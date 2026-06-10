트럼프 "이란군 완전히 붕괴…협상 질질 끈 대가 치를 것"

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"중동의 불량배는 죽었다" 초강경 경고

美 공습 후 대이란 압박 수위 최고조

아파치 헬기 격추 보복 공습 단행 뒤 발언

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 군사력을 강도 높게 비난하며 이란이 협상 기회를 놓친 대가를 치르게 될 것이라고 경고했다. 미국의 대이란 공습 이후 중동 긴장이 다시 고조되는 가운데 나온 발언이다.

트럼프 대통령은 10일(현지시간) 자신의 소셜미디어를 통해 "이란군은 완전히 붕괴됐다"며 "해군과 공군은 사실상 더 이상 존재하지 않으며 완전히 패배했다"고 주장했다.

그는 이어 "이란은 말만 많을 뿐 행동은 없다"며 "중동의 불량배는 죽었다"고 강한 표현을 사용했다.

트럼프 대통령은 또 이란이 미국과의 협상 기회를 스스로 걷어찼다고 비판했다.

그는 "이란은 자신들에게 매우 유리했을 협상을 타결하는 데 너무 오랜 시간을 끌었다"며 "이제 그 대가를 치르게 될 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령이 트루스 소셜에 올린 글, 2026.06.10 koinwon@newspim.com

이번 발언은 미국이 전날 이란 목표물에 대한 공습을 단행한 직후 나왔다.

미 중부사령부(CENTCOM)는 이번 공격이 호르무즈 해협 상공을 순찰하던 미 육군 아파치 공격헬기 격추에 대한 보복 차원에서 이뤄졌다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 앞서 이란이 미군 헬기를 격추했다고 주장하며 강력한 대응을 예고한 바 있다. 다만 이란은 해당 공격에 대한 직접적인 책임을 인정하지 않고 있다.

시장에서는 이번 사태가 미국과 이란 간의 취약한 휴전 체제를 흔들고, 그동안 진행돼 온 종전 협상에도 악영향을 미칠 수 있다는 우려가 나오고 있다.

특히 트럼프 대통령이 공개적으로 이란 군사력의 붕괴를 주장하며 압박 수위를 높이면서 양국 간 긴장이 다시 군사적 충돌 국면으로 번질 가능성에도 관심이 쏠리고 있다.

koinwon@newspim.com