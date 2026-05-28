피엔티 "AI 수요 급증에 MLCC·PCB 장비 수주 확대"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 2차전지 제조장비 전문기업 피엔티가 글로벌 AI 인프라 확대에 따른 MLCC(적층세라믹콘덴서)와 고다층 PCB(인쇄회로기판) 시장 성장에 힘입어 관련 핵심 제조 장비 공급을 확대하고 있다고 28일 밝혔다.

AI 하드웨어 붐으로 MLCC와 AI 서버용 PCB 동박 시장의 공급 부족 현상이 심화되고 있다. 피엔티는 지난해 말부터 현재까지 국내외 주요 IT 및 반도체 부품·소재 제조사들로부터 MLCC 및 기판용 동박 제조 공정 전반에 걸친 핵심 설비 수주를 연이어 확보하고 있다.회사에 따르면 현재까지 확보한 수주 규모는 수백억원 수준이다. 구체적인 고객사명은 대외비다.

피엔티는 초정밀 롤투롤(Roll-to-Roll) 기술을 바탕으로 MLCC용 이형필름 코팅 장비, 슬리터, 성형기, 인쇄기 등을 공급한다. 또한 PCB 기판 소재의 핵심인 전해·압연동박 표면처리기와 고속 슬리터, 동박 커터 등 고부가가치 후처리 장비도 구축해 전방 부품·소재사들의 양산 기준을 충족하고 있다.

피엔티 로고. [사진=피엔티]

지난해까지만 해도 해당 사업부의 수주 잔고 비중은 크지 않았다. 하지만 최근 글로벌 기업들이 AI 서버용 고다층 PCB와 고용량 MLCC 라인을 본격 증설하면서 기술적 진입장벽이 높은 피엔티의 양산 검증 설비 공급 계약이 지난해 말을 기점으로 빠르게 늘어나기 시작했다.

피엔티 관계자는 "당사의 기판회로 동박 및 MLCC 관련 장비 비즈니스는 오랜 역사를 가진 핵심 기반 사업으로, 최근 AI 시장 성장에 따른 공급 부족 국면 속에서 수주가 늘어나는 중요한 전환점을 맞이했다"며 "오랜 시간 축적된 기술 신뢰성을 바탕으로 주요 고객사들과의 추가 수주 협상도 성공적으로 이어갈 것"이라고 밝혔다.

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