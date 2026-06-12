"트럼프, 이란 타격 3시간 전 전격 취소...군은 당혹"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 합의 타결을 발표하며 군사 공격을 취소했을 때 미군은 불과 3시간 후 이란 내 목표물에 미사일을 발사할 준비를 마친 상태였다고 NBC뉴스가 11일(현지시간) 미국 관리 2명을 인용해 보도했다.

두 관리에 따르면 군은 이미 트럼프 대통령으로부터 공격 명령을 받은 상태였다. 미 해군 함정들은 이날 공중 작전 계획을 조정하고 타격을 위한 탄약까지 준비했다. 이날 밤 준비된 타격 계획은 전날 밤 수행한 것과 매우 유사했다고 관리들은 설명했다.

관리들은 군이 구체적인 타격 계획 수립에 착수한 것은 트럼프 대통령이 이날 오전 소셜미디어 트루스소셜에 "오늘 밤 이란을 매우 강하게 타격할 것"이라고 게시한 이후였다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이 게시물에서 "가까운 미래에 하르그섬과 다른 석유 인프라를 점령할 것"이라고도 했으나 하르그섬은 이날 밤 타격 목표 명단에 없었다. 이 게시물은 군이 준비 중이던 계획과 "어떤 면에서도 일치하지 않았다"고 한 관리는 밝혔다.

피트 헤그세스 국방장관과 댄 케인 합참의장은 이날 이란 관련 옵션을 논의하기 위해 백악관을 방문했으며 회의가 끝난 직후 트럼프 대통령이 공격 취소 게시물을 올렸다. 군은 트럼프 대통령의 하르그섬 언급보다 공격 취소 결정에 더 큰 당혹감을 느꼈다고 관리들은 전했다.

앞서 트럼프 대통령은 이날 오후 트루스소셜을 통해 "이란과의 논의가 최고 지도부까지 올라가 승인을 받았다는 사실에 근거해 오늘 저녁 예정됐던 이란에 대한 공습을 취소했다"고 밝혔다. 이어 이날 백악관 서명식에서는 "우리는 방금 이란과의 전쟁에 관한 훌륭한 합의를 했다"며 이번 주말 유럽에서 서명식이 열릴 것이라고 시사했다. "서명하는 즉시 호르무즈 해협이 개방될 것"이라고도 했다.

11일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관 집무실에서 발언하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

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