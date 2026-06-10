美, 아파치 격추에 이란 보복 개시…트럼프 "매우 강력한 대응"

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중부사령부 "이란에 자위권 차원 타격"



[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국이 미군 아파치 공격헬기 격추 사건에 대한 대응으로 이란을 상대로 군사 타격에 나섰다. 도널드 트럼프 대통령은 자국 대응이 매우 강력한 수준이라고 밝혔다.

미 중부사령부(CENTCOM)는 10일(현지시간) X에 올린 성명을 통해 "미 동부시간 오후 5시 대통령의 지시에 따라 이란에 대한 자위적 방어 타격(self-defense strikes)을 시작했다"고 밝혔다.

미 중부사령부가 이란에 대한 자위적 방어 타격에 나섰다고 밝혔다. [사진=중부사령부 X계정]

중부사령부는 이번 작전이 전날 발생한 미 육군 아파치 공격헬기 격추 사건에 대한 대응 조치라고 설명했다.

그러면서 "이번 임무는 정당한 이유 없이 자행된 이란의 공격에 대한 비례적 대응(proportional response)"이라고 강조했다.

이번 군사행동은 도널드 트럼프 미국 대통령이 앞서 이란이 오만 인근 호르무즈 해협 상공을 순찰하던 미군 아파치 헬기를 격추했다고 주장하며 "미국은 반드시 대응해야 한다"고 경고한 지 수시간 만에 이뤄졌다.

트럼프 대통령은 이후 언론 인터뷰에서 "조종사는 무사하며 큰일은 아니었다"고 사건의 의미를 축소하는 듯한 발언을 내놓기도 했지만, 결국 군사적 대응을 승인한 것으로 보인다.

중부사령부 발표 직후 이뤄진 ABC방송과의 전화 인터뷰에서 트럼프 대통령은 "대응하는 것은 매우 중요하다고 생각한다"면서 "그들은 헬기를 격추했고, 우리는 지금 이 순간 대응하고 있다."고 말했다.

이어 "이번 조치는 그들이 저지른 (헬기 격추) 행동에 대한 대응"이라면서 "나는 대응이 매우 강력하고 매우 단호해야 한다고 생각하며, 이번 대응이 바로 그런 조치"라고 설명했다.

kwonjiun@newspim.com