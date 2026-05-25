[오늘의 정치일정] 5월 25일(월)

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[서울=뉴스핌]

<대통령실>

-대통령

대체휴일

<외교부>

-장관

11:00 한-크로아티아 외교장관회담

-1차관

통상업무

-2차관

통상업무

<통일부>

-장관

대체휴일

-차관

대체휴일

<국방부>

-장관

대체휴일

-차관

대체휴일

<국가보훈부>

-장관

대체휴일

<더불어민주당>

-정청래 총괄상임선대위원장

10:00 전북 정읍시 현장 중앙선거대책위원회의(이학수 정읍시장 후보 선거사무소, 전북 정읍시 충정로 237, 3층)

14:00 6‧3 지방선거 전북지역 후보자 지원유세 및 전북대 구정문 일대 시민인사(이디야커피 앞마당, 전북 전주시 덕진구 권삼득로 313)

16:30 유승광 충남 서천군수 후보 지원유세(서천특화시장 앞, 충남 서천군 서천읍 충절로 42)

18:10 이영우 충남 보령시장 후보 지원유세(대천신협 본점 앞, 충남 보령시 한내로 11)

-한병도 공동상임선대위원장

10:00 전북 정읍시 현장 중앙선거대책위원회의

11:30 오인환 논산시장 후보-국방국가산단 첨단방위산업 집적화 지원을 위한 현장 기자 간담회(오인환 후보 선거사무소, 충남 논산시 시민로 275, 3층)

13:30 전은수 아산시을 국회의원 후보 지원유세(탕정역 올리브영 앞, 충남 아산시 탕정면 한들물빛5로 25)

15:00 박수현 충남도지사 후보-충남·대전 행정통합 및 핵심 현안 지원을 위한 현장 간담회(박수현 후보 선거사무소, 충남 천안시 동남구 만남로 9, 2층)

17:30 현근택 용인시장 후보 지원유세 및 용인중앙시장 인사(CGV 용인 앞, 경기 용인시 처인구 금령로 86)

<국민의힘>

-장동혁 상임선거대책위원장

08:30 중앙선거대책위원회의(중앙당사 지하1층 다목적홀)

14:00 대구경북 공동 비전선포식(대구시당 5층 강당)

15:20 수성못 순방 및 도보유세(수성못 상화동산, 대구 수성구 무학로 112)

16:50 구미 새마을중앙시장 유세(시장 내 우리축산물 앞, 경북 구미시 구미중앙로9길 11)

-송언석 공동선거대책위원장

08:30 중앙선거대책위원회의(중앙당사 지하1층 다목적홀)

14:00 오성환 충남 당진시장 후보 집중유세(당진시장오거리 일원, 충남 당진시 당진중앙2로 60-14)

16:00 김태흠 충남지사 후보, 윤용근 공주부여청양 국회의원 후보, 최원철 충남 공주시장 후보 집중유세 및 공주 산성시장 방문유세(공주 산성시장, 충남 공주시 무령로 217-1)

18:10 박찬우 충남 천안시장 후보 집중유세 및 거리유세(천안터미널 앞, 충남 천안시 동남구 만남로 30)

-정점식 공동선거대책위원장

08:30 중앙선거대책위원회의(중앙당사 지하1층 다목적홀)

-정희용 선거대책본부장

08:30 중앙선거대책위원회의(중앙당사 지하1층 다목적홀)

<조국혁신당>

-서왕진 상임선대위원장 일정

9:30 제9차 중앙선거대책위원회(평택)

11:00 평택 시민 인사

15:00 평택 환경정책간담회

17:30 평택 집중 유세

<개혁신당>

-이준석 총괄선대위원장

별도 유세

-천하람 공동 선대위원장

10:00 조중연 서천군수 후보 지원유세(서천특화시장 입구, 충남 서천군 서천읍 충절로 42)

12:00 이창원 논산시장 후보 지원유세(논산화지중앙시장 입구, 충남 논산시 대화로 78)

14:00 이성진 천안시장 후보 지원유세(천안중앙시장 입구, 충남 천안시 동남구 대흥로 115)

17:00 강희린 대전시장 후보 지원유세(충남대학교 정문, 대전광역시 유성구 대학로 99)

19:00 강희린 대전시장 후보 지원유세(봉명동 메드블럭 거리, 대전광역시 유성구 대학로 60)

-이주영 공동 선대위원장

17:00 김윤재 용산구청장 후보 지원유세(용산역 1번 출구 광장)

19:00 길기영 중구청장 후보 지원유세(약수역 3번 출구)