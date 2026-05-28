소진공, '재난관리 유공' 국무총리 표창…시장 화재 예방 성과 인정

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노후전선·화재알림시설 구축

AI 기반 재난예보 체계도 운영

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 전통시장 화재와 풍수해 대응을 위한 안전 인프라 구축이 강화되는 가운데, 소상공인시장진흥공단이 '국가재난관리 유공 기관'으로 선정됐다.

소진공은 행정안전부가 주관한 '2026년 방재의 날-국가재난관리 유공'에서 국무총리 표창을 수상했다고 28일 밝혔다.

정부는 매년 5월 25일을 방재의 날로 지정하고, 재난 예방·대비·대응·복구 분야에서 국민 생명과 재산 보호에 기여한 기관·단체·개인을 선정해 포상하고 있다.

소상공인시장진흥공단은 '2026년 방재의 날-국가재난관리 유공'에서 국무총리 표창을 수상했다. 사진은 기념촬영을 하고 있는 인태연 소진공 이사장(왼쪽)과 이용흠 소진공 과장(오른쪽). [사진=소진공] 2026.05.28 rang@newspim.com

소진공은 전통시장을 화재·풍수해 등 복합 재난에 취약한 시설로 보고 사후 복구보다 사전 예방 중심의 재난관리 체계를 구축해 왔다.

우선 전통시장 화재의 주요 원인인 전기적 위험요인을 줄이기 위해 '노후전선정비 사업'을 추진했다. 이를 통해 전국 473개 시장·4만2000여개 점포의 전기설비를 정비했다.

또 전국 667개 시장·6만4000여개 점포에 화재알림시설을 설치해 화재 조기감지 체계도 구축했다. 연기·열·불꽃 등을 실시간 감지해 관계자에게 즉시 통보함으로써 초기 대응 역량을 높였고, 실제 대형 화재를 예방한 사례도 나왔다.

디지털 기반 재난 대응체계 구축도 확대하고 있다. 소진공은 전통시장 공간정보 전자지도와 소방 차량관제시스템을 연계한 '지능형출동시스템'을 구축해 복잡한 시장 구조에서도 최적 경로 안내가 가능하도록 지원하고 있다. 이를 통해 소방 출동시간은 기존 8분13초에서 5분25초로 약 34% 단축됐다.

지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업과 연계한 인공지능(AI) 기반 전통시장 맞춤형 재난예보시스템도 시범 운영 중이다. 대구·경북 지역 전통시장을 대상으로 초정밀 기상예보와 행동요령 자동 알림 기능을 도입해 야간·새벽 시간대 재난 사각지대 해소에 나서고 있다.

소상공인시장진흥공단 전경 [사진=소상공인시장진흥공단] 2021.02.08 jsh@newspim.com

이 밖에도 소진공은 매년 500여개 전통시장을 대상으로 정기·특별 안전점검을 실시하고 있다. 상인들이 직접 위험요인을 점검하는 '전통시장 안전지킴이' 운영과 화재공제 사업도 병행해 예방부터 복구까지 아우르는 재난관리 체계를 구축했다.

이용흠 소진공 시장경영지원실 과장은 "전통시장은 구조적으로 재난에 취약한 환경인 만큼, 현장에서 운영하는 안전체계를 만드는 데 중점을 두고 사업을 추진해왔다"며 "현장의 위험요인을 하나씩 개선해 온 노력이 이번 수상으로 이어진 것 같아 뜻깊게 생각한다"고 전했다.

인태연 소진공 이사장은 "전통시장은 국민 생활과 지역경제를 지탱하는 민생경제의 기반인 만큼 전통시장의 안전은 무엇과도 바꿀 수 없는 최우선 가치"라며 "앞으로도 디지털 기술과 현장 중심 안전관리를 바탕으로 전통시장과 상점가의 재난 대응 역량을 지속 강화해, 국민이 안심하고 찾을 수 있는 시장 환경을 만들어가겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com