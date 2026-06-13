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2026.06.13 (토)
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청와대 "한·EU 공동성명, 기존 대북·대러 입장 재확인한 것"

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AI 핵심 요약

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  • 청와대가 12일 EU 공동성명 대북 규탄은 기존 입장 정리라 말했다.
  • 러북 군사협력과 북한 핵문제도 새 메시지 아니라고 설명했다.
  • 한미 정상회담 가능성엔 신중했다, 성사 여부는 미정이라 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"국제사회에 이미 밝혀온 입장 중심으로 반영"
"러북 군사협력·북핵 문제 원칙과 평화 정착 기조는 병행 가능"

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 청와대가 한·유럽연합(EU) 공동성명에 러시아의 우크라이나 침공을 지원한 북한을 규탄하는 내용이 포함된 데 대해 "기존에 국제사회에 밝혀온 입장을 정리한 것"이라며 새로운 메시지는 아니라고 밝혔다.

청와대 고위 관계자는 12일(현지시간) 이탈리아 로마 프레스센터에서 기자들과 만나 "세계 최대 무역 블록인 EU와 공동 문건을 만들게 되면 우크라이나 전쟁, 중동 정세, 한반도 문제 등 주요 국제 현안이 자연스럽게 언급된다"며 이같이 말했다.

유럽을 순방 중인 이재명(가운데) 대통령이 10일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 한국과 유럽연합(EU) 간 정상회담 후 양해각서(MOU) 협정 서명식을 하면서 안토니우 코스타(가운데) EU 정상회의 상임의장, 우르즐라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 손을 맞잡고 있다. [사진=청와대]

이 관계자는 북한 핵 문제와 우크라이나 사안 역시 기존 입장의 연장선이라고 설명했다. 그는 "러·북 군사협력이나 북한의 핵·미사일 개발 문제에 대해 우리는 유엔 안보리 결의 등 여러 계기를 통해 입장을 밝혀왔다"며 "이번 공동성명에는 그런 내용이 정리돼 담긴 것"이라고 했다.

이어 한반도 긴장 완화와 평화 정착에 대한 한국 정부의 입장도 함께 반영됐다고 강조했다. 그는 "EU도 우리의 공표된 입장을 지지하고 있기 때문에 공동성명에 관련 내용이 포함됐다"고 설명했다.

공동성명의 대북·대러 메시지가 북한과의 관계 개선 흐름에 부담이 될 수 있다는 지적에 대해서는 선을 그었다. 이 관계자는 "이번 성명은 우리가 그동안 밝혀온 입장을 정리한 수준"이라며 "러시아나 북한과의 관계에서 새롭게 부담이 될 것으로 보지는 않는다"고 말했다.

그는 또 "북한 핵 문제에 대한 원칙을 밝히는 것과 한반도 긴장 완화를 추진하는 것이 서로 충돌한다고 볼 수는 없다"며 "비핵화라는 원칙은 원칙대로 추구하고, 동시에 평화 정착과 긴장 완화도 함께 추진한다는 두 가지 목표가 반영된 것"이라고 부연했다.

한편 이재명 대통령의 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 계기로 한미 정상회담이 열릴 가능성에 대해서는 신중한 입장을 보였다.

이 관계자는 "이번 유럽 순방의 주안점은 유럽에 있다"며 "미국 측과 기회가 닿으면 대화할 수도 있겠지만, 현재로서는 성사 가능성을 말하기 어렵다"고 했다.

이어 "모든 일정이 유동적이고 순방 기간도 짧다"며 "구체적으로 추진되고 있는 상황이나 성사 가능성을 설명하기는 어렵다. 있을 수도 있고 없을 수도 있지만, 지금 단계에서 예정된 것으로 말할 수는 없다"고 덧붙였다.

mkyo@newspim.com

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스페이스X, 데뷔 첫날 19% 급등 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 스페이스X가 12일(현지시간) 나스닥 데뷔에서 급등하며 기업가치 2조 달러를 돌파했다. 사상 최대 기업공개(IPO) 후 로켓과 인터넷 서비스, 인공지능(AI)을 아우르는 머스크의 거대 제국에 올라타려는 투자자들이 몰려든 결과다. 스페이스X 주가는 이날 공모가 135달러 대비 19.34% 급등한 161.11달러에 거래를 마쳤다. 이로써 스페이스X는 미국 시가총액 6위 기업에 올랐다. 거래 개시는 많은 시장 참가자들의 예상보다 순조로웠다. 이날 오전 늦게 거래가 시작된 주가는 세션 대부분 동안 전날 공모가 대비 15~30% 상승 범위에서 움직였으며 변동성은 크지 않았다. 거래량은 5억 주, 금액 기준으로는 약 800억 달러를 넘어섰다. 최근 기술주 급락으로 AI 관련주의 천문학적 상승에 대한 우려가 커진 가운데 거래소가 이번 상장을 감당할 수 있을지에 대한 불안 속에 치러진 데뷔였다. AJ벨의 댄 코츠워스 마켓 책임자는 "스페이스X는 증시 데뷔 조달액 기록을 깬 것뿐 아니라 다른 거물들을 한참 따돌렸다"며 "시작 밸류에이션이 이미 2조 달러에 육박하는 상황에서 손가락 클릭 한 번에 그만큼의 가치를 더한 것은 인상적"이라고 평가했다. 개인 투자자들은 전체 물량의 약 20%를 배정받았다. 로이터통신에 따르면 통상적인 IPO보다 훨씬 큰 비중으로 단 1주를 배정받고 축하하는 이들도 있었다. 그윈 숏웰 사장과 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO) 등 스페이스X 경영진은 이날 개장벨을 울린 후 뉴욕 타임스스퀘어의 나스닥 마켓사이트에서 자축했다. 머스크는 텍사스에서 직원들을 위한 별도 행사를 열었다. 이날 상장은 머스크를 사상 첫 조만장자(트릴리어네어)로 만들었다. 2025년 매출 187억 달러 기준으로 스페이스X의 시가총액은 매출 대비 약 110배로 다른 초대형주들을 한참 웃돈다. 일부 애널리스트들은 이미 긍정적 투자의견을 냈지만 모닝스타 애널리스트들은 이달 적정 가치를 약 7800억 달러로 평가했고 CFRA는 이날 매도 의견으로 커버리지를 개시했다. 12일(현지시간) 나스닥에 상장한 스페이스X 이미지가 미국 뉴욕 타임스스퀘어에 나오고 있다.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.13 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-06-13 05:37
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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