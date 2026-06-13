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추미애 경기지사 당선인 '민주당 적통' 다지기…봉하·평산마을 차례로 예방

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  • 추미애 경기도지사 당선인은 13일 영남을 찾아 노무현·문재인 전 대통령을 잇따라 예방했다
  • 노 전 대통령 묘역 참배와 권양숙 여사 예방으로 노무현의 가치 계승과 도민 위한 정치를 다짐했다
  • 문 전 대통령과 민생·경제·균형발전 논의를 진행하며 친노·친문 결집과 경기 도정 안정화 발판을 마련했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

헌정사상 첫 여성 광역단체장 타이틀 안고 당선 후 첫 영남행
故 노무현 대통령 묘역 참배 및 권양숙 여사 환담 "노무현 정신 이어받을 것"
평산마을서 문재인 전 대통령 예방, 최민희·김기표·김성회·박지혜 의원 동행

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거에서 승리하며 헌정사상 최초의 여성 광역자치단체장이라는 이정표를 세운 추미애 경기도지사 당선인이 당선 후 첫 공식 외부 일정으로 영남을 찾아 '민주당 적통'으로서의 행보를 본격화했다.

추미애 당선인은 13일 오전 경남 김해 봉하마을을 방문해 고(故) 노무현 전 대통령의 묘역을 참배한 데 이어 오후에는 경남 양산 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 예방했다. [사진=추미애 경기도지사 당선인]

추미애 당선인은 13일 오전 경남 김해 봉하마을을 방문해 고(故) 노무현 전 대통령의 묘역을 참배한 데 이어 오후에는 경남 양산 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 예방했다.

이번 일정은 당선인 신분으로서 야권의 심장부라 할 수 있는 전직 대통령의 사저를 찾아 감사를 표하고 향후 경기 도정 운영의 각오를 다지기 위해 마련됐다.

이날 오전 11시경 경남 김해시 진영읍 봉하마을에 도착한 추 당선인은 최민희, 김기표, 김성회, 박지혜 국회의원 등 야당 현역 의원들과 함께 노 전 대통령의 묘역으로 향했다. 다소 엄숙한 분위기 속에서 진행된 참배에서 추 당선인은 헌화와 분향을 마친 뒤 노 전 대통령의 너럭바위 앞에서 고개를 숙여 추모의 뜻을 전했다.

추미애 당선인은 13일 오전 경남 김해 봉하마을을 방문해 고(故) 노무현 전 대통령의 묘역을 참배한 데 이어 오후에는 경남 양산 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 예방했다. [사진=추미애 경기도지사 당선인]

참배를 마친 추 당선인은 방명록에 도민과 국민을 위한 정치를 다짐하는 문구를 남긴 후 노 전 대통령의 부인 권양숙 여사의 사저를 찾았다.

약 40분간 진행된 환담에서 권 여사는 추 당선인에게 "어려운 선거에서 큰 결실을 맺은 것을 축하한다"며 격려의 말을 건넸다.

이에 추 당선인은 "노무현 대통령님이 꿈꾸셨던 '반칙과 특권 없는 세상', '사람 사는 세상'의 가치를 1400만 경기도민의 삶 속에서 실현해 내겠다"고 화답했다.

추미애 당선인은 13일 오전 경남 김해 봉하마을을 방문해 고(故) 노무현 전 대통령의 묘역을 참배한 데 이어 오후에는 경남 양산 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 예방했다. [사진=추미애 경기도지사 당선인]

추 당선인 일행은 곧바로 경남 양산시 하북면 평산마을로 이동해 오후 2시 30분경 문재인 전 대통령을 예방했다.

사저 밖에서 기다리던 지지자들의 환호 속에 입장한 추 당선인은 문 전 대통령을 만나 당선 인사를 전하고 민생 경제와 경기 대전환을 위한 도정 방향에 대해 의견을 나눴다.

문 전 대통령은 헌정 첫 여성 지지율 광역단체장의 탄생을 다시 한번 축하하며 "경기도는 대한민국의 축소판이자 경제의 중심인 만큼 책임감이 막중할 것"이라며 "주거, 교통, 민생 등 산적한 과제를 혜안을 가지고 잘 풀어가길 바란다"고 당부했다.

추미애 당선인은 13일 오전 경남 김해 봉하마을을 방문해 고(故) 노무현 전 대통령의 묘역을 참배한 데 이어 오후에는 경남 양산 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 예방했다. [사진=추미애 경기도지사 당선인]

추 당선인은 "대통령님이 다져오신 평화와 번영의 토대 위에서 소외되는 지역 없는 균형 발전과 도민의 삶을 바꾸는 좋은 행정으로 반드시 성과를 내겠다"고 굳은 의지를 밝혔다.

정치권에서는 추 당선인의 이번 봉하·평산마을 연쇄 방문을 두고 당선 직후 당내 결속을 공고히 하는 한편 '원칙과 소신'을 바탕으로 한 친노·친문 지지층의 결집을 도모해 향후 경기 도정 안정화를 위한 강력한 추동력을 확보할 것으로 보인다고 전망했다.

추미애 당선인은 13일 오전 경남 김해 봉하마을을 방문해 고(故) 노무현 전 대통령의 묘역을 참배한 데 이어 오후에는 경남 양산 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 예방했다. [사진=추미애 경기도지사 당선인]

한편 당선 직후부터 안전 점검 및 소통 행보를 이어가고 있는 추미애 경기도지사 당선인은 이번 영남 일정을 마치는 대로 경기도로 복귀해 본격적인 인수위원회 가동 준비와 함께 민생 현안 챙기기에 박차를 가할 예정이다.

1141world@newspim.com

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스페이스X, 데뷔 첫날 19% 급등 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 스페이스X가 12일(현지시간) 나스닥 데뷔에서 급등하며 기업가치 2조 달러를 돌파했다. 사상 최대 기업공개(IPO) 후 로켓과 인터넷 서비스, 인공지능(AI)을 아우르는 머스크의 거대 제국에 올라타려는 투자자들이 몰려든 결과다. 스페이스X 주가는 이날 공모가 135달러 대비 19.34% 급등한 161.11달러에 거래를 마쳤다. 이로써 스페이스X는 미국 시가총액 6위 기업에 올랐다. 거래 개시는 많은 시장 참가자들의 예상보다 순조로웠다. 이날 오전 늦게 거래가 시작된 주가는 세션 대부분 동안 전날 공모가 대비 15~30% 상승 범위에서 움직였으며 변동성은 크지 않았다. 거래량은 5억 주, 금액 기준으로는 약 800억 달러를 넘어섰다. 최근 기술주 급락으로 AI 관련주의 천문학적 상승에 대한 우려가 커진 가운데 거래소가 이번 상장을 감당할 수 있을지에 대한 불안 속에 치러진 데뷔였다. AJ벨의 댄 코츠워스 마켓 책임자는 "스페이스X는 증시 데뷔 조달액 기록을 깬 것뿐 아니라 다른 거물들을 한참 따돌렸다"며 "시작 밸류에이션이 이미 2조 달러에 육박하는 상황에서 손가락 클릭 한 번에 그만큼의 가치를 더한 것은 인상적"이라고 평가했다. 개인 투자자들은 전체 물량의 약 20%를 배정받았다. 로이터통신에 따르면 통상적인 IPO보다 훨씬 큰 비중으로 단 1주를 배정받고 축하하는 이들도 있었다. 그윈 숏웰 사장과 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO) 등 스페이스X 경영진은 이날 개장벨을 울린 후 뉴욕 타임스스퀘어의 나스닥 마켓사이트에서 자축했다. 머스크는 텍사스에서 직원들을 위한 별도 행사를 열었다. 이날 상장은 머스크를 사상 첫 조만장자(트릴리어네어)로 만들었다. 2025년 매출 187억 달러 기준으로 스페이스X의 시가총액은 매출 대비 약 110배로 다른 초대형주들을 한참 웃돈다. 일부 애널리스트들은 이미 긍정적 투자의견을 냈지만 모닝스타 애널리스트들은 이달 적정 가치를 약 7800억 달러로 평가했고 CFRA는 이날 매도 의견으로 커버리지를 개시했다. 12일(현지시간) 나스닥에 상장한 스페이스X 이미지가 미국 뉴욕 타임스스퀘어에 나오고 있다.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.13 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-06-13 05:37
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"한국 32강 진출 확률은 93%" [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 경쟁국을 꺾은 값진 결실은 예상보다 달콤했다. 홍명보호가 12일(한국시간) 조별리그 A조 1차전에서 체코를 2-1로 역전승을 거둬 32강 토너먼트 진출의 9부 능선을 넘었다. 체코전 승리는 단순한 승점 3점 이상의 가치를 지닌다. 유력 외신들은 한국의 조별리그 통과 가능성을 매우 높게 점쳤다. 미국 매체 디애슬레틱은 경기 직후 자체 시뮬레이션 결과를 공개하며 "1승을 거둔 한국의 32강 진출 확률은 93%에 달한다"고 분석했다. 대회 전 매체가 예측했던 진출 확률 70.35%에서 무려 20%포인트 이상 급상승했다. [과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민(가운데) 등 한국 대표팀 선수들이 북중미 월드컵 A조 조별리그 체코와의 경기에서 2-1로 승리한 후 기쁨을 나누고 있다. 2026.6.13 psoq1337@newspim.com 이번 대회부터 참가국이 48개국으로 늘어나면서 각 조 1, 2위는 물론, 조 3위 중 성적이 좋은 8개 팀까지 32강에 합류한다. 영국 'BBC'는 "통계상 승점 3점에 골득실이 0 이상이면 32강 진출이 가능하다"고 설명했다. 특히 이번 대회는 승점이 같을 때 상대 전적을 가장 먼저 따진다. 한국은 가장 까다로운 조 2위 경쟁자인 체코를 직접 무너뜨리면서 향후 순위 싸움에서 절대적인 우위를 선점했다. 남은 조별리그 일정도 한결 여유로워졌다. 디 애슬레틱은 한국이 오는 19일 멕시코와의 2차전에서 패하더라도 32강 진출 확률은 86%를 유지할 것으로 내다봤다. 마지막 상대인 남아공전이 남아있기 때문이다. 심지어 최악의 시나리오인 '남은 2경기 전패'를 당하더라도 한국이 토너먼트에 오를 확률은 55%로 예상했다. psoq1337@newspim.com 2026-06-13 08:27

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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