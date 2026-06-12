뉴욕증시, 트럼프 '이란 공습 취소'에 일제히 급반등…나스닥 2.54%↑

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스페이스X 상장 전야 투자심리 회복

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 11일(현지시간) 일제히 큰 폭으로 상승 마감했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 계획된 공습을 취소했다고 밝히면서 주가는 상승폭을 키웠다. 일론 머스크의 스페이스X 증시 데뷔를 하루 앞둔 기대감도 시장을 받쳤다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 산업평균지수는 전장보다 929.97포인트(1.86%) 뛴 5만848.75에 마감하며 5만 선을 회복했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 127.31포인트(1.75%) 오른 7394.30, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 640.16포인트(2.54%) 급등한 2만5809.66을 각각 기록했다.

뉴욕증시 개장 전 트럼프 대통령은 이날 밤 이란에 대한 강공을 예고했었다. 하지만 예정된 공습 수 시간 전 트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 이란 정부와 협상이 이란 지도부 최고위급까지 진전됐으며 역내 강국들의 광범위한 연합으로부터 승인을 받았다고 밝히며 공습 계획을 취소했다.

이 소식에 국제 유가는 급락했고 주가는 상승 폭을 확대했다. 전날 뉴욕증시 주요 지수는 1% 넘게 하락했고 S&P500 기술 지수는 조정 국면 진입을 확인한 바 있다.

글로발트 인베스트먼츠의 토마스 마틴 시니어 포트폴리오 매니저는 "시장은 중동 분쟁에 동요하지 않는 것으로 보인다"며 "우리가 받아본 인플레이션 보고서들은 높은 유가가 실제로 다른 영역으로 전이되고 있음을 보여주지 않는다. 따라서 경제의 기반은 여전히 꽤 견고하다. 이 모든 것이 시장에는 일종의 현상 유지 상태"라고 분석했다.

반도체주는 반등했다. 마이크론 테크놀로지와 마벨은 각각 11.68%, 11.13% 상승했으며 인텔 역시 9.27% 급등했다. 필라델피아 반도체 지수는 이날 7.91% 상승했다.

퍼 스털링 캐피털 매니지먼트의 로버트 핍스 디렉터는 "우리의 기술적 지표들은 상대적으로 과매도 상태"라며 "너무 멀리 너무 빨리 올랐던 것처럼 너무 멀리 너무 빨리 내려왔다"고 분석했다.

뉴욕증권거래소(NYSE).[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.12 mj72284@newspim.com

투자자들은 12일 스페이스X의 상장을 주목하고 있다. 이날 스페이스X는 미국 역사상 최대 규모 기업공개(IPO)의 공모가를 주당 135달러로 확정했다. 머스크의 로켓·우주선 제조업체는 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나로 올라서게 됐다. 이번 IPO는 5억5556만 주 매각으로 사상 최대인 750억 달러를 조달했으며 기업가치는 공모 기준 역대 최대인 1조7700억 달러로 평가됐다.

S&P500은 6월 초 사상 최고 종가를 기록한 후 후퇴해왔다. 중동 분쟁이 인플레이션 압력을 자극한 영향이다.

이런 가운데 오라클 주가는 2027 회계연도 자본 지출 계획을 월가 예상치보다 높게 제시한 후 8.53% 급락했다.

인플레이션 우려를 키우는 지표도 나왔다. 이날 발표된 자료에 따르면 5월 미국 생산자물가지수(PPI)는 예상보다 큰 폭으로 올라 3년여 만의 최대 연간 상승률을 기록했다. 별도로 지난주 미국 신규 실업수당 청구 건수는 소폭 증가했다.

미 연방준비제도(Fed)는 다음 주 정책회의에서 금리를 동결할 것으로 널리 예상된다. 투자자들은 연말까지 최소 한 차례의 25bp(1bp=0.01%포인트(%p)) 금리 인상을 가격에 반영하고 있다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 11.97% 내린 19.56을 가리켰다.

mj72284@newspim.com