[중국증시 주간 포인트] ①7월 LPR, 432조 역RP 만기 도래, 7월 하순 중앙정치국회의와 다수 정책 기자회견, AI·자동차·항공우주 산업 이벤트

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(7월20일~7월26일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △7월 LPR 발표, 14개월째 동결할까 △432조 규모 역RP 만기 도래 △7월 하순 중앙정치국 회의 △다수 정부 부처 기자회견 개최 △2026 국제 저공경제 박람회 △2026 세계인터넷대회 디지털 실크로드 발전 포럼 △2026 중국 자동차 포럼 개최 △WAIC 세계인공지능대회 폐막 △2026 상하이 원자력 지속가능발전대회 △'인력1호' 운반로켓 해상 발사 예정 △AMD '어드밴싱 AI' 컨퍼런스 개최 △딥시크 V4 정식 버전, 7월 중순 출시 △CXMT 청약 당첨결과 발표 △삼성전자, 갤럭시 신제품 발표 △휴머노이드 제조사 도봇 'IPO 심사' 예정 △기술주∙신에너지 기업 2Q 실적 발표 시즌 등을 꼽았다.

◆ 7월 LPR 발표, 역RP 만기 도래

1. 7월 LPR 발표, 14개월째 동결할까

20일 중국 중앙은행인 인민은행은 실질적 기준금리 역할을 하는 7월 대출우대금리(LPR)를 발표한다. 6월 기준 1년물 LPR은 3.0%, 5년물 이상 LPR은 3.5%였으며, 13개월 연속 동일한 수준을 유지하고 있다.

시장에서는 이달도 LPR이 동결될 것으로 예상하고 있다.

동방금성(東方金誠)의 왕칭(王青) 수석 거시경제 애널리스트는 연초 이후 LPR이 계속 동결된 배경으로 △1분기 거시경제가 견조한 출발을 보인 데다 △최근 수출이 계속 높은 증가세를 유지했고 △첨단 제조업을 대표로 하는 신품질 생산력(기술혁신) 분야가 빠르게 발전하고 있기 때문이라고 분석했다.

[자료 = 중국외환거래센터(CFETS) 홈페이지] 1년물(파란색 선)과 5년물(초록색 선) 대출우대금리(LPR) 추이.

2. 432조 규모 역RP 만기 도래

중국 금융정보 제공업체 윈드(Wind) 데이터에 따르면 금주 중국 인민은행 공개시장에서는 총 1조9635억 위안(약 432조원) 규모의 역환매조건부채권(역레포·역RP)가 만기를 맞는다.

구체적으로 월요일부터 금요일까지 각각 2240억 위안, 2365억 위안, 4265억 위안, 6260억 위안, 4505억 위안이 만기에 도래한다.

이 밖에 화요일에는 1000억 위안 규모의 국고 현금 정기예금도 만기를 맞는다.

자금 수요가 증가하는 월말에 접어든 가운데, 이러한 요인들을 감안하면 인민은행은 공개시장 조작을 통해 단기 유동성을 안정적으로 유지하려 할 가능성이 크다.

◆ 중국 중요 정책 이벤트

1. 7월 하순 중앙정치국 회의

통상 매년 7월 하순 열리는 7월 중앙정치국 회의를 통해 드러날 하반기 중국 정책방향에 관심이 쏠린다.

당의 주요 정책방향을 논의하는 중앙정치국회의는 일반적으로 매달 한 차례 마지막 주에 열리는데, 특히 지난 분기의 경제 상황을 중간 점검하고 향후 추진할 정책방향의 우선순위를 결정짓는 의미가 큰 4월∙7월∙12월 회의의 중요성이 크다. 7월 중앙정치국 회의는 상반기의 경제 성과를 점검하고 하반기 정책방향의 우선순위를 결정하는 자리로 볼 수 있다.

천풍증권(天風證券)은 이번 정치국 회의에서 보다 적극적인 재정정책과 적절히 완화적인 통화정책을 구체적으로 실행하는 방향이 제시될 것으로 전망했다.

또한 통화정책과 재정정책의 협조 효과를 더욱 강화하고, '중국 중심' 기조 아래 향후 미국 도널드 트럼프 대통령 리스크와 해외 지정학적 위험 확대 가능성에 대응하면서 '제15차 5개년 계획(2026~2030)'의 순조로운 출발을 위한 정책 방향을 제시할 것으로 예상했다.

2. 다수 정부 부처 기자회견 개최

20일 오전 10시(이하 현지시간) 중국 국무원 신문판공실이 개최하는 기자회견에서 공업정보화부 왕웨이밍(王衛明) 총괄 엔지니어가 2026년 상반기 공업 및 정보화 발전 상황을 소개할 예정이다.

21일 오전 10시에는 국무원 신문판공실이 '제15차 5개년 계획(2026~2030) 출범'과 관련한 일련의 기자회견을 개최한다. 쉬청광(徐成光) 교통운수부 부부장과 국가철도국, 중국민용항공국, 국가우정국 관계자가 교통 강국 건설 가속화 및 현대 종합교통 운송체계 개선과 관련한 내용을 소개한다.

22일 오전 10시에는 같은 '제15차 5개년 계획 출범' 관련 기자회견에서 쑨메이쥔(孫梅君) 해관총서장이 세관 현대화를 통한 제15차 5개년 계획의 고품질 출범 지원 방안을 소개한다.

[사진 = 2026 국제 저공경제 박람회 공식 홈페이지] 2026 국제 저공경제 박람회가 7월 22일부터 25일까지 상하이(上海) 국가전시컨벤션센터에서 개최된다.

◆ AI·자동차·항공우주 산업 이벤트

1. 2026 국제 저공경제 박람회

'저공경제의 새로운 흐름을 이끌고, 경제의 새로운 장을 열다'를 주제로 한 '2026 국제 저공경제 박람회'가 7월 22일부터 25일까지 상하이(上海) 국가전시컨벤션센터에서 개최된다.

행사에는 중앙 및 지방 국유기업, 외자·합작기업, 상장기업, 유망 스타트업 등 4대 핵심 주체가 참가하며 산업의 공생 구조와 혁신 생태계를 종합적으로 선보일 예정이다.

이번 행사는 저공경제가 중국 '제15차 5개년 계획(2026~2030)'의 핵심 정책방향에 포함되고, 7월 1일부터 새로운 '민용항공법'이 정식 시행된 이후 처음 열리는 대규모 산업 전시회다.

이번 행사에서는 다음의 기업들이 eVTOL(전기수직이착륙비행기) 제품의 실물을 공개한다.

볼란트에어로테크(沃蘭特航空∙VOLANT), 티캡테크(時的科技∙TcabTECH), 에어로푸지아(沃飛長空∙AEROFUGIA), 오토플라이트(峰飛航空∙AutoFlight), 위펑웨이라이(禦風未來∙VERTAXI) 등의 기업이 대표적이다.

드론 분야에서는 DJI 엔터프라이즈(大疆行業應用∙DJI ENTERPRISE), 메이퇀 드론(美團無人機), 피닉스윙스(豐翼科技∙PHOENIX WINGS) 등의 기업이 참여한다.

2. 2026 세계인터넷대회 디지털 실크로드 발전 포럼

'2026 세계인터넷대회 디지털 실크로드 발전 포럼'이 7월 21일부터 22일까지 중국 시안(西安)에서 개최된다.

이번 포럼은 '지혜가 모이는 실크로드, 디지털이 여는 새로운 여정 — 함께 구축하는 사이버 공간 운명공동체'를 주제로 열린다.

개막식 외에도 △실크로드 전자상거래 협력 및 발전 △AI 에이전트 협업 혁신 발전 △디지털 시대 문화유산 보호 및 계승 △인공지능 기반 저공경제 △디지털 헬스 등 5개 세부 포럼이 개최된다.

이를 통해 '일대일로(육상 해상 실크로드)' 참여국 간 공감대를 형성하고 협력을 강화하며, 디지털화 발전의 새로운 기회를 공동으로 모색할 예정이다.

3. 2026 중국 자동차 포럼

'2026 중국 자동차 포럼'이 7월 21일부터 23일까지 상하이(上海)에서 열린다.

이번 포럼은 중국자동차공업협회(CAAM)가 주최하며 '새로운 출발, 새로운 기회, 새로운 여정 — 자동차 산업의 고품질 발전 청사진을 함께 그리다'를 주제로 개최된다.

총 16개의 회의와 다양한 부대행사로 구성되며, 자동차 산업의 주요 이슈를 중심으로 미래 발전 방향을 모색하고 산업 발전을 선도할 예정이다.

4. WAIC 세계인공지능대회 폐막

7월 17일부터 상하이에서 개최된 '2026 세계인공지능대회(WAIC) 및 인공지능 글로벌 거버넌스 고위급 회의'가 20일 폐막한다.

5. 2026 상하이 원자력 지속가능발전대회

'2026 상하이 원자력 지속가능발전대회'는 7월 22일부터 24일까지 상하이 국가전시컨벤션센터에서 열린다.

6. '인력1호' 운반로켓 해상 발사 예정

'인력(引力) 1호-야오4(遙四)' 운반로켓이 7월 22일 하이양둥팡항천항(海陽東方航天港)에서 조립을 마친 뒤 '둥팡항천항' 발사선을 이용해 상하이 동부 해역에서 위성 발사 임무를 수행할 예정이다.

pxx17@newspim.com