[종합] 美 5월 도매물가 1.1% 급등…예상 웃돌았지만 고용 둔화 신호도

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PPI 예상 웃돌아 2022년 이후 최고 상승률

실업수당 청구 증가에도 연준 관망 전망

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 지난달 미국의 도매물가가 예상보다 큰 폭으로 상승하며 인플레이션 압력이 여전히 강한 것으로 나타났다. 다만 신규 실업수당 청구 건수도 증가하면서 노동시장 둔화 조짐이 일부 확인돼 미 연방준비제도(Fed·연준)는 당분간 금리를 동결하며 상황을 지켜볼 가능성이 커졌다.

미 노동부 산하 노동통계국(BLS)은 11일(현지시간) 5월 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 1.1% 상승했다고 발표했다. 이는 다우존스가 집계한 시장 예상치인 0.7%를 크게 웃도는 수치다. 전년 동기 대비 상승률은 6.5%로 2022년 11월 이후 가장 높은 수준을 기록했다.

반면 식품과 에너지를 제외한 근원 PPI는 전월 대비 0.4% 상승해 시장 예상치인 0.5%를 밑돌았다. 시장에서는 최근 물가 상승 압력의 상당 부분이 에너지 가격에서 비롯됐음을 보여주는 결과로 해석했다.

그러나 식품·에너지·무역서비스를 제외한 이른바 '슈퍼코어 PPI'는 전월 대비 0.8%, 전년 대비 5.1% 상승해 각각 2022년 3월, 2022년 10월 이후 최고 상승폭을 기록했다.

공장 직원들.[사진=블룸버그] 2021.09.16 mj72284@newspim.com

◆ 에너지 가격 급등이 물가 견인

이번 물가 상승은 에너지 가격 급등이 주도했다.

최종수요 상품 가격은 전월 대비 2.8% 상승하며 2009년 12월 통계 작성 이후 가장 큰 폭으로 올랐다. 전체 PPI 상승분의 약 80%가 상품 가격 상승에서 발생했으며, 이 가운데 약 80%는 에너지 가격 상승이 차지했다.

에너지 가격은 한 달 동안 10.7% 급등했고, 휘발유 도매가격은 23.4% 치솟았다. 서비스 부문에서는 증시 강세 영향으로 포트폴리오 운용 수수료가 4.8% 상승하며 물가 상승에 기여했다.

전날 발표된 소비자물가지수(CPI) 역시 전년 동기 대비 4.2% 상승해 3년 만에 최고치를 기록했다. 다만 근원 CPI는 전월 대비 0.2% 상승에 그쳐 시장 예상치를 밑돌면서 에너지발 인플레이션이 아직 경제 전반으로 확산되지는 않았다는 평가도 나왔다.

◆ 실업수당 청구 증가…고용시장 내부 균열 신호

이날 함께 발표된 고용지표는 노동시장 둔화 조짐을 보여줬다.

6월 6일로 끝난 주간의 신규 실업수당 청구 건수는 계절조정 기준 22만9000건으로 집계됐다. 전주보다 4000건 증가했고 시장 예상치인 21만9000건도 웃돌았다.

다만 여름방학이 시작되는 시기에 일부 주에서 학교 비정규직 직원들의 실업수당 신청이 늘어나는 계절적 요인이 영향을 미쳤을 가능성도 제기된다.

지난주 발표된 5월 고용보고서에 따르면 미국 경제는 3개월 연속 시장 예상치를 웃도는 고용 증가세를 기록했고 실업률도 4.3%로 3개월째 같은 수준을 유지했다.

하지만 기업들의 채용 의지는 약화되고 있다.

전미자영업연맹(NFIB) 조사에서 고용지수는 3개월 연속 하락했고, 향후 3개월 내 신규 채용을 계획하고 있다고 답한 기업 비중은 6년 만에 최저 수준으로 떨어졌다.

시장에서는 지난해 관세 정책 불확실성과 최근 미국 주도의 대이란 전쟁 등이 기업들의 채용 결정을 위축시키고 있다고 분석한다.

◆ "고물가·견조한 고용" 속 연준 관망 전망

고용시장 둔화는 계속 실업수당 수급자 수에서도 나타났다.

5월 30일 기준 계속 실업수당 청구 건수는 179만5000건으로 전주보다 2만4000건 증가했다. 이는 실직자들이 새 일자리를 찾는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 의미한다.

실제로 27주 이상 실업 상태에 있는 장기 실업자 수는 2021년 12월 이후 최고 수준으로 늘어났으며, 실업 기간의 중간값도 11.6주로 2021년 11월 이후 가장 길어졌다.

시장에서는 미국 경제가 아직 침체 국면에 진입한 것은 아니지만, 신규 채용은 둔화되고 재취업은 어려워지는 등 노동시장 내부의 균열이 확대되고 있다고 평가한다.

그럼에도 물가 수준은 여전히 연준 목표치인 2%를 크게 웃돌고 있다. 금리선물 시장은 다음 주 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리 동결 가능성을 사실상 100%로 반영하고 있으며, 올해 안에 금리 인하 가능성은 거의 반영하지 않고 있다.

오히려 시장에서는 연준의 다음 정책 변화가 금리 인하가 아닌 12월 금리 인상일 가능성을 60% 이상 반영하고 있다. 이에 따라 연준은 당분간 고물가와 노동시장 둔화 신호를 동시에 점검하며 신중한 관망 기조를 유지할 것으로 전망된다.

koinwon@newspim.com