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2026.06.10 (수)
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[코인 시황] 비트코인 6만달러 초반 후퇴...ETF 자금 유출 지·XRP는 투매 국면

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AI 핵심 요약

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  • 암호화폐 시장이 10일 비트코인 약세와 XRP 투매 속에 중대한 분기점에 진입했다.
  • 비트코인 현물 ETF 자금이 4주간 50억달러 넘게 유출되고 AI·스페이스X로 투자 자금이 이동하고 있다.
  • XRP는 실현 손익 비율 급락과 70% 하락으로 투매 신호가 포착되며 약세장 막바지 관측이 나온다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

ETF 자금 이탈 가속…규제 호재에도 투자자 외면
AI·스페이스X로 쏠리는 투자 자금
"비트코인 차트 망가졌다"…고금리 압박 지속

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 중동 전쟁에 따른 원유시장 불안이 빠르게 진정되고 있지만 암호화폐 시장은 오히려 흔들리고 있다.

비트코인(BTC)은 현물 ETF 자금 유출과 고금리 우려, AI 투자 열풍에 밀려 약세를 이어가고 있으며 XRP는 투자자들의 손절 매물이 급증하면서 전형적인 투매 국면에 진입했다는 분석까지 나온다.

한국시간 10일 오후 6시 37분 기준 비트코인(BTC 가격은 24시간 전에 비해 2.3% 하락한 6만1243달러에 거래되고 있다. 최근 7일 동안 비트코인 가격은 4% 넘게 빠졌으며 최근 30일 기준으로는 무려 25% 내렸다. 같은 시간 이더리움(ETH) 가격은 3% 하락한 1619달러에 거래되고 있다. BNB, XRP, 솔라나(SOL) 등 주요 알트코인도 일제히 내림세다.

비트코인 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.06.10 koinwon@newspim.com

코인데스크에 따르면 원유 변동성을 나타내는 CBOE 오일 변동성지수(OVX)는 최근 57.63까지 하락했다. 이는 이란 전쟁이 시작되기 전인 올해 2월 말 수준이다. 전쟁 직후 120을 웃돌았던 것과 비교하면 에너지 시장의 공포가 상당 부분 해소된 셈이다.

그러나 암호화폐 시장은 오히려 불안정성이 커지는 모습이다. 비트코인의 향후 가격 변동성을 반영하는 30일 내재변동성 지수(BVIV)는 지난주 초 36 수준에서 한때 59까지 급등했다. 이는 시장 참가자들이 앞으로 비트코인 가격이 큰 폭으로 움직일 가능성을 높게 보고 있다는 의미다. 현재도 BVIV는 50 안팎을 유지하고 있어 투자자들의 불안 심리가 여전히 상당한 수준임을 보여주고 있다.

ETF 자금 이탈 가속…규제 호재에도 투자자 외면

가장 눈에 띄는 변화는 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 자금 유출이다.

11개 미국 비트코인 현물 ETF 순자산 규모는 지난 9일 기준 775억8000만달러(118조 2319억원)로 감소했다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 2024년 11월 대선에서 승리한 직후 수준과 같다.

한때 상황은 정반대였다. 트럼프의 친암호화폐 정책 기대감 속에 ETF 순자산은 2025년 10월 사상 최고치인 1695억4000만달러까지 불어났다. 하지만 이후 상승분 대부분이 사라졌다.

이는 규제 환경 변화와도 대비된다. 트럼프 행정부 출범 이후 미국 증권거래위원회(SEC)는 주요 암호화폐 관련 집행 조치를 철회했고, 미국 정부는 전략적 비트코인 비축 정책을 추진했다. SEC와 상품선물거래위원회(CFTC)의 관할권을 명확히 하는 디지털 자산 시장 명확성법도 의회에서 논의되고 있다.

그럼에도 최근 4주 동안 비트코인 ETF에서는 50억달러가 넘는 자금이 순유출됐다. 누적 순유입액도 지난해 10월 627억7000만달러에서 537억7000만달러로 감소했다.

바이낸스 리서치는 "인플레이션 우려가 연방준비제도(Fed)의 매파적 기조를 강화하면서 ETF 자금 유출이 발생하고 있다"고 분석했다.

◆ AI·스페이스X로 쏠리는 투자 자금

시장에서는 암호화폐 자금이 AI와 비상장 기술기업으로 이동하고 있다는 분석도 나온다.

21셰어스(21Shares) 공동창업자 출신인 오필리아 스나이더는 "AI와 스페이스X, 기타 고성장 스토리들이 투자자들의 관심과 자금을 흡수하고 있다"고 말했다.

실제로 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)에서 거래되는 스페이스X 연계 파생상품 SPCX는 최근 약세를 보였지만 여전히 스페이스X 공모가 대비 약 16%의 상장 프리미엄을 반영하고 있다.

또 AI 기업 앤스로픽은 차세대 AI 모델인 '클로드 페이블 5'를 공개하며 기업공개(IPO) 기대감을 높이고 있다. 시장에서는 향후 앤스로픽 상장이 현실화될 경우 AI 투자 수요가 더욱 집중될 것으로 보고 있다.

최근 비트코인이 나스닥 및 AI 테마주의 고베타 자산처럼 움직이는 것도 이 같은 흐름을 보여준다.

"비트코인 차트 망가졌다"…고금리 압박 지속

기술적 분석도 우호적이지 않다.

BLOX ETF를 운용하는 데이비드 니컬러스는 현재 비트코인 차트를 "망가진 차트(Broken Chart)"라고 평가했다.

현재 비트코인은 약 6만1000달러선에서 거래되고 있지만 50일 이동평균선은 7만5000달러 부근에 위치해 있다. 니컬러스는 최소 20% 이상 상승해야 강세 전환을 논할 수 있다고 밝혔다.

시장은 미국 소비자물가지수(CPI) 발표를 주시하고 있다. 예상보다 높은 물가 상승률이 확인될 경우 금리가 장기간 높은 수준에서 유지될 가능성이 커지기 때문이다.

실제로 비트코인과 금은 최근 동반 하락하고 있다. 비트코인은 최근 일주일 동안 약 7% 하락했고 금 가격도 온스당 4200달러 아래로 내려왔다.

시장 전문가들은 최근 반등 역시 신규 자금 유입이 아닌 숏스퀴즈 영향이 컸다고 보고 있다. 지난주 5억달러 이상의 공매도 포지션이 청산됐지만 미국 비트코인 ETF를 포함한 현물 수요는 여전히 부진한 상태다.

XRP '항복 매도' 신호…약세장 막바지 관측도

알트코인 시장 상황은 더욱 심각하다.

글래스노드에 따르면 XRP의 실현 손익 비율(Realized Profit-to-Loss Ratio) 90일 이동평균은 0.38까지 추락했다.

이는 투자자들이 1달러의 손실을 확정할 때 평균 38센트의 이익만 실현하고 있다는 의미다. 사실상 온체인에서 거래되는 대부분의 XRP가 손실 상태에 있다는 뜻이다.

2025년 강세장 정점 당시 이 비율이 50에 달했던 점과 비교하면 극적인 변화다. 당시에는 이익 실현 매도가 손실 매도를 50대 1 비율로 압도했다.

시장에서는 이를 전형적인 '투매(capitulation)' 신호로 해석한다. 장기간 손실을 견디던 투자자들이 결국 포기하고 매도에 나서는 국면이라는 의미다.

XRP는 현재 1.11달러 안팎에서 거래되고 있으며 지난해 7월 기록했던 3.60달러 고점 대비 70% 가까이 하락한 상태다.

시장에서는 투매가 반드시 바닥을 의미하지는 않지만 약세장의 마지막 단계에서 자주 나타나는 현상이라는 점에 주목하고 있다. 비트코인 ETF 자금 유출과 AI 투자 열풍, 고금리 우려가 겹치면서 암호화폐 시장이 중대한 분기점에 서 있다는 분석이 나온다.

koinwon@newspim.com

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"AI 랠리 아직 끝나지 않았다" [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 글로벌 증시가 반도체주 급락 충격에서 벗어나 반등에 나서고 있다. 브로드컴(AVGO)의 실적 전망 실망으로 촉발된 AI(인공지능) 관련주 매도세가 진정되면서 투자심리가 회복되고 있지만, 월가에서는 향후에도 높은 변동성이 이어질 수 있다는 경고가 나오고 있다. 9일(현지시간) 미국 주가지수 선물은 상승세를 나타냈다. 기술주 중심의 나스닥100 선물은 0.7% 올랐고 유럽 기술주도 이틀 연속 상승하며 지난주 낙폭 일부를 만회했다. 한국 코스피도 기술주 반등에 힘입어 8% 넘게 급등했다. 앞서 글로벌 증시는 지난 금요일 브로드컴의 실망스러운 전망이 AI 관련주 전반의 고평가 우려를 자극하면서 큰 폭의 조정을 겪었다. 미국 반도체주 급락은 아시아와 유럽 증시로 확산되며 글로벌 기술주 전반을 흔들었다. 하지만 월가에서는 이번 조정을 강세장 종료 신호가 아닌 '건강한 숨 고르기'로 보는 시각이 우세하다. 브로드컴 간판 [사진=블룸버그통신] ◆ "조정은 매수 기회" 미국 에드워즈자산운용의 로버트 에드워즈 최고투자책임자(CIO)는 최근 기술주 조정을 "투자자들에게 주어진 선물"이라고 평가했다. 그는 "급격한 하락이 나올 때마다 강한 매수세가 유입되고 있다"며 "매출 성장과 기업 이익 증가라는 강력한 펀더멘털은 여전히 살아 있다"고 말했다. 에드워즈는 올해 말 S&P500 지수가 7700포인트까지 상승할 것으로 전망했다. 다만 차기 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장 인선 불확실성과 호르무즈 해협 재개방 지연 등이 변수로 작용할 경우 7~12% 수준의 조정이 나타날 수 있다고 내다봤다. 그는 "강세장에서는 급등과 급락이 반복된다"며 "변동성은 강세장에 참여하기 위해 치러야 하는 입장료"라고 강조했다. ◆ "성장 스토리 훼손 아니다" 일부 전문가들은 최근 조정을 기술주 거품 붕괴가 아닌 가격 재조정 과정으로 해석했다. 컬럼비아 스레드니들 인베스트먼트의 앤서니 윌리스 수석 이코노미스트는 "최근 약세는 성장 스토리의 붕괴가 아니라 시장이 지나치게 낙관적이었던 가격 수준을 재평가하는 과정"이라고 분석했다. 그는 "AI 낙관론에 힘입어 미국 증시는 9주 연속 상승했지만 예상보다 강한 고용지표가 발표되면서 투자자들이 금리 전망을 다시 점검하기 시작했다"고 설명했다. 이어 "AI 산업의 다음 성장 단계에 필요한 막대한 투자 비용과 과도하게 집중된 투자 포지션도 최근 조정의 배경"이라고 덧붙였다. ◆ 씨티 "AI 강세론자와 약세론자 충돌" 씨티그룹은 최근 조정 이후 미국 증시 수급 구조가 오히려 더 건전해졌다고 평가했다. 씨티는 올해 말 S&P500 목표치를 기존 7700포인트에서 8100포인트로 상향 조정했다. 이는 현재 수준보다 약 10% 높은 수치다. 다만 시장 내부에서는 AI 강세론자와 약세론자가 첨예하게 맞서고 있다고 진단했다. 지난주 미국 증시에서는 147억달러 규모의 신규 공매도 포지션이 구축된 반면 47억8000만달러 규모의 신규 매수 포지션도 유입됐다. 씨티는 "거시경제 둔화를 우려하는 투자자들과 AI 관련주 조정을 매수 기회로 보는 투자자들이 동시에 시장에 존재하고 있다"고 분석했다. 특히 현재 나스닥 매수 포지션의 72%가 여전히 수익 구간에 있는 만큼 이번 주 예정된 주요 기술기업 실적이 기대에 못 미칠 경우 차익실현 매물이 다시 출회될 수 있다고 경고했다. 그럼에도 월가의 전반적인 시각은 여전히 낙관적이다. AI 투자 확대와 견조한 기업 실적, 대형 IPO 기대감 등이 미국 증시의 상승 흐름을 지탱할 것이라는 전망이 우세하다. 다만 전문가들은 "강세장은 이어지겠지만 변동성 역시 더욱 커질 것"이라고 입을 모으고 있다. koinwon@newspim.com 2026-06-09 21:57
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앤스로픽, '클로드 페이블 5' 출시 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 스타트업 앤스로픽이 자사 미토스(Mythos)급 AI 모델의 일반 공개 버전을 출시했다. 지난 4월 출시 직후 AI가 인간을 향한 사이버 무기로 사용될 수 있다는 충격을 준 후 안전장치가 강화된 버전이다. 앤스로픽은 9일(현지시간) 미토스급 AI 모델의 공개 버전인 '클로드 페이블 5(Claude Fable 5)'를 출시한다고 밝혔다. 다만 사이버보안 같은 위험 분야에서의 사용은 차단하는 안전장치를 적용했다. 4월 미토스 프리뷰 출시가 소프트웨어 결함을 찾아내는 능력으로 전 세계에 충격파를 보낸 지 두 달 만이다. 당시 미토스 프리뷰는 인기 소프트웨어들에서 수천 건의 이전에 알려지지 않은 보안 취약점을 자동으로 찾아내며 전 세계에 충격을 안겼다. 이러한 능력은 보안 강화에 활용될 수 있지만, 사용자 의도에 따라 곧바로 강력한 사이버 무기로 변할 수 있기 때문이다. 앤스로픽이 이날 공개한 클로드 페이블 5는 광범위한 사용을 위해 만든 가장 강력한 모델로 소프트웨어 엔지니어링과 분석에서의 성능이 강조됐다. 노트북 디스플레이에 표시된 앤스로픽 로고 [사진=블룸버그통신] 앤스로픽은 공식 발표문에서 "클로드 페이블 5는 일반 사용을 위해 안전하게 만들어진 미토스급 모델"이라고 설명했다. 이 모델은 앤스로픽의 기업 고객과 유료 가입자가 사용할 수 있다. 회사는 사이버보안과 생물학을 포함한 특정 고위험 분야에서 응답을 차단하는 새 안전장치 덕분에 광범위한 출시가 가능해졌다고 밝혔다. 앤스로픽은 같은 날 가드레일이 제거된 '클로드 미토스 5(Claude Mythos 5)'도 함께 출시했다. 다만 이 모델은 소규모 사이버 방어 인프라 제공업체들을 대상으로만 출시된다. 회사는 클로드 미토스 5를 초기에 미 정부와 협력하는 '프로젝트 글래스윙(Project Glasswing)'을 통해 배포할 계획이라고 설명했다. 기존 클로드 미토스 프리뷰의 업그레이드 버전이다. 클로드 미토스 프리뷰에 접근 권한이 있던 사용자들은 새 클로드 미토스 5로 업그레이드할 수 있다. 회사는 시간이 지남에 따라 더 광범위한 신뢰 접근 프로그램(Trusted Access Program)을 통해 클로드 미토스 5의 접근을 확대할 계획이라고 밝혔다. 클로드 페이블 5는 앤스로픽이 미 증권거래위원회(SEC)에 IPO 사업설명서를 비공개 신청했다고 발표한 지 수일 만에 나왔다.  앤스로픽은 지난해 약 100억 달러의 연간 매출에서 5월에는 매출 런레이트가 470억 달러로 증가했다고 밝혔다. 최근 9650억 달러 기업 가치로 자금 조달 라운드를 마무리하면서 3월 말 8520억 달러로 평가된 주요 경쟁사 오픈AI를 추월했다.  mj72284@newspim.com 2026-06-10 02:37

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