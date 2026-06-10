[코인 시황] 비트코인 6만달러 초반 후퇴...ETF 자금 유출 지·XRP는 투매 국면

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ETF 자금 이탈 가속…규제 호재에도 투자자 외면

AI·스페이스X로 쏠리는 투자 자금

"비트코인 차트 망가졌다"…고금리 압박 지속

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 중동 전쟁에 따른 원유시장 불안이 빠르게 진정되고 있지만 암호화폐 시장은 오히려 흔들리고 있다.

비트코인(BTC)은 현물 ETF 자금 유출과 고금리 우려, AI 투자 열풍에 밀려 약세를 이어가고 있으며 XRP는 투자자들의 손절 매물이 급증하면서 전형적인 투매 국면에 진입했다는 분석까지 나온다.

한국시간 10일 오후 6시 37분 기준 비트코인(BTC 가격은 24시간 전에 비해 2.3% 하락한 6만1243달러에 거래되고 있다. 최근 7일 동안 비트코인 가격은 4% 넘게 빠졌으며 최근 30일 기준으로는 무려 25% 내렸다. 같은 시간 이더리움(ETH) 가격은 3% 하락한 1619달러에 거래되고 있다. BNB, XRP, 솔라나(SOL) 등 주요 알트코인도 일제히 내림세다.

비트코인 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.06.10 koinwon@newspim.com

코인데스크에 따르면 원유 변동성을 나타내는 CBOE 오일 변동성지수(OVX)는 최근 57.63까지 하락했다. 이는 이란 전쟁이 시작되기 전인 올해 2월 말 수준이다. 전쟁 직후 120을 웃돌았던 것과 비교하면 에너지 시장의 공포가 상당 부분 해소된 셈이다.

그러나 암호화폐 시장은 오히려 불안정성이 커지는 모습이다. 비트코인의 향후 가격 변동성을 반영하는 30일 내재변동성 지수(BVIV)는 지난주 초 36 수준에서 한때 59까지 급등했다. 이는 시장 참가자들이 앞으로 비트코인 가격이 큰 폭으로 움직일 가능성을 높게 보고 있다는 의미다. 현재도 BVIV는 50 안팎을 유지하고 있어 투자자들의 불안 심리가 여전히 상당한 수준임을 보여주고 있다.

◆ ETF 자금 이탈 가속…규제 호재에도 투자자 외면

가장 눈에 띄는 변화는 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 자금 유출이다.

11개 미국 비트코인 현물 ETF 순자산 규모는 지난 9일 기준 775억8000만달러(118조 2319억원)로 감소했다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 2024년 11월 대선에서 승리한 직후 수준과 같다.

한때 상황은 정반대였다. 트럼프의 친암호화폐 정책 기대감 속에 ETF 순자산은 2025년 10월 사상 최고치인 1695억4000만달러까지 불어났다. 하지만 이후 상승분 대부분이 사라졌다.

이는 규제 환경 변화와도 대비된다. 트럼프 행정부 출범 이후 미국 증권거래위원회(SEC)는 주요 암호화폐 관련 집행 조치를 철회했고, 미국 정부는 전략적 비트코인 비축 정책을 추진했다. SEC와 상품선물거래위원회(CFTC)의 관할권을 명확히 하는 디지털 자산 시장 명확성법도 의회에서 논의되고 있다.

그럼에도 최근 4주 동안 비트코인 ETF에서는 50억달러가 넘는 자금이 순유출됐다. 누적 순유입액도 지난해 10월 627억7000만달러에서 537억7000만달러로 감소했다.

바이낸스 리서치는 "인플레이션 우려가 연방준비제도(Fed)의 매파적 기조를 강화하면서 ETF 자금 유출이 발생하고 있다"고 분석했다.

◆ AI·스페이스X로 쏠리는 투자 자금

시장에서는 암호화폐 자금이 AI와 비상장 기술기업으로 이동하고 있다는 분석도 나온다.

21셰어스(21Shares) 공동창업자 출신인 오필리아 스나이더는 "AI와 스페이스X, 기타 고성장 스토리들이 투자자들의 관심과 자금을 흡수하고 있다"고 말했다.

실제로 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)에서 거래되는 스페이스X 연계 파생상품 SPCX는 최근 약세를 보였지만 여전히 스페이스X 공모가 대비 약 16%의 상장 프리미엄을 반영하고 있다.

또 AI 기업 앤스로픽은 차세대 AI 모델인 '클로드 페이블 5'를 공개하며 기업공개(IPO) 기대감을 높이고 있다. 시장에서는 향후 앤스로픽 상장이 현실화될 경우 AI 투자 수요가 더욱 집중될 것으로 보고 있다.

최근 비트코인이 나스닥 및 AI 테마주의 고베타 자산처럼 움직이는 것도 이 같은 흐름을 보여준다.

◆ "비트코인 차트 망가졌다"…고금리 압박 지속

기술적 분석도 우호적이지 않다.

BLOX ETF를 운용하는 데이비드 니컬러스는 현재 비트코인 차트를 "망가진 차트(Broken Chart)"라고 평가했다.

현재 비트코인은 약 6만1000달러선에서 거래되고 있지만 50일 이동평균선은 7만5000달러 부근에 위치해 있다. 니컬러스는 최소 20% 이상 상승해야 강세 전환을 논할 수 있다고 밝혔다.

시장은 미국 소비자물가지수(CPI) 발표를 주시하고 있다. 예상보다 높은 물가 상승률이 확인될 경우 금리가 장기간 높은 수준에서 유지될 가능성이 커지기 때문이다.

실제로 비트코인과 금은 최근 동반 하락하고 있다. 비트코인은 최근 일주일 동안 약 7% 하락했고 금 가격도 온스당 4200달러 아래로 내려왔다.

시장 전문가들은 최근 반등 역시 신규 자금 유입이 아닌 숏스퀴즈 영향이 컸다고 보고 있다. 지난주 5억달러 이상의 공매도 포지션이 청산됐지만 미국 비트코인 ETF를 포함한 현물 수요는 여전히 부진한 상태다.

◆ XRP '항복 매도' 신호…약세장 막바지 관측도

알트코인 시장 상황은 더욱 심각하다.

글래스노드에 따르면 XRP의 실현 손익 비율(Realized Profit-to-Loss Ratio) 90일 이동평균은 0.38까지 추락했다.

이는 투자자들이 1달러의 손실을 확정할 때 평균 38센트의 이익만 실현하고 있다는 의미다. 사실상 온체인에서 거래되는 대부분의 XRP가 손실 상태에 있다는 뜻이다.

2025년 강세장 정점 당시 이 비율이 50에 달했던 점과 비교하면 극적인 변화다. 당시에는 이익 실현 매도가 손실 매도를 50대 1 비율로 압도했다.

시장에서는 이를 전형적인 '투매(capitulation)' 신호로 해석한다. 장기간 손실을 견디던 투자자들이 결국 포기하고 매도에 나서는 국면이라는 의미다.

XRP는 현재 1.11달러 안팎에서 거래되고 있으며 지난해 7월 기록했던 3.60달러 고점 대비 70% 가까이 하락한 상태다.

시장에서는 투매가 반드시 바닥을 의미하지는 않지만 약세장의 마지막 단계에서 자주 나타나는 현상이라는 점에 주목하고 있다. 비트코인 ETF 자금 유출과 AI 투자 열풍, 고금리 우려가 겹치면서 암호화폐 시장이 중대한 분기점에 서 있다는 분석이 나온다.

koinwon@newspim.com