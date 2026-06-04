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2026.06.21 (일)
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63K로 '뚝' 비트코인, 지지축 흔들린다…스트래티지 균열에 '강성 보유자'도 항복

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AI 핵심 요약

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  • 비트코인이 4일 올해 최저 수준 약세를 보이며 장기보유자와 ETF 자금 이탈이 동시에 나타났다.
  • 스트래티지 상징적 매도와 AI 기술주로의 자금 이동으로 비트코인의 기술주 대체 투자 스토리가 흔들리고 있다.
  • 전문가들은 장기보유자 항복과 40억달러 ETF 유출을 약세장 막바지 신호이자 추가 하락 분기점으로 본다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기술주와 디커플링 심화·ETF 12일 연속 유출 사상 최장
"약세장 막바지 신호" vs "ETF 자금 유입 없인 반등 어렵다"
[AI 일러스트=권지언 기자]

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 비트코인이 올해 들어 가장 힘겨운 시기를 보내고 있다. 시장의 대표 강세론자였던 스트래티지(Strategy)의 상징적 매도에 이어 장기 보유자들까지 매도에 나서고, 현물 ETF에서는 12거래일 연속 자금 유출이 이어지면서 투자심리가 급격히 위축되고 있다.

반면 미국 기술주는 연일 사상 최고치를 경신하면서 비트코인과의 괴리가 갈수록 확대되고 있다.

시장에서는 이를 단순한 가격 조정이 아니라 비트코인 투자 스토리 자체가 시험대에 오른 국면으로 평가하는 동시에, 역설적으로 약세장의 마지막 단계에서 나타나는 전형적인 항복(capitulation) 신호일 수 있다는 분석도 내놓고 있다.

◆ 스트래티지 32개 매도에 시장 '충격'

코인데스크에 따르면 한국시간 기준 4일 오전 11시 33분 현재 비트코인 가격은 6만 3,259.74달러로 24시간 전보다 4.9% 하락 중이다. 가격은 이번 주 들어서만 약 10% 하락했으며, 시가총액 1600억 달러 이상이 증발했다.

하락세의 출발점은 세계 최대 비트코인 보유 기업인 스트래티지의 상징적인 매도였다.

스트래티지는 이번 주 초 보유 비트코인 84만 3706개 가운데 단 32개(약 250만 달러 규모)를 매도했다. 평가액이 약 560억 달러에 달하는 점을 감안하면 사실상 의미 없는 규모지만, 시장은 숫자보다 상징성에 주목했다.

웨이브 디지털 에셋의 라지브 소니 국제 포트폴리오 운용 책임자는 "620억 달러 규모 포지션에서 250만 달러 매도는 반올림 수준에 불과하다"면서도 "중요한 것은 마이클 세일러의 '절대 매도하지 않는다(never sell)'는 신념에 균열이 생겼다는 점"이라고 말했다.

그동안 스트래티지를 본떠 비트코인을 매집한 상장기업들이 급증했고, 현재 기업들이 보유한 비트코인은 총 124만개에 달한다. 스트래티지 주가는 이번 주에만 18% 하락했으며 고점 대비로는 70% 이상 폭락한 상태다.

디지털 자산 헤지펀드 아폴로 크립토의 프라틱 칼라 포트폴리오 매니저는 MSTU, MSTY, MSTX 등 스트래티지 연계 레버리지 ETF들이 특히 취약하다고 경고했다.

그는 "MSTR 하락이 관련 ETF 손실을 키우고, 투자자 이탈이 다시 MSTR 투자심리를 악화시키는 전형적인 악순환(vicious feedback loop)"이라고 진단했다.

◆ 기술주와 디커플링…AI가 자금 빨아들여

비트코인의 부진은 미국 기술주의 강세와 더욱 선명한 대비를 이루고 있다.

지난 1년 동안 나스닥100지수가 41% 상승하는 동안 비트코인은 38% 하락했다. 비트코인은 현재 지난해 10월 기록한 12만 6000달러 고점 대비 약 48% 낮은 수준에서 거래되고 있다.

한때 비트코인은 고베타(high beta) 기술주 대체 자산으로 여겨졌지만, 지난해 가을 이후 두 자산군의 상관관계는 크게 약화됐다. 지난해까지만 해도 기술주와 비슷한 흐름을 보이던 비트코인이 이제는 완전히 다른 길을 걷고 있다는 평가가 나온다.

특히 인공지능(AI) 투자 열풍이 자금 이동을 가속화하고 있다.

FXHB자산운용의 카니 막 파트너는 "AI가 위험 대비 수익 측면에서 훨씬 매력적이어서 일부 자금을 비트코인과 디지털 자산에서 AI 관련 주식으로 옮겼다"고 말했다.

실제로 나스닥 상장사 K웨이브 미디어(K Wave Media)는 지난달 비트코인에 약 5억 달러를 투자하려던 계획을 철회하고 AI 데이터센터와 GPU 인프라 투자로 방향을 선회했다. 암호화폐 채굴업체 비트디어(Bitdeer) 역시 AI 및 고성능 컴퓨팅 사업 확대를 위해 보유 비트코인을 전량 매각했다.

글래스노드(Glassnode) 자료에 따르면 매수 주체도 변화하고 있다. 지난달 랠리 당시 매수를 주도하던 1000~1만 BTC 보유 기관 성격 투자자들의 매수세가 6월 들어 약화된 반면, 소규모 투자자와 초대형 고래(whale) 투자자들이 하락 국면에서 저가 매수에 나서는 구도로 바뀌었다.

◆ 장기 보유자도 항복…"약세장 막바지"

더 주목되는 변화는 장기 보유자들의 움직임이다.

콤파스포인트의 에드 엥겔 애널리스트에 따르면 최소 155일 이상 비트코인을 보유한 장기 투자자들은 지난 2월부터 4월까지 사실상 움직이지 않았지만 최근 들어 적극적인 매도에 나서고 있다. 이들은 최근 이틀 동안에만 약 24억 달러 규모의 비트코인을 매도했다.

특히 최근 30일 매도 물량 가운데 26%는 9만 달러 이상에서 매수한 고점 투자자들로부터 나왔다.

엥겔은 "이들이 새로운 사이클 저점에 근접하면서 결국 항복하고 있다"면서도 "고점 매수자들의 항복은 약세장 후반부에 자주 나타나는 현상으로, 현재 비트코인 약세장이 마지막 단계에 접어들고 있다는 신호일 가능성이 높다"고 평가했다.

◆ ETF 40억 달러 유출…비트코인 향방은

투자자들의 이탈은 현물 ETF 시장에서도 확인된다.

미국 상장 비트코인 현물 ETF에서는 최근 12거래일 연속 자금이 빠져나갔으며, 누적 유출 규모는 약 40억 달러로 역대 최장 기록이다. ETF 순자산 규모 역시 5월 중순 1078억 달러에서 현재 850억 달러 수준으로 줄었다. 파생상품 시장에서도 최근 24시간 동안 약 10억 달러 규모의 강세 포지션이 청산됐다.

씨티그룹의 알렉스 손더스 애널리스트는 "비트코인 가격 변동을 설명하는 가장 중요한 변수는 ETF 자금 흐름"이라며 "ETF 유입은 주간 수익률 변동의 약 45%를 설명하는 핵심 지표"라고 말했다.

그는 "최근 ETF 흐름은 부정적이며 암호화폐 시장구조 법안 통과 가능성도 낮아지고 있다"며 "규제 관련 호재나 통화가치 훼손 우려(debasement trade)가 다시 부각되지 않는 한 투자심리는 당분간 부진할 가능성이 크다"고 전망했다.

이란 전쟁을 둘러싼 불확실성이 '디지털 금'과 '고베타 기술주 대체재'라는 비트코인의 두 가지 투자 논리를 동시에 시험하는 가운데, 시장의 관심은 강성 보유자들의 항복이 약세장의 마지막 정리 국면인지, 아니면 더 큰 하락장의 전조인지를 가를 ETF 자금 흐름에 쏠리고 있다.

kwonjiun@newspim.com

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'내란 가담' 혐의 박성재 1심 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 이번주 법원에서는 내란 범죄에 가담하고 김건희 여사의 수사 청탁을 들어준 혐의로 재판에 넘겨진 박성재 전 법무부 장관의 1심 선고 기일이 열린다. 이른바 '현대판 매관매직' 의혹으로 재판에 넘겨진 김 여사의 1심 선고기일도 열린다. 이번주 법원에서는 내란 범죄에 가담하고 김건희 여사의 수사 청탁을 들어준 혐의로 재판에 넘겨진 박성재 전 법무부 장관의 1심 선고 기일이 열린다. 사진은 박 전 장관이 지난 4월 27일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 21일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 오는 22일 박 전 장관의 내란중요임무 종사 등 혐의 사건 1심 선고 기일을 연다. 함께 재판 받아온 이완규 전 법제처장의 1심 결론도 이날 나올 예정이다. 박 전 장관은 2024년 12월 3일 비상계엄이 선포되자 법무부 간부 회의를 소집해 합동수사본부 검사 파견 검토, 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 혐의를 받는다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 문건을 작성하게 한 혐의, 김 여사로부터 명품 가방 수수 사건 전담수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의도 있다. 이 전 처장은 2024년 12월 11일 국회 법제사법위원회에 출석해 비상계엄 이튿날 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄 관련 논의가 없었다는 취지로 허위 증언한 혐의(국회증언감정법 위반)로 재판에 넘겨졌다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. ◆ '디올백·금거북이' 김건희 매관매직 1심 선고...특검 징역 7년6개월 구형 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 오는 26일 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고기일을 연다. 김 여사는 이봉관 서희건설 회장, 이배용 전 국가교육위원장, 서성빈 드롬돈 대표, 김 전 검사, 최재영 목사 등으로부터 각종 인사·공천·사업상 청탁과 함께 귀금속, 명품 시계, 미술품, 디올 가방 등을 수수한 혐의로 기소됐다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 오는 26일 김건희 여사의 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고기일을 연다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인해왔다. 김건희 특검팀(특별검사 민중기)은 앞서 결심 공판에서 김 여사에게 징역 7년6개월을 구형했다.  아울러 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만 여원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 김 여사는 2022년 3월부터 5월까지 이 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이 전 위원장으로부터 국가교육위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서씨로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김 전 부장검사로부터 총선 공선 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 서울회생법원 회생2부(재판장 정준영)는 오는 23일 JTBC의 회생 사건 대표자 심문 기일을을 연다. 함께 회생절차에 들어간 중앙홀딩스, 콘텐트리중앙, 메가박스중앙, 중앙피앤아이에 대한 대표자 심문기일도 같은 날 오전 10시부터 잇달아 열린다. JTBC는 지난 12일 총 206억 원 규모의 유동화 차입금을 만기 상환하지 못하면서 채무불이행(디폴트)을 선언했다. 이틀 뒤인 14일 중앙홀딩스와 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스중앙이 회생절차 개시를 신청했다. 15일에는 JTBC도 회생 신청을 냈다. 앞서 법원은 지난 15일 이들 5개 사의 자산과 채권을 동결하는 보전처분과 포괄적 금지명령을 내렸다. JTBC는 지난 14일 법원에 회생절차 개시 보류 결정 신청서를 내고 자율구조조정 지원(ARS) 프로그램을 희망한다는 의사를 밝혔다. pmk1459@newspim.com 2026-06-21 08:01
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'술 파티 위증' 이화영 징역 4개월 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 이화영 전 경기도 평화부지사가 이른바 '연어 술파티' 의혹을 국회에서 증언한 혐의로 1심에서 실형을 선고받았다. 함께 재판에 넘겨진 정치자금법 위반 혐의는 무죄로 판단됐고, 대북 지원 사업 관련 직권남용 등 혐의는 공소기각됐다. 수원지법 형사11부는 20일 이 전 부지사에 대한 국민참여재판 선고 공판에서 국회증언감정법상 위증 혐의를 유죄로 보고 징역 4개월을 선고했다. 정치자금법 위반 혐의에는 무죄를 선고했다. 직권남용 권리행사방해와 위계공무집행방해, 지방재정법 위반 혐의에 대해서는 공소를 기각했다. 이화영 전 경기도 평화부지사 [뉴스핌DB] 이 전 부지사는 2024년 10월 국회 법제사법위원회 청문회에 증인으로 출석해 수원지검 검사실에서 진술 조작을 위한 '연어 술파티'가 있었다는 취지로 증언한 혐의를 받았다. 이번 재판에서 해당 증언이 허위였는지가 핵심 쟁점으로 다뤄졌다. 배심원단 7명은 전날 오후 6시부터 9시간30분가량 평의를 진행했다. 위증 혐의에 대해서는 유죄 4명, 무죄 3명으로 의견이 갈렸다. 재판부는 검사실에 있었던 관련자들의 진술이 대체로 일관되고 서로 부합하는 반면, 이 전 부지사의 진술은 일관성과 신빙성이 부족하다고 보고 유죄 판단을 내렸다. 김성태 전 쌍방울 회장과 관련된 이른바 '쪼개기 후원' 공모 의혹은 무죄로 결론났다. 배심원단은 정치자금법 위반 혐의가 합리적 의심을 배제할 정도로 입증되지 않았다는 데 만장일치 의견을 냈고, 재판부도 이를 받아들였다. 대북 묘목·밀가루 지원 사업과 관련한 직권남용 등 혐의에서는 재판부가 직권으로 공소기각을 선고했다. 배심원단은 공소권 남용 여부에 대해 다수 의견으로 부정적인 판단을 냈지만, 재판부는 관련 사건의 기소 과정을 문제 삼았다. 재판부는 신명섭 전 경기도 평화협력국장 사건을 언급하며 검찰이 신 전 국장을 기소할 당시 이 전 부지사와의 공범 관계를 뒷받침할 증거가 충분하지 않았는데도 공소장에 공모 관계를 적었다고 봤다. 이어 "이 전 부지사가 정식으로 기소되기 전 타인의 재판에서 먼저 유죄 취지 판단을 받게 한 것은 방어권 보장 원칙에 어긋나는 공소권 남용"이라고 판단했다. 이 전 부지사 측은 선고 직후 항소 방침을 드러냈다. 변호인단은 국회 청문회에서 장시간 이어진 증언 가운데 술 반입과 관련한 짧은 부분만 떼어내 기소한 것은 무리한 처분이라고 주장했다. 또 이 전 부지사가 본인의 기억에 근거해 증언한 만큼 고의적인 위증으로 보기 어렵다고 반박했다. 직권남용 등 혐의에 대해서도 항소심에서 다시 판단을 구하겠다는 입장이다. 변호인단은 "배심원단이 실체적 쟁점에서는 무죄 취지로 판단했는데 재판부가 절차적 이유로 공소기각을 선고했다"며 "항소심에서 무죄 판단을 받겠다"고 말했다. 이번 국민참여재판은 지난 8일부터 주말을 제외하고 열흘 동안 진행됐다. 국민참여재판으로는 이례적으로 긴 심리 끝에 선고가 내려졌다. 앞서 검찰은 결심 공판에서 위증과 직권남용 등 혐의에 징역 2년을, 정치자금법 위반 혐의에는 벌금 500만원을 구형했다. 이 전 부지사는 쌍방울 대북송금 사건 등으로 대법원에서 징역 7년 8개월이 확정돼 수감 중이다. chulsoofriend@newspim.com 2026-06-20 09:53

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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