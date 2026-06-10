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2026.06.10 (수)
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[금/유가] 불안한 중동 정세 지켜보며 유가 3% '뚝'..금도 1% 하락

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AI 핵심 요약

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  • 국제유가는 9일 중동 긴장과 트럼프 발언 속에도 변동 끝에 하락 마감했다.
  • EIA는 이란 전쟁 영향으로 내년 세계 석유 생산·수요와 OECD 재고가 감소할 것으로 전망했다.
  • 금값은 연준 추가 금리 인상 우려와 위험회피 심리 확산으로 1% 넘게 급락했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미국 5월 소비자물가지수(CPI), 수요일 발표 예정
EIA는 2026년 글로벌 원유 공급·수요 감소 전망
이스라엘 레바논 재공습...트럼프 "헬기 격추 대응"에 휴전 '흔들'

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 국제유가는 9일(현지시각) 미국 군용 헬기 격추 사건에 대한 대응을 약속한 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언으로 변동 장세를 보인 끝에 하락 마감했다. 금값은 미국의 물가지표 발표를 앞두고 금리 인상 우려가 불거지며 1% 넘게 하락했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI) 3.10달러(3.4%) 내린 88.20달러로 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 8월물은 배럴당 2.80달러(3.0%) 하락한 91.45달러에 거래를 마쳤다.

브렌트유는 4월 17일 이후, WTI는 5월 29일 이후 가장 낮은 종가를 기록했다. 또한 브렌트유가 기술적 지지선으로 여겨지는 100일 이동평균선 아래에서 마감한 것은 올해 1월 이후 처음이다.

원유 배럴 [사진=블룸버그]

이날 이스라엘은 레바논 남부 도시 티레를 공습해 최소 8명이 숨지고 수십 명이 다치면서, 가까스로 유지되던 중동 휴전이 다시 위협받고 있다.

여기에 호르무즈해협에서 발생한 미군 아파치 헬기 격추 사건도 긴장을 끌어올렸다.

트럼프 대통령은 이란이 해당 공격의 배후라고 주장하며 "미국은 이 공격에 반드시 대응해야 한다"고 밝혀 보복을 공언했다. 이에 따라 불안정한 휴전 체제가 흔들릴 수 있다는 우려와 함께 이란과의 평화협상 전망에도 의문이 제기됐다.

무리엘 시버트의 최고투자책임자(CIO) 마크 말렉은 "오늘 원유 시장은 또 한 번 롤러코스터 같은 하루를 보냈다. 이는 다시 한번 헤드라인만 보고 거래하는 것을 피해야 한다는 사실을 일깨워준다"며 "책상 위에 멀미약(드라마민)을 하나 준비해 두라. 이런 변동성은 앞으로도 계속될 가능성이 높다"고 말했다.

◆ 세계 원유 공급·수요 및 재고 전망

미국 에너지정보청(EIA)은 이란 전쟁의 영향으로 2026년 세계 석유 생산량이 하루 평균 9,900만 배럴(bpd)로 감소할 것으로 전망했다. 이는 2025년 기록적인 수준인 1억610만 배럴보다 크게 줄어든 수치다.

EIA는 또한 세계 원유 수요가 2025년 하루 1억400만 배럴에서 2026년 1억290만 배럴로 감소할 것으로 예상했다.

EIA는 각국이 부족한 원유를 저장 물량에서 충당할 것으로 내다봤다. 이에 따라 경제협력개발기구(OECD) 회원국들의 원유 재고는 EIA 통계가 시작된 2003년 이후 최저 수준까지 감소할 수 있다고 전망했다.

향후 시장의 관심은 미국 원유 재고 지표에 쏠려 있다. 미국석유협회(API)는 화요일, EIA는 수요일 주간 원유 재고 통계를 발표할 예정이다.

시장 전문가들은 6월 5일로 끝난 한 주 동안 미국 에너지 기업들이 원유 재고에서 약 400만 배럴을 인출했을 것으로 추정하고 있다. 이 전망이 맞다면 미국 원유 재고는 2025년 1월 이후 처음으로 7주 연속 감소하게 된다. 지난해 같은 기간에는 재고가 360만 배럴 감소한 바 있다.

◆ 금값, 금리 인상 우려에 1% 넘게 급락

금 가격은 1% 넘게 하락하며 두 달여 만의 최저치로 떨어졌다. 시장 전반의 매도세가 확산된 가운데 미국 연방준비제도(Fed)가 올해 추가 금리 인상에 나설 것이라는 전망이 강화된 영향이다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 8월물 미국 금 선물은 1.8% 하락한 온스당 4,286.40달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 장중에는 2% 넘게 떨어져 3월 23일 이후 가장 낮은 수준까지 떨어졌다. 이후 한국시간 10일 2시 45분 기준 온스당 4,264.70달러로 1.5% 하락했다.

RJO 퓨처스의 수석 시장전략가 밥 하버콘은 "트레이더들이 현재 시장 상황에 다소 긴장하고 있다"며 "전반적인 시장이 위험 회피(risk-off) 국면으로 들어갔다. 현재 금값 하락은 바로 이러한 위험 회피 심리 때문"이라고 말했다.

이날 S&P500지수와 나스닥지수는 모두 한 달여 만의 최저 수준으로 떨어졌다.

하버콘은 이어 "연준이 보다 명확한 가이던스를 제시하기 전까지 금과 은은 계속 압박을 받을 것"이라고 덧붙였다.

지난주 예상보다 강한 미국 고용지표가 발표된 이후 시장의 관심은 이번 주 나올 주요 물가 지표로 이동했다. 수요일 발표되는 5월 소비자물가지수(CPI)와 목요일 공개되는 생산자물가지수(PPI)가 향후 미국 통화정책 방향을 가늠할 중요한 단서가 될 전망이다.

독일 코메르츠방크는 보고서에서 "만약 5월 미국 물가 지표가 수요일에 또다시 예상보다 높게 나온다면 금 가격은 추가 하락할 가능성이 크다"고 분석했다.

다만 코메르츠방크는 "반대로 우리가 예상하듯 연준이 금리를 인상하지 않는다면, 올해 후반 금 가격이 다시 회복할 가능성도 커질 것"이라고 덧붙였다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치(FedWatch)에 따르면 현재 시장은 연준이 12월에 금리를 인상할 가능성을 약 68%로 반영하고 있다.

 

kwonjiun@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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