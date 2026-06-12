전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.12 (금)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

[종합] 트럼프 "이란 최고지도부, 합의안 승인" 공습 전격 취소

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 도널드 트럼프 미국 대통령이 11일 이란과 휴전 연장·핵협상 재개 잠정 합의 타결을 주장하며 예정된 추가 공습을 취소했다
  • 이번 합의는 이란 동결 자산 해제·60일 휴전·핵 협상 방식 등에 원칙적 합의를 담았지만 이란은 미국의 공습으로 여전히 불신을 드러냈다
  • 공습 취소와 협상 기대에 뉴욕 증시는 급반등하고 국제 유가는 하락하는 등 중동 긴장 완화 기대감이 금융시장에 반영됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"쟁점 모두 합의돼…해상 봉쇄는 유지"
중동평화 중대 기로…시장, 안도 랠리

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 이란과 휴전 연장과 핵 협상 재개를 골자로 한 잠정 합의가 타결됐다고 주장하며, 이날 밤으로 예정됐던 추가 공습을 전격 취소했다. 트럼프 대통령은 이란과의 전쟁 종식을 위한 평화협상에서 중대한 진전이 있었다고 강조하며 이란 최고지도부가 잠재적 협상 최종안을 승인했다고 주장했다. 또 조만간 협정 서명식 일정과 장소를 발표하겠다고 밝혔다.

◆ "이란 최고지도부 승인…공습·폭격 취소"

트럼프 대통령은 이날 오후 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "이란과의 논의가 최고위 지도부까지 보고돼 승인됐다"며 "논의와 최종 쟁점들이 개념적으로나 세부적으로 모두 합의됐다"고 주장했다. 그러면서 "오늘 저녁으로 예정돼 있던 이란에 대한 공습과 폭격을, 미국 대통령으로서 내가 취소했다"고 밝혔다.

그는 또 협상에는 미국뿐 아니라 이스라엘, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 터키, 파키스탄, 바레인, 쿠웨이트, 요르단, 이집트 등이 관여하고 있다고 밝히며 "서명식의 시간과 장소는 곧 발표될 것"이라고 덧붙였다. 다만 협정이 최종 타결될 때까지 이란에 대한 미 해군의 해상 봉쇄는 "완전히 유지될 것"이라며 대 이란 압박을 이어 가겠다는 의지를 분명히 했다.

◆ '매우 강력한 타격' 경고 몇 시간 뒤 '유턴'

이번 공습 취소 결정은 불과 몇 시간 전까지 트럼프 대통령이 이란을 매우 강력하게 다시 타격하겠다고 경고하며 군사 압박 수위를 끌어올렸던 것과 대조적이다. 미국은 최근 이틀간 호르무즈 해협 인근 이란 군사시설을 겨냥해 공습을 단행했으며, 이란은 바레인·쿠웨이트·요르단 내 미군 시설을 겨냥한 미사일·드론 공격으로 대응해 일대 긴장 수위가 급격히 높아진 상황이었다.

특히 트럼프 대통령은 이날 오전까지 이란 석유 수출의 핵심 거점인 카르그섬(카르크섬) 장악 가능성을 거듭 시사하는 등 군사적 압박과 외교를 병행하는 '이중 전략'을 유지할 뜻을 분명히 했다. 트럼프 대통령은 앞서 이날 오전 폭스뉴스와 인터뷰에서 "나의 선호는 항상 카르그섬을 장악하는 것"이라며, 이 섬을 통제하면 이란의 석유·가스 시장을 베네수엘라와 마찬가지로 미국이 사실상 관리할 수 있다고 주장했다.

미군은 3개월 넘게 이어진 이란과의 전쟁에서 주로 공중전력에 의존해 왔으며, 카르그섬 상륙·점령은 미 해병대와 해군을 동원한 대규모 지상 작전이 불가피한 것으로 평가된다. 카르그섬은 이란 남부 해안에서 불과 16마일(25.7킬로미터) 떨어진, 이란 원유 수출의 90%가 통과하는 핵심 거점으로 이곳을 둘러싼 군사 충돌은 미군으로서도 상당한 인명 피해로 이어질 수 있다는 우려가 나온다.

◆ 세 번째 전략 전환…이란은 '냉담'

이번 공습 취소와 협상 진전 주장은 트럼프 행정부의 이란 전략이 다시 한 번 급선회하는 신호로도 읽힌다. 지난 2월 이스라엘 주도의 '참수 작전'과 미국의 지원 아래 개시된 이번 이란에 대한 군사공격에서 워싱턴과 텔아비브는 이란 정권 교체와 핵 프로그램 폐기를 요구해 왔다. 지난 4월 일시적 휴전에 이어 트럼프 대통령은 대규모 제재와 해상 봉쇄를 통한 '경제 압박'으로 전략을 전환했지만, 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하며 맞대응에 나서자 최근에는 다시 강도 높은 공습과 카르그섬 장악 위협을 전면에 내세워 왔다.

뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 대통령이 최근 수개월간 "평화협정이 임박했다"고 거듭 주장해왔지만, 이란 당국은 그때마다 미국이 제시한 잠정 합의안 수용 사실을 부인해왔다고 지적했다. 이란 외무부는 최근 유럽연합(EU) 외교안보 고위대표와의 통화에서 미국의 연이은 공습을 현재의 휴전 체제를 무력화하는 조치라고 비판하는 등, 미국이 말하는 '합의 임박'과는 다른 온도를 보이고 있다.

NYT는 또 미 행정부 고위 관계자를 인용해 트럼프 대통령이 공습을 취소하기 직전, 중재를 맡아온 파키스탄 측과 통화했으며, 파키스탄 당국자들이 트럼프 대통령에게 "이란과 합의에 도달했다(we have a deal)"고 전했다고 보도했다. 다만 이 같은 내용은 아직 이란 쪽에서 독립적으로 확인되지 않았고, 실제 어떤 수준의 합의가 이뤄졌는지도 불투명하다고 덧붙였다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 2026년 6월11일 트루스 소셜 게시글. [사진=트루스 소셜]

◆ 이란 "원칙적 합의 도달"

미국과 이란 간 물밑 조율에는 카타르가 핵심 중재자로 나선 것으로 전해졌다. 악시오스(Axios)는 이날 협상에 정통한 소식통들을 인용해, 전날 밤까지 테헤란에서 알리 알타와디 카타르 특사와 아바스 아라그치 이란 외무장관이 미국과 이란 간 남은 이견을 조율했으며, 양측이 미국도 수용 가능한 잠정 합의 문안에 "원칙적으로" 의견을 모았다고 보도했다.

보도에 따르면 이번 잠정 합의는 △이란 동결 자산 해제 메커니즘 △60일 휴전 기간 동안 호르무즈 해협 재개 방안 △같은 기간 진행될 이란 핵 프로그램 관련 협상의 방식 등 세 가지 핵심 쟁점을 둘러싼 원칙적 합의를 담고 있는 것으로 전해졌다. 이란 측은 이날 일부 국가들에 "협상이 원칙적 합의에 도달했다"고 설명하면서도, 최종 서명에는 모즈타바 하메네이 최고지도자의 재가가 필요하다고 밝힌 것으로 알려졌다.

다만 협상 당사자인 이란과 중재자 카타르 모두, 미국의 잇단 야간 공습이 트럼프 대통령의 진정성에 대한 이란 내 불신을 키웠다고 지적한 것으로 전해졌다. 이란 입장에선 미국이 한편으로는 휴전 연장과 제재 완화를 논의하면서도, 다른 한편으로는 추가 공습을 강행한 점이 향후 60일간의 협상 환경을 더욱 복잡하게 만들 수 있다는 판단이라는 것이다.

◆ 주가 급반등·유가 하락

트럼프 대통령의 공습 취소 발표와 평화협상 진전 주장에 뉴욕 금융시장도 즉각 반응했다. 미 동부시간 이날 오후 3시(한국시간 12일 새벽 4시) 기준 뉴욕 증시에서 다우존스30 산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P)500, 나스닥 지수는 모두 1%를 웃도는 상승세를 보였으며, 기술주 중심의 나스닥은 약 1.9% 오르며 상승장을 이끌었다. 특히 전날 거의 1000포인트 급락했던 다우지수는 1.7%가량, 800포인트 안팎 반등하며 중동발 지정학 리스크 완화 기대를 반영했다.

국제 유가는 하락세로 돌아섰다. 브렌트유 선물 가격은 약 3%대 중반 떨어지며 배럴당 90달러 안팎으로 내려섰고, 미 국채 10년물 금리도 4.5% 아래로 내려간 상태다. 시장에서는 미국이 이날 밤으로 예고했던 추가 대규모 공습을 보류하고, 이란과의 평화협상 타결 가능성이 다시 부각되면서 위험자산 선호 심리가 살아나고 에너지 공급 차질 우려가 다소 누그러진 데 따른 움직임이라는 해석이 나온다.

이번 공습 취소와 협상 진전 주장이 실제로 협정 서명과 전쟁 종식으로 이어질지, 아니면 추가 군사 압박을 위한 전술적 숨 고르기에 그칠지에 따라 중동 정세와 국제 유가, 글로벌 금융시장에 미칠 파장이 크게 달라질 전망이다. 특히 이란이 여전히 미국의 제안에 근본적 의구심을 갖고 있는 만큼, 향후 며칠간 양측의 구체적 발표와 현지 동향이 향후 시나리오를 가를 분수령이 될 것으로 보인다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 6월 10일 워싱턴 D.C. 백악관 집무실(오벌 오피스)에서 '미국 안전 보장법(Secure America Act)'에 서명하며 발언하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이정후 18게임 연속 안타 행진 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KBO 출신 타격 천재 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 메이저리그를 뒤집어 놓고 있다. 한국인 빅리거 최장 연속 경기 안타 신기록을 하루 만에 새로 썼다. 결정적인 순간에 변함없는 클린 히트로 소속팀의 8점 차 대역전승에 기여했다. 이정후는 11일(한국 시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 메이저리그(MLB) 워싱턴 내셔널스와의 홈경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 2안타 1볼넷 2득점 1도루를 기록했다. 전날 17경기 연속 안타로 추신수와 김하성을 넘어섰던 이정후는 이날 안타를 추가하며 기록을 18경기로 늘렸다. 일본의 오타니 쇼헤이가 가진 연속 안타 기록과 어깨를 나란히 했다. [샌프란시스코 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 11일(한국시간) MLB 워싱턴 내셔널스와의 홈경기에서 9회 끝내기 만루포를 때린 브라이스 엘드리지와 포옹하고 있다. 2026.6.11 psoq1337@newspim.com 시즌 23번째 멀티히트다. 최근 3경기 연속 2안타 이상을 몰아친 이정후의 시즌 타율은 0.335에서 0.338로 뛰어올랐다. 내셔널리그 타율 선두 오토 로페스(0.342)를 4리 차로 턱밑까지 추격한 메이저리그 전체 2위 기록이다. 이정후는 2회말 첫 타석에서 워싱턴 좌완 선발 포스터 그리핀을 상대로 헛스윙 삼진으로 물러났다. 4회말 두 번째 타석에서도 2루수 땅볼에 그쳤다. 세 번째 타석부터 진가를 드러났다. 팀이 1-6으로 뒤진 6회말 2사 주자 없는 상황. 이정후는 그리핀의 초구 낮은 커브를 감각적인 배트 컨트롤로 걷어 올려 우전 안타를 만들었다. 스트라이크존을 벗어난 유인구였지만 이정후의 방망이를 피해 가지 못했다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 18경기 연속 안타 행진이 완성됐다. [샌프란시스코 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 11일(한국시간) MLB 워싱턴 내셔널스와의 홈경기 8회 2루 도루에 성공하고 있다. 2026.6.11 psoq1337@newspim.com 8회말에는 '발 야구'로 추격의 불씨를 지폈다. 3-9로 뒤진 상황에서 이정후는 풀카운트 승부 끝에 귀중한 볼넷을 골라냈다. 지난달 4일 탬파베이 레이스전 이후 39일 만에 나온 볼넷이다. 출루한 이정후는 곧바로 2루를 훔쳐 시즌 3호 도루를 성공시켰다. 이틀 연속 도루다. 이후 대니얼 수색의 적시 2루타 때 홈을 밟으며 득점까지 올렸다. 자이언츠는 8회에만 맷 채프먼과 라파엘 데버스의 백투백 홈런 등을 묶어 5점을 추격했다. [샌프란시스코 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 11일(한국시간) MLB 워싱턴 내셔널스와의 홈경기 9회 안타를 치고 나가 셀레브레이션을 하고 있다. 2026.6.11 psoq1337@newspim.com 이날의 역전 드라마의 크라이막스는 9회말 정규이닝 마지막 공격이었다. 7-10으로 뒤진 무사 1·2루 찬스가 이정후에게 걸렸다. 워싱턴은 빅리그에서 가장 뜨거운 타자인 이정후를 저격하기 위해 좌완 미첼 파커를 마운드에 올렸다. 이정후는 불리한 볼카운트(1볼-2스트라이크)에 몰렸으나 파커의 5구째 바깥쪽 직구를 가볍게 밀어 쳐 좌전 안타를 날렸다. [샌프란시스코 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자=샌프란시스코 선수들이 11일(한국시간) MLB 워싱턴 내셔널스와의 홈경기에서 역전 만루 홈런을 친 브라이스 엘드리지를 축하하며 역전승을 자축하고 있다. 2026.6.11 psoq1337@newspim.com 순식간에 무사 만루 찬스가 만들어졌고 후속타자 브라이스 엘드리지는 파커를 상대로 우측 담장을 넘기는 끝내기 역전 만루 홈런을 쏘아 올렸다. 1-9로 뒤지던 경기를 11-10으로 뒤집은 오라클 파크 역사에 남을 '극장승'이었다. 이정후의 정교한 타격을 징검다리로 대역전 시나리오가 완성됐다. psoq1337@newspim.com 2026-06-11 08:47
사진
FIFA 월드컵 76조원 베팅 전쟁 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 2026 국제축구연맹(FIFA) 월드컵이 사상 최대 규모의 스포츠 베팅 이벤트가 될 전망이다. 미국 스포츠 베팅 시장이 사실상 처음으로 월드컵 특수를 온전히 누리게 되면서 온라인 스포츠북과 예측시장, 스포츠 데이터 업체들 간 고객 확보 경쟁도 한층 치열해질 것으로 예상된다. CNBC에 따르면 시장에서는 이번 월드컵 기간 전 세계 베팅 규모가 500억달러(약 76조원)를 넘어설 것으로 보고 있다. 이는 2022년 카타르 월드컵 당시 350억달러를 웃돌았던 수준보다 크게 늘어난 규모다. [프라하 로이터=뉴스핌] 월드컵에서 홍명보호와 함께 A조에 속한 체코 대표팀의 주장인 소우체크. 2026.06.09 wcn05002@newspim.com 이번 대회는 48개국 체제로 확대되면서 경기 수가 기존보다 40경기 늘어난 104경기로 치러진다. 개최지도 미국·캐나다·멕시코로 확대됐고, 미국 내 스포츠 베팅 합법화 지역도 크게 늘어나면서 관련 산업 전반의 수혜가 예상된다. 맥쿼리는 이번 월드컵이 스포츠 베팅 업체들의 2027년 EBITDA(상각전영업이익)를 2~5%가량 끌어올릴 것으로 전망했다. ◆ 팬듀얼·드래프트킹스 수혜 기대…스포츠 데이터 기업도 주목 가장 큰 수혜 기업으로는 팬듀얼 모회사인 플러터 엔터테인먼트(Flutter Entertainment)가 꼽힌다. 플러터의 피터 잭슨 최고경영자(CEO)는 최근 CNBC 인터뷰에서 "슈퍼볼 시청자가 약 2억명이라면 2022년 월드컵 결승전은 15억명이 시청했고 전체 대회는 50억명이 지켜봤다"며 "월드컵은 완전히 다른 규모의 이벤트"라고 말했다. 도이체방크는 미국 내 월드컵 베팅 규모만 약 33억달러에 달할 것으로 추산했다. 업체별로는 팬듀얼이 약 13억달러, 드래프트킹스(DKNG)가 11억달러 수준의 베팅을 처리할 것으로 예상했다. 베트MGM, 시저스 엔터테인먼트(CZR), 펜 엔터테인먼트(PENN)도 수혜 기업으로 거론된다. 스포츠 데이터 업체들도 주목받고 있다. 지니어스 스포츠(GENI)와 스포트레이더(SRAD)는 최근 예측시장 플랫폼 칼시(Kalshi)에 축구·야구·하키·UFC 관련 데이터를 제공하는 계약을 체결했다. 시장에서는 베팅 산업 성장에 따라 경기 데이터와 실시간 통계의 가치도 함께 높아질 것으로 보고 있다. ◆ 칼시·폴리마켓 급성장…예측시장도 월드컵 특수 이번 월드컵은 예측시장 플랫폼의 성장 여부를 가늠할 중요한 시험대가 될 전망이다. 파이퍼 샌들러에 따르면 칼시와 폴리마켓의 합산 거래량은 최근 70억달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록했다. 칼시는 이번 월드컵과 관련해 약 500개의 예측 시장을 개설했다. 현재 가장 활발한 거래가 이뤄지는 시장은 결승전 우승팀 예측으로, 스페인과 프랑스가 우승 후보로 꼽히고 있다. 최근 팬애틱스, 팬듀얼, 드래프트킹스도 예측시장 사업에 뛰어들며 시장 경쟁이 한층 치열해지고 있다.   시장에서는 월드컵이 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 스포츠 베팅, 예측시장, 스포츠 데이터 산업 전반의 판도를 바꾸는 초대형 비즈니스 이벤트가 될 것으로 보고 있다. 특히 미국 스포츠 베팅 시장이 성숙기에 접어든 가운데 이번 월드컵이 관련 기업들의 성장성을 시험하는 분수령이 될 것이라는 평가가 나온다. koinwon@newspim.com 2026-06-10 22:35

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동