밴스 "이란과 합의 막바지…타결 시점은 수주~수개월"

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"중간선거 전에는 윤곽 드러날 것"…장기 핵합의 기대감 강조

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = JD 밴스 미국 부통령이 이란과의 평화 협상 타결이 임박했다면서도 구체적인 시점은 여전히 유동적이라고 밝혔다.

밴스 부통령은 9일(현지시간) CBS 방송 '선데이 모닝'과의 인터뷰에서 "합의가 다음 주 안에 이뤄질 수도 있지만 몇 달 뒤가 될 수도 있다"며 "현재로서는 매우 좋은 위치에 있다"고 말했다.

그는 다만 오는 11월 중간선거 이전에는 협상 결과가 드러날 것이라고 자신했다.

중간선거 전에 합의 여부가 결정될 것으로 보느냐는 질문에 밴스는 "물론"이라며 "중간선거 전에 훨씬 많은 것을 알게 될 것"이라고 답했다.

이번 발언은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁 종식을 위한 협상이 막바지 단계에 접어들었다고 잇따라 언급한 가운데 나왔다.

트럼프 대통령은 전날 "향후 2주 안에 합의가 이뤄질 것"이라고 밝혔으며, 이날 오전에는 기자들에게 협상 타결 시점이 "2~3일 안"이 될 수도 있다고 말했다.

다만 해당 발언 이후 트럼프 대통령은 이란이 오만 인근 해상에서 미군 아파치 공격 헬기를 격추했다고 주장하며 "미국은 반드시 대응해야 한다"고 경고해 협상 전망에 대한 불확실성을 키웠다.

밴스는 협상이 단기적인 휴전에 그치는 것이 아니라 이란 핵 문제를 근본적으로 해결하는 장기 합의로 이어질 수 있다는 점을 강조했다.

그는 "현재 우리는 미국 경제에 도움이 되면서도 이란 핵 프로그램을 실질적으로 통제할 수 있는 합의를 도출할 수 있는 위치에 있다"며 "단지 지금이나 트럼프 대통령 재임 기간에만 유효한 것이 아니라 장기적으로 지속 가능한 합의를 목표로 하고 있다"고 말했다.

이어 "그것이 이번 정책의 핵심 목표"라면서 "우리는 목표 달성에 매우 근접해 있지만 아직 마무리해야 할 과제들이 남아 있다"고 덧붙였다.

JD 밴스 미국 부통령. [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com