트럼프 "이란 평화 합의 14일 서명 예정…호르무즈 모두에게 개방"

호르무즈 해협 즉시 개방 예고

이란은 "14일은 아냐"

이란 핵 폐기·자산 동결 해제 놓고 시각차

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령과 중재국 파키스탄이 13일(현지시간) 중동 전쟁을 끝낼 초기 합의가 14일에 서명될 것이라고 밝혔다. 다만 이란은 서명이 그렇게 빨리 이뤄지지는 않을 것이라고 부인했다.

트럼프 대통령은 소셜미디어 게시물에서 "이란과의 합의가 일요일(14일)에 서명될 예정이며 이란이 봉쇄해온 세계 원유 공급의 핵심 동맥인 호르무즈 해협이 서명 후 즉시 모두에게 개방될 것"이라고 밝혔다.

셰바즈 샤리프 파키스탄 총리도 양측이 평화 합의 틀에 합의했으며 파키스탄 정부가 14일 전자 서명을 준비하고 있다고 설명했다. 이어 다음 주 기술적 협상이 진행될 예정이다.

다만 앞서 이날 이란 외무부는 서명 시점에 대한 언급을 경계했다. 이스마일 바가에이 이란 외무부 대변인은 국영 매체를 통해 "양해각서(MOU) 서명의 정확한 날짜는 지켜봐야 한다. 다만 내일은 아닐 것"이라며 "향후 며칠 내에 이뤄질 가능성을 배제할 수는 없다. 그러나 상대측의 망설임 때문에 이 과정에 대해 어떤 언급도 신중하게 해야 한다"고 말했다.

이후 기자들과 만난 미국 정부 관료는 시점에 대해서는 말을 아끼면서도 "훌륭한 합의이자 매우 강력한 합의"라고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.14 mj72284@newspim.com

트럼프 대통령은 이번 합의를 과거 버락 오바마 행정부의 이란 핵 합의(JCPOA)와 대비시키며 자평했다. 그는 소셜미디어에 "오바마의 이란 핵 합의 JCPOA는 핵무기로 가는 쉽고 아름답고 매끄러운 길이었다"며 "이란은 6년 전에 핵무기를 가졌을 것이고 지금보다 훨씬 전에 사용했을 것"이라고 지적했다. 그러면서 "나의 이란 합의는 정반대로 핵무기로 가지 못하게 막는 벽"이라며 "사실 그들은 더 이상 핵무기를 원하지 않으며 구매든 개발이든 어떤 형태의 조달을 통해서도 핵무기를 갖지 못할 것"이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 "이란과 우리의 관계는 이전 행정부들이 가졌던 것과는 매우 다르고 더 나은 관계"라며 "오바마가 17억 달러의 현금을 포함해 수천억 달러를 그들에게 지불한 것과 달리 어떤 돈도 오가지 않을 것"이라고 강조했다.

그는 또 "적절한 시점에 모든 것이 잠잠해지면 우리는 들어가서 강력한 화강암 산 깊숙이 묻힌 핵 잔해를 가져올 것"이라며 "우리의 아름다운 B-2 폭격기와 뛰어난 조종사들 덕분이다. 이란에서든 미국에서든 그것을 희석하고 파괴할 것"이라고 했다.

로이터통신은 복수의 소식통을 인용해 미국이 이란이 해협을 개방하는 대가로 수십억 달러의 동결된 이란 자산을 해제하기 시작하고 이란 원유 수출에 대한 제재를 면제한다고 보도했다.

이란 파르스 통신은 바가에이 대변인을 인용해 이란 동결 자산 해제가 합의의 필수적인 부분이며 이란이 호르무즈 해협에서 서비스 대가를 부과해야 한다고 보도했다. 또 역내 외국 군사 기지가 종료돼야 한다고 언급했다고 전했으나 세부 내용은 제시하지 않았다.

이란 핵 프로그램은 60일간의 협상 기간에 다뤄진다. 한 미국 관료는 이 합의가 궁극적으로 이란 핵 프로그램의 폐기로 이어질 것이며 고농축 우라늄 비축분이 파괴·반출될 것이라고 말했다. 그러나 아락치 장관은 이란이 우라늄을 희석된 형태로 보유하기를 원한다고 밝혔다. 소식통들에 따르면 이란은 핵 프로그램 폐기를 받아들이지 않았다.

한편 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 자국이 합의 당사자가 아닐 것이라고 밝혔다. 그는 미국이 이란과 합의에 이를 수 있도록 이스라엘이 레바논에서 군사 행동을 자제하라는 미국의 요구를 두고 트럼프 대통령과 충돌해왔다.

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