[중국증시 주간 포인트] ②AMD '어드밴싱 AI' 컨퍼런스, 딥시크 V4 출시, CXMT 청약 당첨결과, 전력전자 가격 인상, 기술∙신에너지 기업 2Q 실적 발표

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(7월20일~7월26일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △7월 LPR 발표, 14개월째 동결할까 △432조 규모 역RP 만기 도래 △7월 하순 중앙정치국 회의 △다수 정부 부처 기자회견 개최 △2026 국제 저공경제 박람회 △2026 세계인터넷대회 디지털 실크로드 발전 포럼 △2026 중국 자동차 포럼 개최 △WAIC 세계인공지능대회 폐막 △2026 상하이 원자력 지속가능발전대회 △'인력1호' 운반로켓 해상 발사 예정 △AMD '어드밴싱 AI' 컨퍼런스 개최 △딥시크 V4 정식 버전, 7월 중순 출시 △CXMT 청약 당첨결과 발표 △삼성전자, 갤럭시 신제품 발표 △휴머노이드 제조사 도봇 'IPO 심사' 예정 △기술주∙신에너지 기업 2Q 실적 발표 시즌 등을 꼽았다.

◆ AI∙반도체 테마 촉매제가 될 이슈

금주 AI 산업 관련 촉매도 집중적으로 이어진다.

AMD의 연례 대형 컨퍼런스인 '어드밴싱(Advancing) AI' 행사에서 신제품과 향후 로드맵이 공개될 가능성이 있다. 또한 '딥시크 V4' 정식 버전이 이번 주 중 출시될 예정이며, WAIC(세계인공지능대회) 폐막과 맞물려 중국 AI 관련 투자 스토리가 다시 한 번 탄력을 받을 것으로 기대된다.

1. AMD '어드밴싱 AI' 컨퍼런스 개최

2026 AMD(AMD.US) 어드밴싱 AI 컨퍼런스가 7월 22일부터 23일까지 미국 샌프란시스코에서 개최된다.

AMD의 리사 수(Lisa Su) CEO는 기조연설을 통해 신제품과 향후 로드맵을 공개할 것으로 기대된다.

이번 행사는 AI 인프라와 개발 생태계를 중심으로 진행되며, 행사 기간 가장 주목 받는 내용으로는 AMD의 차세대 CPU 아키텍처 '젠(Zen) 6'와 차세대 AI 제품에 대한 상세 정보가 꼽힌다.

2. 딥시크 V4 정식 버전, 7월 중순 출시

중국을 대표하는 인공지능(AI) 스타트업 딥시크(DeepSeek∙深度求索∙선두추쒀) 팀은 6월 29일 '딥시크 V4' 정식 버전을 7월 중순 출시할 계획이라고 발표했다.

동시에 시간대별 차등 요금제(피크·비피크 요금제)도 도입한다.

09:00~12:00, 14:00~18:00의 해당 시간대는 피크 시간대로 API 이용 요금이 2배로 인상된다. 반면, 비피크 시간대에는 기존 요금이 그대로 유지된다.

[AI 이미지 = 배상희 기자]

3. CXMT 청약 당첨결과 발표

중국 최대 D램(DRAM) 개발사 창신메모리테크놀로지(長鑫科技·CXMT 688825.SH)는 앞서 공시를 통해 발행사와 공동 주간사가 7월 17일(T+1) 오전 온라인 청약 추첨식을 진행했으며, 7월 20일(T+2·월요일) 상하이증권거래소 홈페이지를 통해 온라인 청약 당첨 결과를 발표한다고 밝혔다.

이번 공모 발행가는 주당 8.66위안이며, 물량 조정 메커니즘이 가동된 이후 온라인 청약 최종 당첨률은 약 0.47141739%였다.

기관투자자의 청약 대금은 7월 20일(T+2) 오후 4시까지 납입돼야 하며, 개인 온라인 청약 투자자는 7월 20일(T+2) 장 종료 시점까지 계좌에 충분한 청약 자금을 보유해야 한다. 부족한 금액은 청약 포기로 간주된다.

이 가운데 CXMT는 19일 저녁 온라인 청약 추첨 결과를 담은 공시를 먼저 공개했다. 공시에 따르면 온라인 추첨 결과 당첨번호는 총 770만2207개로 집계됐으며, 각 당첨 번호당 창신메모리 A주 500주를 청약할 수 있다.

CXMT는 7월 16일 공모청약을 완료했고, 7월 하순 과창판(科創板∙커촹반, 상하이증권거래소 산하의 과학기술주 전용 거래시장) 상장이 예상된다. 이와 관련해 로이터통신은 사안에 정통한 두 명의 관계자를 통해 CXMT가 7월 27일 과창판에 정식 상장할 것이라고 보도했다.

4. 삼성전자, 갤럭시 신제품 발표

삼성전자는 7월 22일 새로운 갤럭시 워치(Galaxy Watch)를 공개할 예정이다.

5. 휴머노이드 제조사 도봇 'IPO 심사' 예정

7월 22일 선전증권거래소 상장심사위원회는 2026년 제45차 상장심사회의를 개최하고 중국 휴머노이드 로봇 개발업체 도봇(越疆科技∙DoBot)의 창업판(創業板∙촹예반) IPO를 심사할 예정이라고 밝혔다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : AMD(AMD.US), 창신메모리(CXMT 688825.SH), 삼성전자(005930.KS)

[사진 = 도봇 공식 홈페이지] 2026년 3월 24일 중국 선전시 웨장테크놀로지(深圳市越疆科技股份有限公司∙DOBOT∙도봇, 2432.HK)이 제3차 전신형 산업용 휴머노이드 로봇 ATOM의 양산 및 인도를 공식적으로 시작했으며, 글로벌 산업 현장 일선에 투입하기 시작했다고 밝혔다.

◆ 중국 전력전자 기업, 제품가격 인상

전력전자 변환 및 제어 장비 연구개발 업체 액션파워(愛科賽博∙ACTION POWER 688719.SH)는 △시험용 전원장치 △특수 전원장치 △전력품질 관련 전 제품 가격을 5~10% 인상한다고 발표했다.

전력 전자장비 연구개발 업체 성홍주식(盛宏股份∙Sinexcel 300693.SZ)은 2026년 7월 21일부터 △전력품질 제품 △충전·배터리 교환 설비 △에너지저장 마이크로그리드 △배터리 포메이션 및 검사 장비 △가정용 에너지저장장치(ESS) 등의 제품 가격을 10~30% 일괄 인상하기로 결정했다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 액션파워(688719.SH), 성홍주식(300693.SZ)

◆ 기술주∙신에너지 기업 2Q 실적 발표 시즌

2분기 및 상반기 실적 발표 시즌이 절정기에 접어들면서 기술주와 신에너지 기업의 실적 검증이 동시에 이뤄질 전망이다.

구글(GOOGL.US), 테슬라(TSLA.US), 인텔(INTC.US), IBM(IBM.US), 텍사스인스트루먼트(TXN.US) 등 미국 대형 기술 기업들이 일제히 실적을 발표하면서 AI 연산 수요, 자율주행 기술 진전, 전통 반도체 업황 회복 여부를 종합적으로 확인하게 된다.

구체적으로 구글, 테슬라, IBM, 텍사스인스트루먼트는 7월 22일(이하 현지시간) 미국 증시 장 마감 후에, 인텔은 7월 23일 장 마감 후 최신 실적을 발표한다.

중국에서는 24일 신에너지 산업체인의 핵심 풍향계가 될 수 있는 닝더스다이(寧德時代∙CATL 300750.SZ/3750.HK)와 보안 제품 솔루션 제공업체 하이크비전(海康威視∙HIKVISION 002415.SZ)의 실적 발표가 이어진다.

시장의 관심은 △구글 클라우드 사업의 성장률과 AI 수익화 진전 △테슬라의 자동차 부문 마진 회복 △인텔 파운드리 사업의 진척 상황 △CATL의 해외 사업 확장 속 수익성 등에 집중되고 있다.

최근 IBM 이사회는 2분기 실적 부진 전망을 선제적으로 공개했다. IBM 최고경영자(CEO)는 공개적으로 "이번 분기에는 우리가 실수를 했다"고 인정했으며, 발표 당일 회사 주가는 25% 급락했다.

에버코어ISI(Evercore ISI) 애널리스트는 연간 실적 가이던스를 추가로 하향 조정할지 여부가 소프트웨어 업종이 두 번째 매도세를 맞이할지를 결정하는 핵심 변수가 될 것이라고 진단했다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 구글(GOOGL.US), 테슬라(TSLA.US), 인텔(INTC.US), IBM(IBM.US), 텍사스인스트루먼트(TXN.US), 닝더스다이(300750.SZ/3750.HK), 하이크비전(002415.SZ)

pxx17@newspim.com