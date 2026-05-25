[오늘의 정치일정] 5월 25일(월)

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AI 핵심 요약

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  • 25일 대통령실과 국방부·통일부가 대체휴일을 보냈다
  • 민주당 정청래·한병도는 전북·충남서 지원유세했다
  • 국민의힘·조국혁신당·개혁신당도 전국서 유세했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌]

<대통령실>
-대통령
대체휴일

<외교부>
-장관
11:00 한-크로아티아 외교장관회담
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-9

<통일부>
-장관
대체휴일
-차관
대체휴일

<국방부>
-장관
대체휴일
-차관
대체휴일

<국가보훈부>
-장관
대체휴일

<더불어민주당>
-정청래 총괄상임선대위원장
10:00 전북 정읍시 현장 중앙선거대책위원회의(이학수 정읍시장 후보 선거사무소, 전북 정읍시 충정로 237, 3층)
14:00 6‧3 지방선거 전북지역 후보자 지원유세 및 전북대 구정문 일대 시민인사(이디야커피 앞마당, 전북 전주시 덕진구 권삼득로 313)
16:30 유승광 충남 서천군수 후보 지원유세(서천특화시장 앞, 충남 서천군 서천읍 충절로 42)
18:10 이영우 충남 보령시장 후보 지원유세(대천신협 본점 앞, 충남 보령시 한내로 11)
-한병도 공동상임선대위원장
10:00 전북 정읍시 현장 중앙선거대책위원회의
11:30 오인환 논산시장 후보-국방국가산단 첨단방위산업 집적화 지원을 위한 현장 기자 간담회(오인환 후보 선거사무소, 충남 논산시 시민로 275, 3층)
13:30 전은수 아산시을 국회의원 후보 지원유세(탕정역 올리브영 앞, 충남 아산시 탕정면 한들물빛5로 25)
15:00 박수현 충남도지사 후보-충남·대전 행정통합 및 핵심 현안 지원을 위한 현장 간담회(박수현 후보 선거사무소, 충남 천안시 동남구 만남로 9, 2층)
17:30 현근택 용인시장 후보 지원유세 및 용인중앙시장 인사(CGV 용인 앞, 경기 용인시 처인구 금령로 86)

<국민의힘>
-장동혁 상임선거대책위원장
08:30 중앙선거대책위원회의(중앙당사 지하1층 다목적홀)
14:00 대구경북 공동 비전선포식(대구시당 5층 강당)
15:20 수성못 순방 및 도보유세(수성못 상화동산, 대구 수성구 무학로 112)
16:50 구미 새마을중앙시장 유세(시장 내 우리축산물 앞, 경북 구미시 구미중앙로9길 11)
-송언석 공동선거대책위원장
08:30 중앙선거대책위원회의(중앙당사 지하1층 다목적홀)
14:00 오성환 충남 당진시장 후보 집중유세(당진시장오거리 일원, 충남 당진시 당진중앙2로 60-14)
16:00 김태흠 충남지사 후보, 윤용근 공주부여청양 국회의원 후보, 최원철 충남 공주시장 후보 집중유세 및 공주 산성시장 방문유세(공주 산성시장, 충남 공주시 무령로 217-1)
18:10 박찬우 충남 천안시장 후보 집중유세 및 거리유세(천안터미널 앞, 충남 천안시 동남구 만남로 30)
-정점식 공동선거대책위원장
08:30 중앙선거대책위원회의(중앙당사 지하1층 다목적홀)
-정희용 선거대책본부장
08:30 중앙선거대책위원회의(중앙당사 지하1층 다목적홀)

<조국혁신당>
-서왕진 상임선대위원장 일정
9:30 제9차 중앙선거대책위원회(평택)
11:00 평택 시민 인사
15:00 평택 환경정책간담회
17:30 평택 집중 유세

<개혁신당>
-이준석 총괄선대위원장
별도 유세
-천하람 공동 선대위원장
10:00 조중연 서천군수 후보 지원유세(서천특화시장 입구, 충남 서천군 서천읍 충절로 42)
12:00 이창원 논산시장 후보 지원유세(논산화지중앙시장 입구, 충남 논산시 대화로 78)
14:00 이성진 천안시장 후보 지원유세(천안중앙시장 입구, 충남 천안시 동남구 대흥로 115)
17:00 강희린 대전시장 후보 지원유세(충남대학교 정문, 대전광역시 유성구 대학로 99)
19:00 강희린 대전시장 후보 지원유세(봉명동 메드블럭 거리, 대전광역시 유성구 대학로 60)
-이주영 공동 선대위원장
17:00 김윤재 용산구청장 후보 지원유세(용산역 1번 출구 광장)
19:00 길기영 중구청장 후보 지원유세(약수역 3번 출구)

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충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
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靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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