전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.14 (일)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

트럼프 "이란 평화 합의 14일 서명 예정…호르무즈 모두에게 개방"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 도널드 트럼프 미국 대통령과 파키스탄이 13일 중동 전쟁 종식을 위한 이란과의 초기 합의 서명이 14일 이뤄질 것이라고 밝혔다다
  • 이란은 서명 시점을 내일이 아니라고 부인하며 동결 자산 해제와 호르무즈 해협 개방·서비스 대가, 외국군 기지 종료 등을 핵심 조건으로 제시했다
  • 미국은 동결 자산 해제와 원유 제재 완화를 검토하면서 핵 프로그램 폐기를 목표로 하나 이란은 핵 프로그램 폐기에는 동의하지 않은 것으로 전해졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

호르무즈 해협 즉시 개방 예고
이란은 "14일은 아냐"
이란 핵 폐기·자산 동결 해제 놓고 시각차

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령과 중재국 파키스탄이 13일(현지시간) 중동 전쟁을 끝낼 초기 합의가 14일에 서명될 것이라고 밝혔다. 다만 이란은 서명이 그렇게 빨리 이뤄지지는 않을 것이라고 부인했다.

트럼프 대통령은 소셜미디어 게시물에서 "이란과의 합의가 일요일(14일)에 서명될 예정이며 이란이 봉쇄해온 세계 원유 공급의 핵심 동맥인 호르무즈 해협이 서명 후 즉시 모두에게 개방될 것"이라고 밝혔다. 

셰바즈 샤리프 파키스탄 총리도 양측이 평화 합의 틀에 합의했으며 파키스탄 정부가 14일 전자 서명을 준비하고 있다고 설명했다. 이어 다음 주 기술적 협상이 진행될 예정이다.

다만 앞서 이날 이란 외무부는 서명 시점에 대한 언급을 경계했다. 이스마일 바가에이 이란 외무부 대변인은 국영 매체를 통해 "양해각서(MOU) 서명의 정확한 날짜는 지켜봐야 한다. 다만 내일은 아닐 것"이라며 "향후 며칠 내에 이뤄질 가능성을 배제할 수는 없다. 그러나 상대측의 망설임 때문에 이 과정에 대해 어떤 언급도 신중하게 해야 한다"고 말했다.

이후 기자들과 만난 미국 정부 관료는 시점에 대해서는 말을 아끼면서도 "훌륭한 합의이자 매우 강력한 합의"라고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.14 mj72284@newspim.com

트럼프 대통령은 이번 합의를 과거 버락 오바마 행정부의 이란 핵 합의(JCPOA)와 대비시키며 자평했다. 그는 소셜미디어에 "오바마의 이란 핵 합의 JCPOA는 핵무기로 가는 쉽고 아름답고 매끄러운 길이었다"며 "이란은 6년 전에 핵무기를 가졌을 것이고 지금보다 훨씬 전에 사용했을 것"이라고 지적했다. 그러면서 "나의 이란 합의는 정반대로 핵무기로 가지 못하게 막는 벽"이라며 "사실 그들은 더 이상 핵무기를 원하지 않으며 구매든 개발이든 어떤 형태의 조달을 통해서도 핵무기를 갖지 못할 것"이라고 주장했다. 

트럼프 대통령은 "이란과 우리의 관계는 이전 행정부들이 가졌던 것과는 매우 다르고 더 나은 관계"라며 "오바마가 17억 달러의 현금을 포함해 수천억 달러를 그들에게 지불한 것과 달리 어떤 돈도 오가지 않을 것"이라고 강조했다.

그는 또 "적절한 시점에 모든 것이 잠잠해지면 우리는 들어가서 강력한 화강암 산 깊숙이 묻힌 핵 잔해를 가져올 것"이라며 "우리의 아름다운 B-2 폭격기와 뛰어난 조종사들 덕분이다. 이란에서든 미국에서든 그것을 희석하고 파괴할 것"이라고 했다.

로이터통신은 복수의 소식통을 인용해 미국이 이란이 해협을 개방하는 대가로 수십억 달러의 동결된 이란 자산을 해제하기 시작하고 이란 원유 수출에 대한 제재를 면제한다고 보도했다.

이란 파르스 통신은 바가에이 대변인을 인용해 이란 동결 자산 해제가 합의의 필수적인 부분이며 이란이 호르무즈 해협에서 서비스 대가를 부과해야 한다고 보도했다. 또 역내 외국 군사 기지가 종료돼야 한다고 언급했다고 전했으나 세부 내용은 제시하지 않았다.

이란 핵 프로그램은 60일간의 협상 기간에 다뤄진다. 한 미국 관료는 이 합의가 궁극적으로 이란 핵 프로그램의 폐기로 이어질 것이며 고농축 우라늄 비축분이 파괴·반출될 것이라고 말했다. 그러나 아락치 장관은 이란이 우라늄을 희석된 형태로 보유하기를 원한다고 밝혔다. 소식통들에 따르면 이란은 핵 프로그램 폐기를 받아들이지 않았다.

한편 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 자국이 합의 당사자가 아닐 것이라고 밝혔다. 그는 미국이 이란과 합의에 이를 수 있도록 이스라엘이 레바논에서 군사 행동을 자제하라는 미국의 요구를 두고 트럼프 대통령과 충돌해왔다.

 

mj72284@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
스페이스X, 데뷔 첫날 19% 급등 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 스페이스X가 12일(현지시간) 나스닥 데뷔에서 급등하며 기업가치 2조 달러를 돌파했다. 사상 최대 기업공개(IPO) 후 로켓과 인터넷 서비스, 인공지능(AI)을 아우르는 머스크의 거대 제국에 올라타려는 투자자들이 몰려든 결과다. 스페이스X 주가는 이날 공모가 135달러 대비 19.34% 급등한 161.11달러에 거래를 마쳤다. 이로써 스페이스X는 미국 시가총액 6위 기업에 올랐다. 거래 개시는 많은 시장 참가자들의 예상보다 순조로웠다. 이날 오전 늦게 거래가 시작된 주가는 세션 대부분 동안 전날 공모가 대비 15~30% 상승 범위에서 움직였으며 변동성은 크지 않았다. 거래량은 5억 주, 금액 기준으로는 약 800억 달러를 넘어섰다. 최근 기술주 급락으로 AI 관련주의 천문학적 상승에 대한 우려가 커진 가운데 거래소가 이번 상장을 감당할 수 있을지에 대한 불안 속에 치러진 데뷔였다. AJ벨의 댄 코츠워스 마켓 책임자는 "스페이스X는 증시 데뷔 조달액 기록을 깬 것뿐 아니라 다른 거물들을 한참 따돌렸다"며 "시작 밸류에이션이 이미 2조 달러에 육박하는 상황에서 손가락 클릭 한 번에 그만큼의 가치를 더한 것은 인상적"이라고 평가했다. 개인 투자자들은 전체 물량의 약 20%를 배정받았다. 로이터통신에 따르면 통상적인 IPO보다 훨씬 큰 비중으로 단 1주를 배정받고 축하하는 이들도 있었다. 그윈 숏웰 사장과 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO) 등 스페이스X 경영진은 이날 개장벨을 울린 후 뉴욕 타임스스퀘어의 나스닥 마켓사이트에서 자축했다. 머스크는 텍사스에서 직원들을 위한 별도 행사를 열었다. 이날 상장은 머스크를 사상 첫 조만장자(트릴리어네어)로 만들었다. 2025년 매출 187억 달러 기준으로 스페이스X의 시가총액은 매출 대비 약 110배로 다른 초대형주들을 한참 웃돈다. 일부 애널리스트들은 이미 긍정적 투자의견을 냈지만 모닝스타 애널리스트들은 이달 적정 가치를 약 7800억 달러로 평가했고 CFRA는 이날 매도 의견으로 커버리지를 개시했다. 12일(현지시간) 나스닥에 상장한 스페이스X 이미지가 미국 뉴욕 타임스스퀘어에 나오고 있다.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.13 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-06-13 05:37
사진
"한국 32강 진출 확률은 93%" [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 경쟁국을 꺾은 값진 결실은 예상보다 달콤했다. 홍명보호가 12일(한국시간) 조별리그 A조 1차전에서 체코를 2-1로 역전승을 거둬 32강 토너먼트 진출의 9부 능선을 넘었다. 체코전 승리는 단순한 승점 3점 이상의 가치를 지닌다. 유력 외신들은 한국의 조별리그 통과 가능성을 매우 높게 점쳤다. 미국 매체 디애슬레틱은 경기 직후 자체 시뮬레이션 결과를 공개하며 "1승을 거둔 한국의 32강 진출 확률은 93%에 달한다"고 분석했다. 대회 전 매체가 예측했던 진출 확률 70.35%에서 무려 20%포인트 이상 급상승했다. [과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민(가운데) 등 한국 대표팀 선수들이 북중미 월드컵 A조 조별리그 체코와의 경기에서 2-1로 승리한 후 기쁨을 나누고 있다. 2026.6.13 psoq1337@newspim.com 이번 대회부터 참가국이 48개국으로 늘어나면서 각 조 1, 2위는 물론, 조 3위 중 성적이 좋은 8개 팀까지 32강에 합류한다. 영국 'BBC'는 "통계상 승점 3점에 골득실이 0 이상이면 32강 진출이 가능하다"고 설명했다. 특히 이번 대회는 승점이 같을 때 상대 전적을 가장 먼저 따진다. 한국은 가장 까다로운 조 2위 경쟁자인 체코를 직접 무너뜨리면서 향후 순위 싸움에서 절대적인 우위를 선점했다. 남은 조별리그 일정도 한결 여유로워졌다. 디 애슬레틱은 한국이 오는 19일 멕시코와의 2차전에서 패하더라도 32강 진출 확률은 86%를 유지할 것으로 내다봤다. 마지막 상대인 남아공전이 남아있기 때문이다. 심지어 최악의 시나리오인 '남은 2경기 전패'를 당하더라도 한국이 토너먼트에 오를 확률은 55%로 예상했다. psoq1337@newspim.com 2026-06-13 08:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동