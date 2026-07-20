전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.20 (월)
KYD 디데이
글로벌·중국 글로벌경제

속보

더보기

[중국증시 주간 포인트] ②AMD '어드밴싱 AI' 컨퍼런스, 딥시크 V4 출시, CXMT 청약 당첨결과, 전력전자 가격 인상, 기술∙신에너지 기업 2Q 실적 발표

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

이 기사는 7월 20일 오전 01시02분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(7월20일~7월26일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △7월 LPR 발표, 14개월째 동결할까 △432조 규모 역RP 만기 도래 △7월 하순 중앙정치국 회의 △다수 정부 부처 기자회견 개최 △2026 국제 저공경제 박람회 △2026 세계인터넷대회 디지털 실크로드 발전 포럼 △2026 중국 자동차 포럼 개최 △WAIC 세계인공지능대회 폐막 △2026 상하이 원자력 지속가능발전대회 △'인력1호' 운반로켓 해상 발사 예정 △AMD '어드밴싱 AI' 컨퍼런스 개최 △딥시크 V4 정식 버전, 7월 중순 출시 △CXMT 청약 당첨결과 발표 △삼성전자, 갤럭시 신제품 발표 △휴머노이드 제조사 도봇 'IPO 심사' 예정 △기술주∙신에너지 기업 2Q 실적 발표 시즌 등을 꼽았다.

◆ AI∙반도체 테마 촉매제가 될 이슈

금주 AI 산업 관련 촉매도 집중적으로 이어진다.

AMD의 연례 대형 컨퍼런스인 '어드밴싱(Advancing) AI' 행사에서 신제품과 향후 로드맵이 공개될 가능성이 있다. 또한 '딥시크 V4' 정식 버전이 이번 주 중 출시될 예정이며, WAIC(세계인공지능대회) 폐막과 맞물려 중국 AI 관련 투자 스토리가 다시 한 번 탄력을 받을 것으로 기대된다.

1. AMD '어드밴싱 AI' 컨퍼런스 개최

2026 AMD(AMD.US) 어드밴싱 AI 컨퍼런스가 7월 22일부터 23일까지 미국 샌프란시스코에서 개최된다.

AMD의 리사 수(Lisa Su) CEO는 기조연설을 통해 신제품과 향후 로드맵을 공개할 것으로 기대된다. 

이번 행사는 AI 인프라와 개발 생태계를 중심으로 진행되며, 행사 기간 가장 주목 받는 내용으로는 AMD의 차세대 CPU 아키텍처 '젠(Zen) 6'와 차세대 AI 제품에 대한 상세 정보가 꼽힌다.

2. 딥시크 V4 정식 버전, 7월 중순 출시

중국을 대표하는 인공지능(AI) 스타트업 딥시크(DeepSeek∙深度求索∙선두추쒀) 팀은 6월 29일 '딥시크 V4' 정식 버전을 7월 중순 출시할 계획이라고 발표했다.

동시에 시간대별 차등 요금제(피크·비피크 요금제)도 도입한다.

09:00~12:00, 14:00~18:00의 해당 시간대는 피크 시간대로 API 이용 요금이 2배로 인상된다. 반면, 비피크 시간대에는 기존 요금이 그대로 유지된다.

[AI 이미지 = 배상희 기자]

3. CXMT 청약 당첨결과 발표

중국 최대 D램(DRAM) 개발사 창신메모리테크놀로지(長鑫科技·CXMT 688825.SH)는 앞서 공시를 통해 발행사와 공동 주간사가 7월 17일(T+1) 오전 온라인 청약 추첨식을 진행했으며, 7월 20일(T+2·월요일) 상하이증권거래소 홈페이지를 통해 온라인 청약 당첨 결과를 발표한다고 밝혔다.

이번 공모 발행가는 주당 8.66위안이며, 물량 조정 메커니즘이 가동된 이후 온라인 청약 최종 당첨률은 약 0.47141739%였다.

기관투자자의 청약 대금은 7월 20일(T+2) 오후 4시까지 납입돼야 하며, 개인 온라인 청약 투자자는 7월 20일(T+2) 장 종료 시점까지 계좌에 충분한 청약 자금을 보유해야 한다. 부족한 금액은 청약 포기로 간주된다.

이 가운데 CXMT는 19일 저녁 온라인 청약 추첨 결과를 담은 공시를 먼저 공개했다. 공시에 따르면 온라인 추첨 결과 당첨번호는 총 770만2207개로 집계됐으며, 각 당첨 번호당 창신메모리 A주 500주를 청약할 수 있다.

CXMT는 7월 16일 공모청약을 완료했고, 7월 하순 과창판(科創板∙커촹반, 상하이증권거래소 산하의 과학기술주 전용 거래시장) 상장이 예상된다. 이와 관련해 로이터통신은 사안에 정통한 두 명의 관계자를 통해 CXMT가 7월 27일 과창판에 정식 상장할 것이라고 보도했다.  

4. 삼성전자, 갤럭시 신제품 발표

삼성전자는 7월 22일 새로운 갤럭시 워치(Galaxy Watch)를 공개할 예정이다.

5. 휴머노이드 제조사 도봇 'IPO 심사' 예정

7월 22일 선전증권거래소 상장심사위원회는 2026년 제45차 상장심사회의를 개최하고 중국 휴머노이드 로봇 개발업체 도봇(越疆科技∙DoBot)의 창업판(創業板∙촹예반) IPO를 심사할 예정이라고 밝혔다. 

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : AMD(AMD.US), 창신메모리(CXMT 688825.SH), 삼성전자(005930.KS)

[사진 = 도봇 공식 홈페이지] 2026년 3월 24일 중국 선전시 웨장테크놀로지(深圳市越疆科技股份有限公司∙DOBOT∙도봇, 2432.HK)이 제3차 전신형 산업용 휴머노이드 로봇 ATOM의 양산 및 인도를 공식적으로 시작했으며, 글로벌 산업 현장 일선에 투입하기 시작했다고 밝혔다.

◆ 중국 전력전자 기업, 제품가격 인상

전력전자 변환 및 제어 장비 연구개발 업체 액션파워(愛科賽博∙ACTION POWER 688719.SH)는 △시험용 전원장치 △특수 전원장치 △전력품질 관련 전 제품 가격을 5~10% 인상한다고 발표했다.

전력 전자장비 연구개발 업체 성홍주식(盛宏股份∙Sinexcel 300693.SZ)은 2026년 7월 21일부터 △전력품질 제품 △충전·배터리 교환 설비 △에너지저장 마이크로그리드 △배터리 포메이션 및 검사 장비 △가정용 에너지저장장치(ESS) 등의 제품 가격을 10~30% 일괄 인상하기로 결정했다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 액션파워(688719.SH), 성홍주식(300693.SZ) 

◆ 기술주∙신에너지 기업 2Q 실적 발표 시즌

2분기 및 상반기 실적 발표 시즌이 절정기에 접어들면서 기술주와 신에너지 기업의 실적 검증이 동시에 이뤄질 전망이다.

구글(GOOGL.US), 테슬라(TSLA.US), 인텔(INTC.US), IBM(IBM.US), 텍사스인스트루먼트(TXN.US) 등 미국 대형 기술 기업들이 일제히 실적을 발표하면서 AI 연산 수요, 자율주행 기술 진전, 전통 반도체 업황 회복 여부를 종합적으로 확인하게 된다.

구체적으로 구글, 테슬라, IBM, 텍사스인스트루먼트는 7월 22일(이하 현지시간) 미국 증시 장 마감 후에, 인텔은 7월 23일 장 마감 후 최신 실적을 발표한다.

중국에서는 24일 신에너지 산업체인의 핵심 풍향계가 될 수 있는 닝더스다이(寧德時代∙CATL 300750.SZ/3750.HK)와 보안 제품 솔루션 제공업체 하이크비전(海康威視∙HIKVISION 002415.SZ)의 실적 발표가 이어진다.

시장의 관심은 △구글 클라우드 사업의 성장률과 AI 수익화 진전 △테슬라의 자동차 부문 마진 회복 △인텔 파운드리 사업의 진척 상황 △CATL의 해외 사업 확장 속 수익성 등에 집중되고 있다.

최근 IBM 이사회는 2분기 실적 부진 전망을 선제적으로 공개했다. IBM 최고경영자(CEO)는 공개적으로 "이번 분기에는 우리가 실수를 했다"고 인정했으며, 발표 당일 회사 주가는 25% 급락했다.

에버코어ISI(Evercore ISI) 애널리스트는 연간 실적 가이던스를 추가로 하향 조정할지 여부가 소프트웨어 업종이 두 번째 매도세를 맞이할지를 결정하는 핵심 변수가 될 것이라고 진단했다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 구글(GOOGL.US), 테슬라(TSLA.US), 인텔(INTC.US), IBM(IBM.US), 텍사스인스트루먼트(TXN.US), 닝더스다이(300750.SZ/3750.HK), 하이크비전(002415.SZ)

pxx17@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'10골 잔치' 잉글랜드, 프랑스 6-4 제압 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 잉글랜드 공격수 부카요 사카가 3·4위전에서 해트트릭(한 경기 3골 이상)을 기록하며 유종의 미를 거뒀다. 프랑스의 주장 킬리안 음바페는 팀 패배 속에서도 멀티 골(한 경기 2골 이상)을 넣으며 이번 대회 및 월드컵 역사상 최다 득점자 단독 선두로 올라섰다.     잉글랜드는 19일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 3·4위전에서 프랑스를 5-3으로 눌렀다.  [플로리다 로이터=뉴스핌] 잉글랜드 부카요 사카가 해트트릭을 기록하며 3·4위전에서 팀의 6-4 승리를 이끌었다. 2026.07.19 football1229@newspim.com 잉글랜드가 전반 3분 만에 앞서갔다. 해리 케인을 대신해 주장 완장을 찬 데클런 라이스가 상대 공격을 차단한 후 직접 공을 몰고가 중거리 슈팅을 날려 프랑스 골문을 열었다.  이후 라이스는 전반 18분 코너킥 상황에서 애즈리 콘사의 헤더 득점을 도우며 순식간에 공격 포인트 2개를 기록했다. 잉글랜드는 2-0으로 리드했다.  잉글랜드는 전반 37분 3-0을 만들었다. 잉글랜드 공격수 마커스 래시퍼드의 일대일 찬스가 골키퍼 선방에 막혔다. 이 루즈 볼을 부카요 사카가 잡자 골키퍼는 골문으로 복귀하지 못했다. 사카는 래시퍼드와 공을 주고 받은 후 비어 있는 골문을 향해 슈팅을 날려 세 번째 득점을 기록했다. 잉글랜드 수비가 발을 뻗어 공을 건드렸지만, 역부족이었다.  이후 전반 추가시간 사카가 날렵한 움직임을 통해 패스를 받은 후 왼발로 침착하게 마무리하며 멀티 골을 넣었다. 잉글랜드는 전반에만 네 골을 몰아쳤다.  [플로리다 로이터=뉴스핌] 프랑스 킬리안 음바페가 3·4위전서 대회 9·10호골을 기록, 득점 단독 선두로 올라섰다. 2026.07.19 football1229@newspim.com 후반전 프랑스는 교체 카드 4장을 꺼내들며 분위기 반전을 노렸다. 성공적이었다. 프랑스는 후반 주도권을 쥔 채 잉글랜드를 압박했다.  후반 3분 만에 음바페가 만회 골을 넣었다. 마이클 올리세가 침투하는 음바페를 향해 스루 패스를 찔러 넣었다. 음바페는 왼발로 볼을 밀어넣으며 대회 9호골을 기록했다. 아르헨티나의 리오넬 메시(8골)를 제치고 득점 단독 선두에 등극했다.  음바페는 도움도 기록했다. 후반 9 왼쪽 지역에서 침투하는 브래들리 바르콜라를 향해 좋은 패스를 넣어줬고, 바르콜라가 오른발로 마무리하며 2골 차로 추격했다. 후반 21분 음바페의 결정력이 다시 돋보였다. 페널티 박스 부근에서 올리세와 2대 1 패스를 주고 받은 음바페는 다시 왼발로 골문 구석에 공을 꽂으며 한 골차로 쫓아갔다.  [플로리다 로이터=뉴스핌] 잉글랜드 부카요 사카가 해트트릭을 기록하며 3·4위전에서 팀의 6-4 승리를 이끌었다. 2026.07.19 football1229@newspim.com 동점 위기에 몰린 잉글랜드는 미드필더 주드 벨링엄과 엘리엇 앤더슨을 투입하며 에너지 레벨을 높였다. 이후 후반 42분 제드 스펜스가 페널티킥을 얻어냈다. 사카가 키커로 나서 오른쪽 하단에 공을 차 넣으며 해트트릭을 완성했다. 잉글랜드는 5-3으로 점수 차를 벌렸다.  이후 후반 추가시간 프랑스 우스만 뎀벨레가 한 골 더 만회하며 끝까지 추격 의지를 불태웠지만, 벨링엄이 추가골을 넣으며 경기를 끝냈다. 난타전이 펼쳐진 3·4위전에서는 양 팀 도합 10골이 터진 끝에 잉글랜드가 6-4로 승리했다.  한편 2012년부터 프랑스 대표팀을 맡았던 디디에 데샹 감독은 마지막 경기에서 패했지만, 웃으며 경기장을 떠났다. 데샹 감독은 2018 러시아 대회 우승, 2022 카타르 대회 준우승, 이번 대회 4위를 기록하며 프랑스 황금세대를 이끌었다.   또 이날 승리한 잉글랜드는 2900만 달러(약 432억 원), 4위 프랑스는 2700만 달러(약 402억 원)의 상금을 받는다. football1229@newspim.com  2026-07-19 08:43
사진
버넘 의원, 英 집권 노동당 새 대표로 [런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = '북부의 왕'으로 불리는 앤디 버넘 의원이 17일(현지 시각) 영국 집권 여당인 노동당의 새 대표에 올랐다.  버넘 대표는 오는 20일 키어 스타머 총리를 이어 영국의 차기 총리 자리를 확정했다. 의원내각제를 채택하고 있는 영국은 의회 다수를 차지하고 있는 집권당의 대표가 총리가 된다. 노동당은 이날 특별 당대회를 열고 버넘 의원을 당 대표로 공식 선출했다. 버넘은 전날 마감된 당 대표 경선 후보 등록에서 단독으로 등록했다. 영국 일간 가디언은 "노동당 공보에 따르면 버넘은 노동당 소속 하원의원 379명과 노동조합·사회주의 단체 23곳의 지지를 받아 당 대표로 선출됐다"고 했다. 현재 노동당은 전체 의석 650석 중 403석을 보유하고 있는데 이중 94%가 버넘을 당 대표로 선택한 것이다.  앤디 버넘 영국 노동당 새 대표가 17일(현지 시각) 특별 당대화에서 대표 수락 연설을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 샤바나 마무드 내무장관의 새 대표 선출 결과 발표와 함께 무대에 오른 버넘은 일성으로 "국민에게 희망을 되돌려주겠다"고 했다.  그는 "저를 지지한 노동당 의원들이 모두 영국 곳곳의 잊혀진 지역을 위해 과거의 노동당을 되찾아 달라는 요구를 들었다"면서 "우리는 그 부름에 응답할 것"이라고 했다. 그러면서 "우리는 오늘 하나로 뭉쳤고, 그 힘을 오랫동안 정치로부터 희망을 잃은 사람들과 지역을 위해 사용할 것"이라고 했다.  그는 이날 연설에서 다섯 가지 변화와 약속을 실천하겠다고 했다. 노당동의 단결을 위해 '파벌 문화'를 종식하겠다고 했고, "이번이 바뀔 수 있는 마지막 기회"라면서 비난보다 문제 해결의 정치를 추구하겠다고 했다. 그는 "영국 정치가 덜 독해졌으면 좋겠다"고도 했다.  세번째 변화로는 노동당의 정치적 지향을 거론하며 노동당답게 승리할 것이라고 했다. 그는 "녹색당보다 더 녹색당처럼 행동하려 하지도 않을 것이고, 영국개혁당(Reform UK)보다 더 개혁당처럼 행동하려 하지 않을 것이며 과거처럼 보수당 옷을 너무 많이 입지도 않을 것"이라고 했다. 그러면서 "담대하고 자신감 있게, 진정한 노동당으로 승리할 것"이라고 했다.  이어 "북부와 남부, 동부와 서부, 스코틀랜드와 웨일스, 북아일랜드 모두를 위한 지도자가 되겠다"는 것이 네 번째 약속이고, 중앙정부가 독접하고 있는 권한을 웨스트민스터와 화이트홀에서 지역 사회로 되돌려주는 지방분권이 다섯 번째 약속이라고 했다.  버넘 대표는 자신이 친기업 노선을 취할 것이라고도 했다. 그는 "그레이터맨체스터 시장 시절 친기업적인 시장이었듯이 노동당 대표가 된 뒤에도 친기업적인 지도자가 될 것"이라며 "우리는 기업과 함께 지역을 되살렸고 그 방식을 영국 전체로 확대할 것"이라고 했다.  1970년 1월 리버풀 북쪽 교외 지역에서 태어난 그는 15세 때 노동당에 가입했다. 케임브리지대에서 영어를 전공한 뒤 의원 보좌관 등을 거쳐 2001년 총선에서 그레이터맨체스트의 리(Leigh) 선거구에서 하원의원에 당선됐다. 이후 16년간 하원의원을 지냈다.  이 기간 토니 블레어와 고든 브라운 정부에서 내무부·재무부 차관, 문화장관, 보건장관 등을 역임했다.  2010년과 2015년에 당 대표에 도전했지만 에드 밀리밴드와 제러미 코빈에서 패했다.  2017년 중앙정치를 떠나 새로 만들어진 그레이터맨체스터 광역시장 선거에 출마해 당선됐고, 2021년과 2024년 선거에서도 내리 승리했다.  시장으로 재직하면서 버스 공영화를 추진하고 통합 대중교통망 구축과 주택 공급 확대 등으로 시민들의 지지를 받았다. 특히 코로나19 팬데믹 당시 중앙 정부에 맞서 북부 지역 지원 확대를 요구하면서 전국적인 인지도를 얻었다. 이때부터 '북부의 왕(King of the North)'이라는 별명이 널리 퍼졌다. 버넘 시장 재임 시절 그레이터맨체스터는 전국 평균을 상회하는 경제성장률을 기록했다.  버넘 대표는 당 대회 연설에 앞서 소셜미디어에 "앞으로 며칠은 영국을 누가 통치하느냐만 바꾸는 것이 아니며 영국이 어떻게 통치되는지를 바꾸는 것"이라고 했다. 그러면서 "권력을 있어야 할 곳으로 되돌릴 기회"라고 했다.  그는 정치적으로는 현 스타머 총리보다 더욱 왼쪽에 있는 것으로 평가되고 있다. 주택과 교통, 교육 등과 관련된 권한을 지방으로 분산해 각 지역에 맞는 경제 발전을 추구해야 한다는 내용의 '맨체스터리즘'(Manchesterism)을 주장한다.  맨체스터에 제2 총리실을 둬 중앙정부와 효율적으로 업무를 조율하는 '북부 총리실(No. 10 North)' 구상도 밝혔다.  ihjang67@newspim.com   2026-07-17 23:06

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동