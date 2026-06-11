전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.12 (금)
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

[종합] 美 5월 도매물가 1.1% 급등…예상 웃돌았지만 고용 둔화 신호도

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미 노동부가 11일 5월 도매물가 급등을 발표해 인플레이션 압력이 재부각됐다
  • 에너지 가격이 PPI와 CPI 상승을 주도했지만 고용지표는 신규 실업수당 증가 등 둔화 조짐을 보였다
  • 시장에서는 물가 고공행진 속에서도 연준이 당분간 금리를 동결하고 관망할 가능성이 크다고 본다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

PPI 예상 웃돌아 2022년 이후 최고 상승률
실업수당 청구 증가에도 연준 관망 전망

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 지난달 미국의 도매물가가 예상보다 큰 폭으로 상승하며 인플레이션 압력이 여전히 강한 것으로 나타났다. 다만 신규 실업수당 청구 건수도 증가하면서 노동시장 둔화 조짐이 일부 확인돼 미 연방준비제도(Fed·연준)는 당분간 금리를 동결하며 상황을 지켜볼 가능성이 커졌다.

미 노동부 산하 노동통계국(BLS)은 11일(현지시간) 5월 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 1.1% 상승했다고 발표했다. 이는 다우존스가 집계한 시장 예상치인 0.7%를 크게 웃도는 수치다. 전년 동기 대비 상승률은 6.5%로 2022년 11월 이후 가장 높은 수준을 기록했다.

반면 식품과 에너지를 제외한 근원 PPI는 전월 대비 0.4% 상승해 시장 예상치인 0.5%를 밑돌았다. 시장에서는 최근 물가 상승 압력의 상당 부분이 에너지 가격에서 비롯됐음을 보여주는 결과로 해석했다.

그러나 식품·에너지·무역서비스를 제외한 이른바 '슈퍼코어 PPI'는 전월 대비 0.8%, 전년 대비 5.1% 상승해 각각 2022년 3월, 2022년 10월 이후 최고 상승폭을 기록했다.

공장 직원들.[사진=블룸버그] 2021.09.16 mj72284@newspim.com

 에너지 가격 급등이 물가 견인

이번 물가 상승은 에너지 가격 급등이 주도했다.

최종수요 상품 가격은 전월 대비 2.8% 상승하며 2009년 12월 통계 작성 이후 가장 큰 폭으로 올랐다. 전체 PPI 상승분의 약 80%가 상품 가격 상승에서 발생했으며, 이 가운데 약 80%는 에너지 가격 상승이 차지했다.

에너지 가격은 한 달 동안 10.7% 급등했고, 휘발유 도매가격은 23.4% 치솟았다. 서비스 부문에서는 증시 강세 영향으로 포트폴리오 운용 수수료가 4.8% 상승하며 물가 상승에 기여했다.

전날 발표된 소비자물가지수(CPI) 역시 전년 동기 대비 4.2% 상승해 3년 만에 최고치를 기록했다. 다만 근원 CPI는 전월 대비 0.2% 상승에 그쳐 시장 예상치를 밑돌면서 에너지발 인플레이션이 아직 경제 전반으로 확산되지는 않았다는 평가도 나왔다.

실업수당 청구 증가…고용시장 내부 균열 신호

이날 함께 발표된 고용지표는 노동시장 둔화 조짐을 보여줬다.

6월 6일로 끝난 주간의 신규 실업수당 청구 건수는 계절조정 기준 22만9000건으로 집계됐다. 전주보다 4000건 증가했고 시장 예상치인 21만9000건도 웃돌았다.

다만 여름방학이 시작되는 시기에 일부 주에서 학교 비정규직 직원들의 실업수당 신청이 늘어나는 계절적 요인이 영향을 미쳤을 가능성도 제기된다.

지난주 발표된 5월 고용보고서에 따르면 미국 경제는 3개월 연속 시장 예상치를 웃도는 고용 증가세를 기록했고 실업률도 4.3%로 3개월째 같은 수준을 유지했다.

하지만 기업들의 채용 의지는 약화되고 있다.

전미자영업연맹(NFIB) 조사에서 고용지수는 3개월 연속 하락했고, 향후 3개월 내 신규 채용을 계획하고 있다고 답한 기업 비중은 6년 만에 최저 수준으로 떨어졌다.

시장에서는 지난해 관세 정책 불확실성과 최근 미국 주도의 대이란 전쟁 등이 기업들의 채용 결정을 위축시키고 있다고 분석한다.

◆ "고물가·견조한 고용" 속 연준 관망 전망

고용시장 둔화는 계속 실업수당 수급자 수에서도 나타났다.

5월 30일 기준 계속 실업수당 청구 건수는 179만5000건으로 전주보다 2만4000건 증가했다. 이는 실직자들이 새 일자리를 찾는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 의미한다.

실제로 27주 이상 실업 상태에 있는 장기 실업자 수는 2021년 12월 이후 최고 수준으로 늘어났으며, 실업 기간의 중간값도 11.6주로 2021년 11월 이후 가장 길어졌다.

시장에서는 미국 경제가 아직 침체 국면에 진입한 것은 아니지만, 신규 채용은 둔화되고 재취업은 어려워지는 등 노동시장 내부의 균열이 확대되고 있다고 평가한다.

그럼에도 물가 수준은 여전히 연준 목표치인 2%를 크게 웃돌고 있다. 금리선물 시장은 다음 주 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리 동결 가능성을 사실상 100%로 반영하고 있으며, 올해 안에 금리 인하 가능성은 거의 반영하지 않고 있다.

오히려 시장에서는 연준의 다음 정책 변화가 금리 인하가 아닌 12월 금리 인상일 가능성을 60% 이상 반영하고 있다. 이에 따라 연준은 당분간 고물가와 노동시장 둔화 신호를 동시에 점검하며 신중한 관망 기조를 유지할 것으로 전망된다.

koinwon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이정후 18게임 연속 안타 행진 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KBO 출신 타격 천재 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 메이저리그를 뒤집어 놓고 있다. 한국인 빅리거 최장 연속 경기 안타 신기록을 하루 만에 새로 썼다. 결정적인 순간에 변함없는 클린 히트로 소속팀의 8점 차 대역전승에 기여했다. 이정후는 11일(한국 시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 메이저리그(MLB) 워싱턴 내셔널스와의 홈경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 2안타 1볼넷 2득점 1도루를 기록했다. 전날 17경기 연속 안타로 추신수와 김하성을 넘어섰던 이정후는 이날 안타를 추가하며 기록을 18경기로 늘렸다. 일본의 오타니 쇼헤이가 가진 연속 안타 기록과 어깨를 나란히 했다. [샌프란시스코 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 11일(한국시간) MLB 워싱턴 내셔널스와의 홈경기에서 9회 끝내기 만루포를 때린 브라이스 엘드리지와 포옹하고 있다. 2026.6.11 psoq1337@newspim.com 시즌 23번째 멀티히트다. 최근 3경기 연속 2안타 이상을 몰아친 이정후의 시즌 타율은 0.335에서 0.338로 뛰어올랐다. 내셔널리그 타율 선두 오토 로페스(0.342)를 4리 차로 턱밑까지 추격한 메이저리그 전체 2위 기록이다. 이정후는 2회말 첫 타석에서 워싱턴 좌완 선발 포스터 그리핀을 상대로 헛스윙 삼진으로 물러났다. 4회말 두 번째 타석에서도 2루수 땅볼에 그쳤다. 세 번째 타석부터 진가를 드러났다. 팀이 1-6으로 뒤진 6회말 2사 주자 없는 상황. 이정후는 그리핀의 초구 낮은 커브를 감각적인 배트 컨트롤로 걷어 올려 우전 안타를 만들었다. 스트라이크존을 벗어난 유인구였지만 이정후의 방망이를 피해 가지 못했다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 18경기 연속 안타 행진이 완성됐다. [샌프란시스코 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 11일(한국시간) MLB 워싱턴 내셔널스와의 홈경기 8회 2루 도루에 성공하고 있다. 2026.6.11 psoq1337@newspim.com 8회말에는 '발 야구'로 추격의 불씨를 지폈다. 3-9로 뒤진 상황에서 이정후는 풀카운트 승부 끝에 귀중한 볼넷을 골라냈다. 지난달 4일 탬파베이 레이스전 이후 39일 만에 나온 볼넷이다. 출루한 이정후는 곧바로 2루를 훔쳐 시즌 3호 도루를 성공시켰다. 이틀 연속 도루다. 이후 대니얼 수색의 적시 2루타 때 홈을 밟으며 득점까지 올렸다. 자이언츠는 8회에만 맷 채프먼과 라파엘 데버스의 백투백 홈런 등을 묶어 5점을 추격했다. [샌프란시스코 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 11일(한국시간) MLB 워싱턴 내셔널스와의 홈경기 9회 안타를 치고 나가 셀레브레이션을 하고 있다. 2026.6.11 psoq1337@newspim.com 이날의 역전 드라마의 크라이막스는 9회말 정규이닝 마지막 공격이었다. 7-10으로 뒤진 무사 1·2루 찬스가 이정후에게 걸렸다. 워싱턴은 빅리그에서 가장 뜨거운 타자인 이정후를 저격하기 위해 좌완 미첼 파커를 마운드에 올렸다. 이정후는 불리한 볼카운트(1볼-2스트라이크)에 몰렸으나 파커의 5구째 바깥쪽 직구를 가볍게 밀어 쳐 좌전 안타를 날렸다. [샌프란시스코 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자=샌프란시스코 선수들이 11일(한국시간) MLB 워싱턴 내셔널스와의 홈경기에서 역전 만루 홈런을 친 브라이스 엘드리지를 축하하며 역전승을 자축하고 있다. 2026.6.11 psoq1337@newspim.com 순식간에 무사 만루 찬스가 만들어졌고 후속타자 브라이스 엘드리지는 파커를 상대로 우측 담장을 넘기는 끝내기 역전 만루 홈런을 쏘아 올렸다. 1-9로 뒤지던 경기를 11-10으로 뒤집은 오라클 파크 역사에 남을 '극장승'이었다. 이정후의 정교한 타격을 징검다리로 대역전 시나리오가 완성됐다. psoq1337@newspim.com 2026-06-11 08:47
사진
FIFA 월드컵 76조원 베팅 전쟁 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 2026 국제축구연맹(FIFA) 월드컵이 사상 최대 규모의 스포츠 베팅 이벤트가 될 전망이다. 미국 스포츠 베팅 시장이 사실상 처음으로 월드컵 특수를 온전히 누리게 되면서 온라인 스포츠북과 예측시장, 스포츠 데이터 업체들 간 고객 확보 경쟁도 한층 치열해질 것으로 예상된다. CNBC에 따르면 시장에서는 이번 월드컵 기간 전 세계 베팅 규모가 500억달러(약 76조원)를 넘어설 것으로 보고 있다. 이는 2022년 카타르 월드컵 당시 350억달러를 웃돌았던 수준보다 크게 늘어난 규모다. [프라하 로이터=뉴스핌] 월드컵에서 홍명보호와 함께 A조에 속한 체코 대표팀의 주장인 소우체크. 2026.06.09 wcn05002@newspim.com 이번 대회는 48개국 체제로 확대되면서 경기 수가 기존보다 40경기 늘어난 104경기로 치러진다. 개최지도 미국·캐나다·멕시코로 확대됐고, 미국 내 스포츠 베팅 합법화 지역도 크게 늘어나면서 관련 산업 전반의 수혜가 예상된다. 맥쿼리는 이번 월드컵이 스포츠 베팅 업체들의 2027년 EBITDA(상각전영업이익)를 2~5%가량 끌어올릴 것으로 전망했다. ◆ 팬듀얼·드래프트킹스 수혜 기대…스포츠 데이터 기업도 주목 가장 큰 수혜 기업으로는 팬듀얼 모회사인 플러터 엔터테인먼트(Flutter Entertainment)가 꼽힌다. 플러터의 피터 잭슨 최고경영자(CEO)는 최근 CNBC 인터뷰에서 "슈퍼볼 시청자가 약 2억명이라면 2022년 월드컵 결승전은 15억명이 시청했고 전체 대회는 50억명이 지켜봤다"며 "월드컵은 완전히 다른 규모의 이벤트"라고 말했다. 도이체방크는 미국 내 월드컵 베팅 규모만 약 33억달러에 달할 것으로 추산했다. 업체별로는 팬듀얼이 약 13억달러, 드래프트킹스(DKNG)가 11억달러 수준의 베팅을 처리할 것으로 예상했다. 베트MGM, 시저스 엔터테인먼트(CZR), 펜 엔터테인먼트(PENN)도 수혜 기업으로 거론된다. 스포츠 데이터 업체들도 주목받고 있다. 지니어스 스포츠(GENI)와 스포트레이더(SRAD)는 최근 예측시장 플랫폼 칼시(Kalshi)에 축구·야구·하키·UFC 관련 데이터를 제공하는 계약을 체결했다. 시장에서는 베팅 산업 성장에 따라 경기 데이터와 실시간 통계의 가치도 함께 높아질 것으로 보고 있다. ◆ 칼시·폴리마켓 급성장…예측시장도 월드컵 특수 이번 월드컵은 예측시장 플랫폼의 성장 여부를 가늠할 중요한 시험대가 될 전망이다. 파이퍼 샌들러에 따르면 칼시와 폴리마켓의 합산 거래량은 최근 70억달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록했다. 칼시는 이번 월드컵과 관련해 약 500개의 예측 시장을 개설했다. 현재 가장 활발한 거래가 이뤄지는 시장은 결승전 우승팀 예측으로, 스페인과 프랑스가 우승 후보로 꼽히고 있다. 최근 팬애틱스, 팬듀얼, 드래프트킹스도 예측시장 사업에 뛰어들며 시장 경쟁이 한층 치열해지고 있다.   시장에서는 월드컵이 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 스포츠 베팅, 예측시장, 스포츠 데이터 산업 전반의 판도를 바꾸는 초대형 비즈니스 이벤트가 될 것으로 보고 있다. 특히 미국 스포츠 베팅 시장이 성숙기에 접어든 가운데 이번 월드컵이 관련 기업들의 성장성을 시험하는 분수령이 될 것이라는 평가가 나온다. koinwon@newspim.com 2026-06-10 22:35

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동