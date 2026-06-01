[코인 시황] AI는 사상 최고치인데 코인은 역주행…비트코인 ETF '10일 연속 유출'

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유가 급등·중동 리스크에 비트코인·알트코인 약세

비트코인 ETF 역대 최장 유출 행진

코인 약세 속 월가가 주목한 다음 먹거리는 '토큰화'

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 글로벌 증시가 인공지능(AI) 투자 열풍에 힘입어 사상 최고치를 경신하고 있지만 암호화폐 시장은 정반대 흐름을 보이고 있다.

미국 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)에서 사상 최장 기간인 10거래일 연속 자금 유출이 발생한 가운데 6월 첫 거래일 비트코인과 주요 알트코인이 일제히 하락했다.

다만 시장에서는 비트코인의 변동성이 크게 낮아지며 기관투자가들이 투자할 수 있는 '성숙한 자산'으로 진화하고 있다는 평가가 나오는 동시에, 실물자산 토큰화(RWA)가 향후 수조 달러 규모의 새로운 성장 시장으로 부상할 것이라는 전망도 제기되고 있다.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자 2026.06.01 koinwon@newspim.com

미국과 이란 간 휴전 협상이 교착 상태에 빠지면서 브렌트유가 배럴당 93달러를 돌파하자 위험자산 투자심리가 위축됐다. 반면 AI 투자 열풍은 여전히 강했다.

블룸버그 따르면 MSCI 선진국 지수는 0.2% 상승했고 아시아 증시는 1.1% 오르며 사상 최고치를 기록했다. 한국·대만·일본 주요 기술주 지수도 일제히 최고치를 경신했다.

나스닥100 선물은 엔비디아(NVDA)가 첫 AI PC용 칩을 공개하며 AI 노트북 시장 진출을 선언하면서 0.6% 상승했다. 일본 소프트뱅크그룹도 오픈AI와 ARM 지분 가치 상승 기대에 장중 11% 급등했다.

반면 암호화폐 시장은 AI 랠리에서 소외됐다.

암호화폐 전문매체 코인데스크에 따르면 비트코인(BTC)은 최근 일주일간 6.03% 하락하며 한국 시간 오후 5시 40분 기준 7만2632달러를 기록했고, 이더리움(ETH)도 6.3% 내린 1979달러까지 밀렸다. 솔라나(SOL)와 트론(TRX)은 각각 5% 이상, 도지코인(DOGE)은 2.6% 하락했다.

시장 약세의 가장 큰 원인으로는 ETF 자금 유출이 꼽힌다.

소소밸류에 따르면 미국 현물 비트코인 ETF에서는 5월 15일부터 29일까지 총 29억7000만달러가 빠져나갔다. 이는 역대 최장인 10거래일 연속 순유출 기록이다. 특히 27일 하루 동안 7억3300만달러가 유출되며 올해 최대 규모를 기록했다.

미국 현물 비트코인 ETF 순자산 규모는 같은 기간 1042억9000만달러에서 941억7000만달러로 감소했다. 이더리움 ETF 역시 14거래일 연속 순유출을 기록하며 약 26억달러가 빠져나갔다.

◆ 비트코인 변동성 120→35…"투기자산에서 준비자산으로 진화"

다만 시장 내부에서는 비트코인의 체질이 과거와 달라지고 있다는 분석도 나온다.

장기 비트코인 투자자이자 '메이어 멀티플(Mayer Multiple)' 개발자인 트레이스 메이어는 비트코인 변동성이 2021년 120 수준에서 현재 35 수준까지 떨어진 점을 긍정적으로 평가했다.

그는 "비트코인이 길들여진 것이 아니라 시장 규모 자체가 커진 것"이라며 "과거 50파운드짜리 역기였다면 지금은 2500파운드짜리 역기가 됐다"고 설명했다.

메이어에 따르면 기관투자가와 기업들이 커버드콜 전략을 활용하면서 옵션시장 내 헤지 거래가 증가했고, 이는 가격 급등락을 자연스럽게 억제하는 역할을 하고 있다.

그는 "변동성 감소는 비트코인이 단순한 투기자산에서 투자위원회와 패밀리오피스, 기업들이 실제 투자할 수 있는 자산으로 발전하고 있다는 의미"라고 말했다.

실제로 현재 비트코인은 스트래티지(MSTR)와 스페이스X 등 기업 자산으로 편입되고 있으며, ETF 시장 역시 대형 기관 중심으로 확대되고 있다.

메이어는 향후 15년 동안에도 금보다 비트코인이 더 유망하다고 평가했다.

그는 "금은 가격이 오르면 공급이 늘어나지만 비트코인은 총 공급량 2100만개가 고정돼 있다"고 강조했다.

◆ 씨티 "토큰화 시장 2030년 최대 5조5000억달러"

한편 월가에서는 암호화폐 시장의 다음 성장동력으로 실물자산 토큰화(RWA)를 주목하고 있다.

씨티는 최근 보고서 '토큰화 2030: 월가 온체인'에서 현재 약 170억달러 규모인 글로벌 토큰화 시장이 2030년에는 5조5000억달러 규모로 성장할 것으로 전망했다. 채택 속도에 따라 최대 8조2000억달러까지 확대될 수 있다는 분석이다.

씨티는 "미국 금융 시스템과 기축통화 체계가 본격적으로 온체인으로 이동하기 시작했다"며 "DTCC와 뉴욕증권거래소가 토큰화를 도입하는 것은 금융시장의 중대한 전환점"이라고 평가했다.

현재 미국 청산결제기관 DTCC는 오는 7월 토큰화 증권 실거래를 시작할 예정이며, 나스닥은 블록체인 기반 주식 발행 플랫폼을 개발 중이다. 뉴욕증권거래소 운영사인 인터컨티넨털 익스체인지(ICE)도 토큰화 주식 사업에 뛰어들었다.

씨티는 특히 스테이블코인 시장이 2030년 1조9000억달러 규모로 성장하면서 약 1조달러 규모의 신규 미국 국채 수요를 창출할 것으로 전망했다.

또 미국 국채 시장의 10%, 미국 상장주식 시장의 3%가 토큰화될 것으로 예상했다.

◆ XRP는 ETF 유입에도 15주 최저치

알트코인 시장에서는 XRP의 부진이 이어지고 있다.

최근 2500만개 이상의 XRP가 거래소에서 빠져나가며 매집 신호가 나타났고, 현물 XRP ETF 누적 순유입 규모도 14억2000만달러를 넘어섰다.

하지만 가격은 오히려 15주 만의 최저치까지 하락했다.

XRP는 최근 1.3384달러에서 1.30달러까지 밀렸다. 핵심 지지선이던 1.3320달러가 무너지면서 단기 약세 흐름이 강화됐다.

시장에서는 1.31달러를 핵심 지지선으로 보고 있다. 이 수준이 붕괴될 경우 1.28달러, 나아가 1.20달러까지 하락 가능성이 열릴 수 있다는 분석이다.

반대로 1.34달러를 회복할 경우 1.37~1.40달러 구간에 쌓여 있는 대규모 숏 포지션 청산이 발생하면서 급격한 반등이 나타날 가능성도 거론된다.

결국 현재 암호화폐 시장은 단기적으로는 ETF 자금 유출과 유가 상승, 중동 불안이라는 악재에 직면해 있지만, 장기적으로는 기관 자금 유입 확대와 실물자산 토큰화, 비트코인의 성숙화라는 구조적 변화가 동시에 진행되는 과도기에 들어섰다는 평가가 나온다.

koinwon@newspim.com