337@newspim.com

이 무대에는 세계적인 팝스타 마돈나, 샤키라가 공동 헤드라이너로 함께 선다. 이번 하프타임 쇼는 전설적인 밴드 콜드플레이의 크리스 마틴이 기획을 맡았다. 국제 자선 단체 '글로벌 시티즌'이 협력하는 기금 마련 행사다. 전 세계의 이목이 쏠린 피날레 무대에서 방탄소년단은 마돈나, 샤키라와 함께 월드컵의 화려한 피날레를 장식할 예정이다.

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