청와대 "한·EU 공동성명, 기존 대북·대러 입장 재확인한 것"

"국제사회에 이미 밝혀온 입장 중심으로 반영"

"러북 군사협력·북핵 문제 원칙과 평화 정착 기조는 병행 가능"

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 청와대가 한·유럽연합(EU) 공동성명에 러시아의 우크라이나 침공을 지원한 북한을 규탄하는 내용이 포함된 데 대해 "기존에 국제사회에 밝혀온 입장을 정리한 것"이라며 새로운 메시지는 아니라고 밝혔다.

청와대 고위 관계자는 12일(현지시간) 이탈리아 로마 프레스센터에서 기자들과 만나 "세계 최대 무역 블록인 EU와 공동 문건을 만들게 되면 우크라이나 전쟁, 중동 정세, 한반도 문제 등 주요 국제 현안이 자연스럽게 언급된다"며 이같이 말했다.

유럽을 순방 중인 이재명(가운데) 대통령이 10일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 한국과 유럽연합(EU) 간 정상회담 후 양해각서(MOU) 협정 서명식을 하면서 안토니우 코스타(가운데) EU 정상회의 상임의장, 우르즐라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 손을 맞잡고 있다. [사진=청와대]

이 관계자는 북한 핵 문제와 우크라이나 사안 역시 기존 입장의 연장선이라고 설명했다. 그는 "러·북 군사협력이나 북한의 핵·미사일 개발 문제에 대해 우리는 유엔 안보리 결의 등 여러 계기를 통해 입장을 밝혀왔다"며 "이번 공동성명에는 그런 내용이 정리돼 담긴 것"이라고 했다.

이어 한반도 긴장 완화와 평화 정착에 대한 한국 정부의 입장도 함께 반영됐다고 강조했다. 그는 "EU도 우리의 공표된 입장을 지지하고 있기 때문에 공동성명에 관련 내용이 포함됐다"고 설명했다.

공동성명의 대북·대러 메시지가 북한과의 관계 개선 흐름에 부담이 될 수 있다는 지적에 대해서는 선을 그었다. 이 관계자는 "이번 성명은 우리가 그동안 밝혀온 입장을 정리한 수준"이라며 "러시아나 북한과의 관계에서 새롭게 부담이 될 것으로 보지는 않는다"고 말했다.

그는 또 "북한 핵 문제에 대한 원칙을 밝히는 것과 한반도 긴장 완화를 추진하는 것이 서로 충돌한다고 볼 수는 없다"며 "비핵화라는 원칙은 원칙대로 추구하고, 동시에 평화 정착과 긴장 완화도 함께 추진한다는 두 가지 목표가 반영된 것"이라고 부연했다.

한편 이재명 대통령의 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 계기로 한미 정상회담이 열릴 가능성에 대해서는 신중한 입장을 보였다.

이 관계자는 "이번 유럽 순방의 주안점은 유럽에 있다"며 "미국 측과 기회가 닿으면 대화할 수도 있겠지만, 현재로서는 성사 가능성을 말하기 어렵다"고 했다.

이어 "모든 일정이 유동적이고 순방 기간도 짧다"며 "구체적으로 추진되고 있는 상황이나 성사 가능성을 설명하기는 어렵다. 있을 수도 있고 없을 수도 있지만, 지금 단계에서 예정된 것으로 말할 수는 없다"고 덧붙였다.

mkyo@newspim.com