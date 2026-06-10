[종합] 美 CPI 4.2%로 3년 만에 최고…에너지發 물가 급등에도 근원물가는 안정

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에너지 가격 23.5% 급등…인플레이션 재가속

근원 CPI 예상 하회…시장 안도

연준 고민 깊어져…금리 동결 전망 우세

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 소비자물가 상승률이 3년 만에 최고 수준으로 치솟았다. 중동 긴장 고조에 따른 에너지 가격 급등이 인플레이션을 끌어올렸지만, 식품과 에너지를 제외한 근원 물가는 예상보다 안정적인 모습을 보이면서 시장은 다소 안도하는 분위기다.

미 노동부 산하 노동통계국(BLS)이 10일(현지시간) 발표한 자료에 따르면 5월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 4.2% 상승했다. 이는 2023년 4월 이후 가장 높은 상승률이다. 전월 대비 상승률은 0.5%로 시장 예상치와 일치했다.

이로써 미국의 연간 물가상승률은 3년 만에 다시 4% 선을 넘어섰다. 최근 미국과 이란 간 군사 충돌 여파로 국제유가가 급등한 영향이 소비자 물가에 본격 반영된 것으로 풀이된다.

미국 여성이 생활용품점 '달러트리'에서 식료품을 구입하고 있다. 2018.08.30 [사진=블룸버그]

◆ 에너지 가격 23.5% 급등…인플레이션 재가속

이번 물가 상승은 에너지 가격이 주도했다.

에너지 가격은 5월 한 달 동안 3.9% 상승했으며 전년 동기 대비로는 23.5% 급등했다. 이는 최근 국제유가 상승이 소비자 물가에 직접적인 압력으로 작용하고 있음을 보여준다.

반면 식품 가격은 전월 대비 0.2% 오르는 데 그쳤다. 연준이 특히 주목하는 주거비 상승률도 0.3%로, 4월 상승률의 절반 수준에 머물렀다.

시장에서는 에너지 가격이 물가를 밀어 올렸지만 아직 다른 품목으로 광범위하게 확산되지는 않은 것으로 평가하고 있다.

실제로 운송 서비스 가격은 전월 대비 0.6% 하락했고, 신차 가격은 0.3% 떨어졌다. 중고차와 트럭 가격도 0.1% 상승하는 데 그쳤다.

◆ 근원 CPI 예상 하회…시장 안도

식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.2%, 전년 동기 대비 2.9% 상승했다.

전년 기준 상승률은 시장 전망과 같았지만 월간 상승률은 예상치인 0.3%를 밑돌았다. 또한 4월의 0.4% 상승보다 둔화된 수준이다.

이는 최근 유가 급등에도 불구하고 기조적 물가 압력이 예상만큼 빠르게 확대되지는 않고 있다는 의미로 해석된다.

시장에서는 이번 CPI가 헤드라인 기준으로는 부담스러운 수치였지만 근원 물가가 예상보다 안정적으로 나오면서 최악의 시나리오는 피했다는 평가가 나온다.

◆ 연준 고민 깊어져…금리 동결 전망 우세

이번 CPI 발표는 다음 주 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 나왔다.

현재 시장은 연준이 오는 17일 회의에서 금리를 동결할 가능성을 높게 보고 있다. 다만 최근 물가가 다시 상승세를 보이고 있어 금리 인하 기대는 더욱 후퇴하는 분위기다.

특히 미국과 이란 간 긴장이 이어지면서 국제유가가 다시 상승할 경우 인플레이션 압력이 장기화될 수 있다는 우려도 커지고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이날 이란을 향해 "대가를 치르게 될 것"이라고 경고하면서 지정학적 리스크도 다시 시장의 핵심 변수로 떠오르고 있다.

물가 발표 이후 미국 주가지수 선물은 낙폭을 일부 줄였고 국채 수익률은 큰 변동 없이 보합권에서 움직였다. 시장은 인플레이션 재가속과 근원 물가 안정이라는 상반된 신호 사이에서 연준의 향후 정책 방향을 주시하고 있다.

koinwon@newspim.com